El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que el sábado 22 en la noche, domingo en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador -que se encontraba en Mérida-, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, se procedió a practicarle prueba de Covid y de influenza y hacia las cuatro de la tarde el resultado arrojó positividad a Covid-19.

Aseguró que no hubo ni un traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento, como algunos han pretendido hacer creer. Lo que sí se dio, instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo. Y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser Covid, se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México.

El Presidente sólo adelantó una hora su regreso a la ciudad de México previsto para las 16:30 y actualmente se encuentra aislado en Palacio Nacional desde dónde da seguimiento a los asuntos de Estado y seguramente en dos o tres días más retornará a las mañaneras y a su ritmo de actividades, expuso el titular de la Segob, al desmentir las distintas versiones que han circulado en relación a la salud del Presidente.

Dijo que el parte médico y todos los aspectos alrededor de la salud del mandatario serán dados a conocer este martes durante el Pulso a la Salud, de acuerdo a los informes de los galenos que lo atienden y aseguró que la información que sostiene el Diario de Yucatán en relación al desvanecimiento es una total mentira. Precisó que la información real es la que proporcionó y será ampliada hoy.

Sobre el relevo del Presidente establecido en el artículo 84 constitucional, el secretario de Gobernación prefirió no comentar nada al respecto y dijo que el deseo de todos los mexicanos es que pronto se restablezca y se reincorpore a sus actividades. De acuerdo a otras informaciones en relación a las actividades proselitistas del titular de la Segob, se comenta que su encuentro con la militancia en Mazatlán fue estruendosa dado al manejo de las bases del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; ofreció dar pronta solución a los precios de garantía que demandan los productores agrícolas y elogió los aportes en alimentos del estado eminentemente agrícola… Sobre la relación con el Poder Judicial, el titular de la Segob dijo en la mañanera de este lunes que será institucional; han pedido protección a sus instalaciones con motivo de la marcha en contra de la ministra Norma Piña y se les proporcionará a través de la Guardia Nacional. De ese nivel es la relación, indicó, de manera institucional… Y sobre las presuntas amenazas en contra del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aspirante a la candidatura presidencial, dijo que no ha puesto ninguna denuncia y en cuanto lo haga se le dará seguimiento… Después de la aclaración y los desmentidos del secretario de Gobernación en relación a lo ocurrido en Mérida este domingo, se sabrá si el vocero Jesús Ramírez cumplió con su trabajo o no: Afirmó que el Presidente estaba bien y que continuaba con su gira. Luego se informó de su traslado de emergencia a la CDMX y su presunta hospitalización, pero no hay nada de eso… El canciller Marcelo Ebrad, en tanto, aprovechó para desear pronta recuperación al presidente López Obrador y felicitar a Jesús Ernesto que cumplió 16 años, mientras que los adversarios de la IV-T inundaban al país en rumores y especulaciones, pero se asegura que AMLO está al 100.

