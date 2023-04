Urge crear comisión investigadora de la Línea 12 del Metro

La oposición en el Congreso de la Ciudad de México advirtió que no descansará hasta que haya justicia para las víctimas de la Línea 12 del Metro que colapsó hace casi dos años (3 de mayo de 2021) y causó la muerte de 26 personas y decenas de heridos.

Lo más que ha hecho la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es ofrecer una disculpa pública no por iniciativa propia sino por mandato judicial.

Pero la justicia no ha llegado a las víctimas y sus familias y por lo mismo, reiteran que no darán marcha atrás en su intensión, por cuarta vez, de crear una Comisión Investigadora y que haya imputación penal contra la ex directora del STC, Florencia Serranía, y sus colaboradores más cercanos.

Diputados locales del PAN señalaron que Morena le teme a la rendición de cuentas y no quieren llegar a la verdad del trágico accidente; “Sheinbaum y López Obrador le apuestan al olvido”. El diputado Aníbal Cañez Morales dijo que la fiscal “carnal”, Ernestina Godoy, ha desestimado investigar o ejercer acción penal en contra de las y los responsables de la tragedia de la Línea 12, empezando por los encargados de supervisar la construcción de dicha Línea 12 durante la administración del hoy titular de Relaciones Exteriores y aspirante a la Presidencia de la República, Marcelo Ebrard, y otros que ocupan puestos en los gobiernos local y federal. “Es importante decir que el actual director del Metro, Guillermo Calderón, se comprometió con el diputado Cañez, a celebrar una reunión con el GPPAN, pero nunca se llevó a cabo.

Autoridades del Instituto Electoral de la CDMX hicieron un llamado a vecinas y vecinos, principalmente a jóvenes, para que se involucren en los asuntos de interés público y para que también voten en la Elección de Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2023 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2023 y 2024.

Este llamado se hizo en el marco del foro “Habla por tu ciudad” que se llevó a cabo con la participación de funcionarios del Instituto Electoral y del rector de la Universidad del Pedregal (UP), sede del evento en el que activistas sociales, periodistas, deportistas y especialistas en nuevas tecnologías compartieron experiencias de éxito. La consejera presidente del IECM sostuvo que las personas que habitan en la capital tienen en sus manos el poder de transformar la ciudad, mediante mecanismos de democracia directa, como el Presupuesto Participativo y las Copaco, por lo que invitó a la comunidad estudiantil de la Universidad a involucrarse en esos procesos de participación ciudadana e incidir en la vida pública.

FuerzaXMéxico mantiene su registro en Puebla

La presidenta nacional de FuerzaXMéxico, Maiella Gómez Maldonado, informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que en Puebla el partido conserva su registro local. Durante la sesión que se llevó a cabo el día miércoles, los magistrados integrantes de la Sala Superior del TEPJF resolvieron los juicios SUP-JRC-29/2023 y SUP-JFC-36/2023, dejando sin efecto la sentencia dictada por la sala regional correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal con sede en la Ciudad de México y confirmando la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, concluyendo que FuerzaXMéxico en Puebla mantendrá su registro como partido político local.

Como presidenta Nacional de FuerzaXMéxico, llamó a la militancia a trabajar porque hay mucho por hacer e invitó a militantes, simpatizantes y población en general a trabajar por Puebla. “Hoy, en Puebla, FuerzaXMéxico se consolida en uno de los estados más importantes del país y estamos listos para lo que venga”, reiteró.

Castigo a los del cártel inmobiliario

Mucho se ha hablado del tema cártel inmobiliario que ocasionó ya la detención del ex alcalde en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, además de la implicación de su hermana Sofía y del diputado local Jorge Romero.

Sobre este asunto, por el que legisladores panistas denuncian que hay persecución política en su contra, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de informar que 198 inmuebles de esa demarcación podrían estar involucrados en el cártel inmobiliario, advirtió que no habrá impunidad y se castigará, con todo el peso de la ley, a los responsables. Esta semana, en una de las mañaneras encabezada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario se refirió al tema:

Dijo que esa práctica era la divisa del antiguo régimen. “Todos sabíamos cómo se traficaba con contratos, como se traficaba con permisos, sin respeto a la más mínima reglamentación, pero eso ya se acabó, porque el presidente desde el primer día de la administración se comprometió a un combate frontal”. Y aunque Adán Augusto señaló que ya no se dan ese tipo de irregularidades, advirtió: No me extraña que empiecen a surgir en los estados denuncias e irregularidades de esa naturaleza… Sin embargo, recalcó que aquí no hay ni habrá impunidad para nadie y quienes cometieron ilícitos serán castigados.

