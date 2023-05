Quebradazo, Gran Gira 2023, en “La México”

La Plaza de Toros México será el escenario para que éste próximo 27 de mayo, a las 20 hrs., por primera vez en Ciudad de México, se realice un concierto sin igual que reunirá a las máximas potencias de la Techno Banda/Quebradita, que estarán reunidas en este emblemático lugar.

Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro, La Original Banda Maguey ¡Y…Puro Villa Corona!, Banda Mach de Pepe Guardado, y Banda Vallarta Show, reavivarán la moda de los 90 en la Plaza de Toros más grande del mundo: “para mí es volver a vivir una experiencia formidable porque, aunque estamos en el mismo rubro de la música y la ‘artisteada’, son pocas veces las que nos podemos ver los grupos, tener el honor de estar con mis compañeros, los grandes intérpretes de la quebradita y del caballito, es unas experiencia inolvidable”, dijo, Casimiro Zamudio, de Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro

Por su parte, Alan Zamudio (hijo de, Casimiro Zamudio), comentó que “estar en esta fecha, con estas grandes agrupaciones, se me hace algo increíble, aparte, se están festejando los cincuenta años de la agrupación de Su Majestad Mi Banda El Mexicano de Casimiro, entonces, espero que Dios, me de vida y años para que los otros cincuenta me toquen a mí, en un futuro”.

Canciones como: “No bailes de caballito”, “Mambo Lupita”, “Ramito de violetas”, “Eva María”, “Vamos a bailar”, “El Teterete”, “Leña de pirul”, “Padrino de cojín, “Alma confundida”, “Provócame”, “Esa chica me vacila”, “Tú pum pum”, son temas que todo mundo conoce y que se podrá disfrutar este 27 de mayo, en la Plaza de Toros México en esta Gran Gira Quebradazo 2023, que hará bailar a los asistentes, quebraditas y banda: “tenemos varias cosas en mente para interpretar, junto con los demás compañero de la música, tenemos canciones preparadas que vamos a proponer al público; lo de la música del ‘brinquito’, se llama así porque este tipo de baile, empezó en Guadalajara, Jalisco, empezó muy fuerte, de ahí se le llamaba ‘quebradita’, después, ‘el caballito’, en otros, ‘el brinquito’; hace más de veinte años, tuvimos la oportunidad de estar en La México, estuvo lleno, la Plaza aguanta para eso y más, estoy seguro de que la gente saldrá divertida ”, agregó, Pepe Guardado, de Banda Mach.

Finalmente, Banda Vallarta Show, invitó a “dar difusión a nuestra música, a nuestros eventos, agradecidos con el público que, gracias a ellos, podemos estar en éste tipo de lugares, éste lugar tan majestuoso, es emblemático, para nosotros, es de los escenarios más importantes”.

Su Majestad Mi banda El Mexicano de Casimiro, tocará hits como “Feliz feliz”, “No bailes de caballito”, “Mambo Lupita” y “Ramito de violetas”; Banda Maguey, pondrá el ritmo con canciones como “Tu eterno enamorado”, “Eva María”, “El teterete”, entre otras. Y para completar la alineación, también se subirán al escenario la Banda Mach y Banda Vallarta Show, con canciones como “Por qué me haces llorar” y “Esa chica me vacila”, respectivamente.

El concierto de la gira Quebradazo 2023 en la Ciudad de México será este sábado 27 de mayo, a las 8:00 p.m. El lugar elegido es la Plaza de Toros México (Augusto Rodin #241, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez).

Los boletos se pueden adquirir a través de www.superboletos.com y taquillas del lugar de lunes a viernes de 9:30 am a 2:00 pm y de 3:30 pm a 7:00 pm.