No podemos confiar en gobiernos que engañan y roban: líder social Galo Blanco

“Le han fallado a la ciudadanía”

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— De ninguna manera podemos volver a confiar en gobiernos emanados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), toda vez que le han fallado a la ciudadanía al actuar contrario a sus preceptos de no robar, no mentir y no engañar.

Así lo aseguró en entrevista el líder social y empresario Galo Blanco Quintanilla, luego de manifestar que el apoyo de los mexiquenses que representa, es en el sentido de la candidata aliancista Alejandra Del Moral Vela, de quien aseguró “cuenta con el mejor perfil para ser la próxima gobernadora del Estado de México dada su participación, trayectoria y experiencia política”, dijo.

Blanco Quintanilla mencionó que “la ciudadanía tiene conciencia y memoria, sabe que los gobiernos de Morena han sido ineficientes, tanto en sus políticas sociales, como en la rendición y transparencia del uso de los recursos, basta con recordar la actuación reciente en Naucalpan, que tiene pendiente la aclaración y eventual reintegración de 4,500 millones de pesos, demandados por el gobierno actual”, reiteró.

Por otra parte, el empresario mexiquense puntualizó que la candidata del PRI PAN, PRD y NA es quien cuenta con las mejores propuestas de gobierno y la capacidad profesional para llevarlas a cabo, a diferencia de la abanderada del partido Morenista.

“Nos queda claro que los gobiernos federal, estatal y municipal de Morena sólo han engañado, tergiversado la realidad y traicionado al pueblo, sobre todo, a los más necesitados. Además, han generado las condiciones propicias para que exista la violencia y la ausencia del estado de derecho para las y los ciudadanos mexiquenses”, abundó.

El líder social, presidente de colonos de Lomas Verdes, vicepresidente de la Representación Vecinal de la Asociación de Empresarios de la Zona Azul y director general de “Fomento Cultural las Torres de Satélite AC”, destacó que el apoyo de sus representados se verá en las urnas a favor de Alejandra Del Moral Vela.