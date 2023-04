Reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania, en San Lázaro

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



Morena y PT se molestan; Delfina Gómez debería reconvenir a Francisco Vázquez

“Les pido por favor que continúen defendiendo principios y convenciones en los que se basa el orden internacional y la estabilidad global. A los bandidos y agresores hay que llamarlos bandidos y agresores, cada uno que transforma la vida humana en un blanco debe recibir condenas merecidas en cualquier continente y en cualquier país”. Estas son las palabras que dirigió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky a legisladores mexicanos, en una transmisión remota en la que habló también por la paz y respeto entre los pueblos y lo que México podría aportar en este sentido.

En la reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania estuvieron presentes Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva; Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano; y el diputado Salomón Chertorivski, que tiene raíces ucranianas; no dejó de indignar lo dicho por Zelensky, que nuevamente denunció que a lo largo de un año de guerra entre su país y Rusia, soldados rusos han fusilado a ciudadanos que intentaron salvarse de las hostilidades. No hubo empacho alguno por parte de Rusia para crear cámaras de tortura en cada ciudad que han logrado ocupar. Igualmente, tomaron como rehenes a aldeas enteras y atacaron con misiles estaciones ferroviarias en donde personas esperaban el tren de evacuación.

No estuvieron presentes los diputados de Morena y hasta el flamante coordinador, Ignacio Mier, se molestó por la reunión. Otra cosa, los llamados del presidente Zelensky, no parecieron entenderlo distinguidos diputados del PT como el flamante Gerardo Fernández Noroña y Alberto Anaya, ambos, como se recordará, hace cosa de un año, en la Cámara de Diputados, junto con diputados del PVEM y a inicios de la guerra, tuvieron la feliz ocurrencia de conformar un grupo de Amistad con Rusia, en el que hasta invitaron al embajador de ese país en México, Víktor Koronelli que en aquella ocasión, sin el más mínimo rubor, se atrevió a decir que “Rusia no empezó la guerra contra Ucrania, la está terminando contra un régimen neonazi” ucraniano”.

Ni las fracciones parlamentarias del PAN y de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja, participaron en dicho encuentro e incluso, protestaron en contra de éste diputados como Jorge Romero y el propio Chertorivski.

Lo que buscaba el diputado Alberto Anaya era protagonismo, por eso ocupó la presidencia del Grupo de Amistad con Rusia, pero sin duda, calculó muy mal el momento y se ganó la condena generalizada no sólo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Municiones

*** Mientras los candidatos velaban armas para el debate, la reivindicación magisterial del profesor Rafael Ochoa sigue construyendo la estructura electoral de Morena y sus aliados en el Estado de México. Es de todos conocido que tanto el PT como el PVEM, no cuentan con cuadros que les permitan cubrir las 20 mil 400 casillas, dispuestas para la elección mexiquense en junio próximo. Por ello, el profesor Ochoa muestra el músculo magisterial, ya que cuenta con al menos 30 mil brigadistas de los 50 mil que se tienen previstos para el día “D” en el Estado de México. El experimentado maestro se encuentra capacitando y reforzando la estructura que defenderá el voto el próximo 4 de junio. Los maestros del Estado de México son expertos en combatir desde la trinchera en la calle y en las casillas. Se dice por aquellos lares que son un ejército de colmenas con vasos comunicantes capaces de promover y defender el voto, así como neutralizar las andanadas de la oposición. Así, mientras políticos y líderes sociales buscan subirse al templete, el profesor Ochoa, dirigente del movimiento Reivindicación Magisterial, confecciona un ejército de maestros que será su mejor recomendación para el día de la elección. Siendo esta una elección que se ganaré en la trinchera, operadores políticos de nivel se encuentran dando la batalla día a día.

*** Y de todo hay en el camino a las elecciones del Estado de México. Resulta que el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, (IEEM) Francisco Vázquez, podría ser sujeto de una sanción que, -además de una multa-, contempla hasta tres años de prisión por ejercer violencia política en razón de género contra la candidata priista Alejandra Del Moral Vela. Abundando en los detalles, durante una sesión en el pleno del IEEM, el texcocano se refirió a la abanderada de “Va por México” con insultos y frases denigrantes y misóginas, lo que está tipificado como un delito de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Será que la abanderada morenista, Delfina Gómez, se pronunciará para condenar los dichos violentos de su correligionario? Pues sin duda, debería de hacerlo.

*** El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, destacó que en el cierre del periodo ordinario de sesiones están pendientes más de 70 nombramientos de diferentes órganos autónomos e instancias del Estado. Recordó que, además de las designaciones para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es una prioridad desahogar los nombramientos de magistrados, de consejeros de la Judicatura Federal, entre otros. Explicó que la próxima semana, la última del periodo ordinario, “tenemos más de 70 nombramientos. Soy respetuoso de las opiniones y de quienes así lo han manifestado, de que la prioridad es el INAI, pero la prioridad son 70 nombramientos”. O sea, ¿el INAI va a seguir paralizado?, ¿acaso el senador Armenta no ha leído la carta que le envió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la que le pide que ya de una vez se nombren a los comisionados faltantes en el INAI? Uno de los derechos humanos tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia, eso, no hay que olvidarlo.

*** Quien estuvo con los senadores del PRI que coordina Manuel Añorve, fue el dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas. Los reporteros le solicitaron una opinión sobre los ataques diarios del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que el político campechano respondió: “Nosotros siempre hemos dicho, respeto. Nosotros tenemos el respeto a la Constitución, a la ley. Las y los ministros de la Suprema Corte tienen nuestro respeto, nuestra consideración. Creo que la autoridad jurisdiccional, los poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y en este caso el Judicial, tienen que cumplir con su responsabilidad, y la más clara es el respeto a la Constitución, el aplicar la norma con siempre la visión de que tengamos justicia, pronta, expedita. Y nosotros tenemos pleno conocimiento de una gran relación que se tiene que construir de respeto entre los Poderes de la Unión”.

morcora@gmail.com