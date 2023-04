Isaac Montoya, un improvisado del oficialismo, afirma Tomás Palomares

Sale en defensa del SUTEyM

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— El diputado plurinominal de Morena, Isaac Montoya Márquez, miente. Respecto a las declaraciones desafortunadas que hizo, tengo que decirle que debería considerar con más seriedad al referirse al SUTEyM, ya que nuestra organización representa a más de 500 mil mexiquenses. Sus manifestaciones atentan contra cada uno de estos y no le vamos permitir que agreda a nuestra dirigencia.

Afirmó lo anterior, Tomás Palomares Parra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y sus Municipios (SUTEyM) sección Naucalpan, luego de asegurar que “ para justificar a su pésima candidata no requiere una guerra sucia, pues su historial como funcionaria pública, es una cloaca e ineficiencias que arremete contra ella misma”, dijo.

Palomares Parra destacó que el legislador “ tiene que considerar que el SUTEyM es la base laboral de prácticamente todas las instituciones que integran el gobierno estatal, municipal y organismos descentralizados. Fuimos nosotros quienes no permitimos el colapso de la administración mentirosa y fraudulenta de Patricia Durán, pues a pesar de no contar con los pagos de prestaciones, jamás dejamos de brindarle el servicio a la ciudadanía, porque entendemos que nuestro fin social es cumplir a los naucalpenses, porque nosotros nos debemos a la población no a un color que gobierne o mal gobierne como lo fue el de Patricia Durán y Morena”, reiteró.

Por otra parte, el dirigente sindical, afirmó: “Entiendo que su inexperiencia y el verse aplastados en Naucalpan, lo sume en la desesperación de declarar lo que sea para intentar disminuir el gigantesco apoyo que la población nos brinda, pero ¿qué podemos esperar de alguien que el único acierto ha sido ser amigo de la familia presidencial?”.

Asimismo, dijo que “ Isaac Montoya piensa que tiene un gran liderazgo, sin embargo, su realidad es que ni en su partido lo respetan y su falta de credibilidad y autoridad moral inexistente. nos deja claro que mueren de miedo en Morena, porque en Naucalpan no pasarán, aquí sus encuestas no valen, pues la mejor encuesta es la que recibimos todos los días que hemos caminado en la calle. La población nos dice que salgamos juntos a sacar del país a Morena y sus parásitos.”, puntualizó.

“No se equivoque diputado, si hemos estado al frente de la organización, es gracias a los resultados en la construcción de un mejor futuro para el trabajador y su familia, a nosotros si nos importa que las personas tengan oportunidad de desarrollo y no como su partido y su ex presidenta Patricia Durán, que dejó a miles de familias sin prestaciones”, reiteró.

Finalmente, Tomás Palomares, afirmó que “para concluir, lo invito a que me dé el nombre de un solo trabajador sindicalizado, de confianza, lista de raya o eventual al que Patricia Durán le haya pagado todas sus prestaciones, que me dé un sólo nombre. Es más, los trabajadores iremos a visitarlo al Congreso en los próximos días, para que nos aclare y nos sostenga de frente, sus lamentables declaraciones”, concluyó.