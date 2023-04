AMLO, aislado y enfermo; siguen los rumores

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Mientras no dé la cara, más murmullos

Salud del Presidente, de seguridad nacional

Sin líder, se devoraría la clase política

En medio quedaría toda la sociedad

Son altos los riesgos políticos y económicos

Covid, otro asunto de seguridad de Estado

Venden el avión a un dictador asiático

Los recursos para el capricho presidencial

Nuevas embajadas inútiles

Cotemar, reconocida por Linkedln

Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otro sin su consentimiento

Abraham Lincoln (1808-1865),político estadounidense

Al filo de las 10 de la mañana del domingo pasado, en un desayuno con las fuerzas armadas en el estado de Yucatán, en la Base Militar 8, el presidente López Obrador tuvo un desvanecimiento que le provocó una caída de la silla donde estaba sentado.

La versión oficial es que tiene coronavirus y que está aislado en Palacio Nacional. Los rumore siguen aumentando, mientras no dé la cara a la sociedad.

De inmediato, médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que acompañen al líder del Ejecutivo, lo levantaron y checaron su estado de salud; se veía desorientado y con falta de oxigenación.

En pocos minutos solicitaron que un avión de la Secretaría de Marina, viajara de la Ciudad de México a Mérida, con el objetivo de recoger a AMLO y trasladarlo a la Ciudad de México, para que fuera atendido por sus médicos.

Al valorar al paciente, los médicos determinaron que no era grave transportarlo en avión. La aeronave de la Semar (SM01) despegó de la CDMX a las 10:57 y llegó a la capital yucateca a la 1:03. El avión era esperado por una ambulancia militar donde viajaba López Obrador; los pilotos cargaron combustible y a las 13:24 hrs, despegó y llegó a las 15.03 a la capital del país, de donde lo enviaron en helicóptero a Palacio Nacional, según versiones castrenses.

Desde las diez y media de la mañana hasta la noche del domingo empezó la guerra de rumores sobre la salud del presidente. Algunos hablaban de un infarto al miocardio, en tanto que otros mencionaban de un aneurisma. El mismo vocero presidencial, Jesús Ramírez, abonó a la generación de más rumores ya queé dijo que no se había suspendido la gira presidencial y que se reactivaría.

Al final de cuentas, el presidente López obrador dio a conocer en su cuenta de Twitter qué le habían detectado Covid-19 por tercera vez. Con un lenguaje que no es cotidiano de él, avisó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sería quien encabezaría las mañaneras en los próximos días y, al mismo tiempo, estaría al frente del gabinete del Poder Ejecutivo.

El hecho que el Presidente esté enfermo y no se den a conocer los pormenores, pone en riesgo la estabilidad política económica y social del país debido a que, en el caso de su ausencia, independientemente de los impactos constitucionales, la clase política oficialista y de oposición, saldrían a las calles con el objetivo de recuperar el poder.

Por si fuera poco, en caso de fallecer el Presidente, el país se vería envuelto en ficciones en todos los ámbitos. Tanto en las calles como en el Congreso, como en el Poder Ejecutivo, en los equipos de los secretarios de gabinete y el materialmente todas las oficinas gubernamentales.

La salud del líder nacional, siempre es de seguridad nacional. Por ello, debe ser pública toda la información relacionada cuando el estado de salud física y mental del Presidente de la República. No podemos soslayar, ni por equivocación, que en un país como el nuestro se quede vacía la principal silla de poder del Estado mexicano.

COVID, OTRO TEMA DELICADO

Independientemente de los malestares que tiene AMLO y que fueron denunciados por algunas plataformas de filtración de información de la Secretaría de la Defensa Nacional, como Guacamaya leaks, que van desde problemas con la tiroides, presión alta, diabetes, deficiencias coronarias, niveles altos de colesterol y triglicéridos, así como otros malestares, el hecho que además tenga Covid, tiene doble repercusión.

Primero, el Presidente al tener tantos malestares, su salud se ve deteriorada conforme avance el tiempo y sufrir, sin exageraciones, un desenlace catastrófico. Por otra parte, el gobierno federal estudiaba dar por concluida la emergencia por la pandemia de Covid 19, sin tomar en cuenta las Mundial de la Salud que considera que aún hay riesgos importantes para que cientos, quizá miles, de seres humanos puedan morir por esa afectación.

En México no hay medicamentos antivirales, tampoco tratamientos específicos contra ese virus, tampoco vacunas de última generación y, para cerrar el círculo de una tragedia, los médicos no tienen herramientas suficientes para ayudar a sus pacientes.

Hoy, López Oobrador se dio cuenta que el coronavirus está presente y puede dañar la salud de miles de compatriotas. No hay que hacerle caso al subsecretario Hugo López-Gatell, quién, además de demostrar incompetencia profesional, ha involucrado al país en una espiral de muerte y corrupción.

Covid y salud presidencial, son temas delicados en el debate nacional, en especial por lo que le ocurre al inquilino de Palacio Nacional.

PODEROSOS CABALLEROS

AMOR CON AMOR: En nuestra entrega de ayer de Poder y Dinero les platiqué sobre el avión presidencial TP01, que se vendió a precio de ganga, por debajo de la mitad del precio en que podría adquirirse en los mercados internacionales, de segunda mano. La aeronave Boeing 787-8, se negoció con el gobierno de Tayikistán, lo que ha provocado grandes dudas sobre los motivos por los cuales se liquidó el avión. Surgió la versión qué Tayikistán, gobernada por el dictador Emomali Rahmon, sería intermediaria para la venta de ese lujoso avión al gobierno Vladimir Putin. Esto es descabellado por qué en Rusia se fabrican aviones a la medida del lujo que necesite Putin o alguno de sus dignatarios. Sin embargo, el hecho de venderlo a Tayikistán lo único que nos habla esta es la falta de escrúpulos morales e ideológicos para hacer negocios con naciones que violan los derechos humanos, con autoritarios y, bajo una bota socialista, mantienen en la miseria a 10 millones de habitantes. *** EMBAJADAS INÚTILES: No es de extrañar que repentinamente el gobierno de AMLO decidió poner una embajada en naciones con las que no mantenemos relaciones políticas como económicas, sociales, ni culturales. Los únicos intereses son los exóticos y lejanos de esas naciones. Además, estos no tienen, en su mayoría, representaciones diplomáticas en nuestro país.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

COTEMAR: Cotemar encabeza la lista de la cuarta edición de Linkedln Mejores Empresas 2023, que distingue a las 25 mejores compañías en México que impulsan la trayectoria profesional de sus colaboradores, a partir de los datos exclusivos de la red social Linkedln. Esta lista es un referente anual para conocer las compañías en las cuales se puede avanzar profesionalmente. Linkedln analizó factores como el desarrollo de las personas durante su carrera en la empresa y la adquisición de aptitudes mientras trabajan allí, así como que el número de despidos y la rotación de personal no superen el 10% anual de la plantilla laboral. En Cotemar, entre las habilidades más valoradas para colaborar en la compañía se encuentran: Sistemas de servicio al cliente, administración y razonamiento analítico.

