No soy encargado del despacho: Adán Augusto

Desde el portal

Ángel Soriano

A una pregunta de Lord Molécula -“Dios salve al Presidente”-, el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, precisó:

Soy el secretario de Gobernación del gobierno federal, pero no soy el encargado, como usted sostiene, de despacho del Poder Ejecutivo federal. Cumplo con una instrucción del señor Presidente con estar aquí estas mañanas, pero el Presidente está al frente de la política pública del país, conduce, aún en su aislamiento temporal.

Indicó que el presidente López Obrador conduce el gobierno federal, se mantiene en constante comunicación con todos los que integramos el gobierno federal y está al frente del país, como es su obligación constitucional.

De esa manera, también se ataja los rumores acerca de las funciones de Adán Augusto y sobre una eventual sustitución en el Ejecutivo federal en el remoto caso de que se prolongue el aislamiento del presidente López Obrador como muchos de sus adversarios -“con el alma podrida”, como lo citó Adán Augusto- se prolongue.

TURBULENCIAS

Reunión de gobernadores

Sin proponérselo, el sonorense Alfonso Durazo Montaño desmintió a Adán Augusto en el sentido de que la reunión en Palacio Nacional estaba programada desde semanas antes. El gobernador de Sonora dijo que había sido convocado -no sabía si a él solo o al resto de los morenistas-, a Palacio Nacional y tampoco sabía si estaría el Presidente o dirigiría un mensaje a control remoto. Adán Augusto dijo que era una reunión de rutina para afinar asuntos de seguridad nacional… Tanto el secretario de Salud, Jorge Alcocer, como el subsecretario Hugo López-Gatell en la presentación del Pulso de la Salud, informaron que la pandemia de Covid-19, que ha venido a la baja, sin que esto quiera decir que ya se terminó con la pandemia… La cúpula obrera determinó no participar, por ese motivo, el desfile del 1 de mayo, pero no descartan una reunión con el Presidente, misma que coordinará la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde… Y aprovechando la reunión en Palacio Nacional, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, acudió a La Mañanera con el titular de la Segob para invitar al titular del Ejecutivo Federal a los festejos que con motivo del 5 de Mayo se realizarán en esa entidad y que constituyen las máximas fiestas de los poblanos… La jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, prepara su gira de dos días por la Unión Americana y se reunirá con migrantes partidarios de su candidatura presidencial, lo cual dará una muestra de la aceptación que tiene en el exterior, no sólo en la capital del país donde ha realizado la mayor parte de su trayectoria política… Como una falta de respeto al patrimonio cultural de la humanidad es considerada la instalación de una carpa frente a la Catedral de la ciudad de Oaxaca, pues aparte de que oculta su belleza arquitectónica, obstruye el acceso y dificulta al turismo nacional y extranjero que desean admirarla. Además hay suficiente espacio en otros sitios para la realización de espectáculos de mala calidad organizados por la llamada Secretaría de Cultura que, por otra parte, en claro desprecio a nuestras raíces, promueve la ópera en el Teatro Macedonio Alcalá; todas las expresiones culturales son apreciadas y respetadas, pero aquí se trata del uso de recursos públicos para promocionar lo nuestro, y para eso acuden a Oaxaca los turistas, no para presenciar espectáculos de mejor calidad que tienen en sus respectivos países… Gran inventiva de los adversarios de AMLO, reconoce su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Ahora se dice que en avión de la Marina fue trasladado a Georgia para ser atendido en un hospital de la localidad. La Marina y el Ejército en México cuentan con mejores especialistas e instalaciones médicas.

