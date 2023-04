¿Covid? ¿Neta?

“No es grave, mi corazón está al 100”

Las 7 palabras y 3 números colocadas en su tweet cumplieron al instante su objetivo. La especulación que ya era una ola, se apagó. Las redes sociales volvieron a su ritmo normal. Si acaso algunos continuaron en la incertidumbre, las mayorías se fueron a otra cosa.

Todo quedó en un incidente de fin de semana.

Necesitaremos que otro hacker se meta a los sistemas de la Defensa para saber exactamente qué fue lo que le pasó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que luego de un desvanecimiento (desmayo decía mi abuela) requirió que lo trasladaran de urgencia de Mérida a la Ciudad de México.

Sin ser médico, la simple lógica nos indica que un contagio de Covid no requiere de un traslado urgente.

Y sin ser psicólogo cuando alguien da una explicación como la de AMLO revela lo que realmente le pasa. ¿Por qué tendría que decir que su corazón está al 100 si lo que tiene es Covid?

Lo cual además es una clara chapuza, mentira, porque con 69 años, con una dieta de tacos y tamales, 3 o más infartos encima su corazón, evidentemente no está al 100. Bueno ni que fuera un atleta keniano de alto rendimiento.

El tema es que López Obrador es el Presidente de 130 millones de mexicanos, la treceava economía en el mundo y uno de los tres países del T-MEC. Y ahí le paro.

Sin duda, con tanta frustración y coraje encima, tensiones y pésima dieta, la fragilidad de su salud es muy alta.

El único que salió a evaluar el momento, como lo ha hecho ya antes, fue Ricardo Monreal quien, ante la pregunta de si “la salud del Presidente es un tema de seguridad nacional, ¿usted estaría porque se diera a conocer públicamente un reporte médico del mandatario?”, dijo:

“Sí. La salud del presidente es un asunto de Estado, aquí y en cualquier parte del mundo”,

Luego reveló que en una llamada telefónica el secretario de Gobernación, Adán Augusto López le dijo:

“Seguramente en el transcurso del día o mañana, estarán informando médicamente sobre su salud… lo que me dijo hace unos minutos es que está atendiéndose y que está controlado la Covid que afecta al Presidente”.

—¿Le dijo cuándo reaparece públicamente?

“En los próximos días, me dijo él, miércoles o jueves, que no tendría ninguna dificultad para hacerlo”.

Así las cosas de trasmano. Porque para estas circunstancias no hay protocolos informativos.

El Senado, al tope de urgencias

Por lo demás, Monreal describió a un Senado con cuatro o cinco días con tareas muy importantes por resolver.

Y además la necesidad de sacar adelante un muy complicado encuentro informativo con el Gabinete de Seguridad, junto al trámite de 5 reformas constitucionales y de paso los 3 nombramientos de consejeros del INAI.

Para el encuentro con el Gabinete de Seguridad, el zacatecano va de negociar el formato y alcances con los miembros de la Junta de Coordinación Política, es decir los otros coordinadores parlamentarios, y luego consensuar con el secretario de Gobernación.

“…en lo de seguridad tenemos plazos fatales, de aquí al 19 de mayo que es la fecha en que se debe rendir el primer informe como lo establece la modificación del artículo transitorio 5º, a los seis meses tendrían que rendir su primer informe de actividades los integrantes del Gabinete de Seguridad Pública en labores de fuerza armada, prestando labores de servicio público de seguridad”.

Así que esa comparecencia puede darse en cualquier día antes del 19 de mayo.

En cuanto a la aprobación de reformas, que deberán tramitarse esta semana, Monreal habló de acordar la aprobación de la Ley Minera; la Ley de Aguas, que modifica cinco leyes: de equilibrio ecológico, la Ley Federal de Aguas, la Ley de Residuos y la Ley de Minas.

“Son cinco leyes que, yo opino de manera personal, que no podemos aprobarlas sin ninguna reflexión…

“De hecho, mañana tenemos Junta de Coordinación Política para revisar la agenda y esta última etapa de sesiones, pero sólo tenemos cinco reformas constitucionales, cinco reformas constitucionales”.

—¿Cuáles son?

“Delitos graves; tráfico de armas; edad mínima 18 o 25 años para ser diputados y secretarios; el 33 constitucional para las opiniones, que no sean motivos de ser expulsados.

“La de 3 de 3, que es contra los agresores, que a mí me parece que debe de aprobarse la opinión personal. No quiero adelantarme al voto de la mayoría calificada, pero yo soy de los que piensa que debiera aprobarse este artículo contra los agresores, que a mí me parece que debe de aprobarse esta disposición constitucional.

“Está otro tema que ahorita no recuerdo. Ya les dije cuatro. Y luego hay leyes importantes, voy a plantearles a los grupos parlamentarios, que no clausuremos el miércoles, sino que dejemos abierto el periodo hasta el día último de abril del que establece la ley… Queríamos cerrar, y así está el calendario, el próximo miércoles. Yo ya les avisé a mis compañeros del Grupo Parlamentario que no dispongan toda la semana porque tendremos actividades intensas quizá todos los días, en comisiones o en el pleno”.

Así las cosas…

