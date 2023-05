La auténtica división de poderes

Ángel Soriano

Encadenada a la tribuna, la senadora Xóchitl Gálvez, cuidándose los magistrados de la SCJN de las agresiones de los partidarios de la IV-T y las desveladas y desmañanadas de los legisladores que los traen de un lado a otro, reflejan el ríspido ambiente político en nuestro país en la disputa por la Nación de dos proyectos de gobierno en juego.

Se trata, desde luego, de una auténtica lucha que se da en todos los frentes y que amerita recurrir a todas las instancias y estrategias para llevar a la práctica los programas de gobierno que mejor convengan a la Nación y no a los grupos de privilegiados, como se acostumbra, lo mismo de un partido u otro, de una ideología u otra, aunque los hechos han demostrado que no existen.

Porque si el PAN nació para combatir al PRI con un programa distinto, al final, los intereses de las cúpulas y la militancia los hizo aliados para luchar en contra de una corriente distinta que los rebasó y gobierna el país. El PRIAN hizo a un lado principios, programas de acción, postulados y convicciones para defender sus intereses.

Y si bien nadie conceda autoridad moral para algunos integrantes del Poder Judicial, incluidos los legisladores y funcionarios del Ejecutivo, los ciudadanos tendrán en sus manos en 2024 decidir con su voto a quién, de los grupos en disputa, desea al frente de las instituciones: si se reconstruyen las desaparecidas o se crean nuevas. O entra una nueva clase gobernante.

TURBULENCIAS

Marcelo Ebrard: Yo soy el bueno

El canciller Marcelo Ebrard dijo en Xalapa que ya pueden definirlo como el sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no sólo va ganando las encuestas, sino porque ha realizado una carrera política paralela al tabasqueño y goza de sus confianzas; en tanto, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha reforzado su campaña dentro y fuera del país y se proyecta como la puntera en la carrera presidencial, mientras el titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, confía en la amistad y confianza del primer mandatario pues sólo hace lo que le dicen, es decir, nada más cumple instrucciones, como Jesús Ramírez Cuevas… Además de contaminar más el río Atoyac, el problema de la basura en la ciudad de Oaxaca ha resultado un gran negocio para los transportistas que la llevan a municipios vecinos de otras entidades, al cobrar elevada tarifa, en tanto sigue latente el riesgo para la salud de los colonos ribereños y es otro conflicto para el gobierno del estado al ser rechazado su proyecto en San Lorenzo Albarradas, una zona turística muy visitada que los lugareños cuidan. El asunto no tiene para cuando resolverse y seguramente las autoridades actuales se irán sin resolver, otra vez, un problema al que no se le encuentra solución… La Cámara de Comercio e Industria Francia México, llevará a cabo por primera vez el evento “Mercado de Lujo: Las nuevas reglas del juego” el 4 de mayo en el Hotel Hyatt Regency Insurgentes, inaugurando este evento exclusivo a un lado del World Trade Center en la ciudad de México, el corazón cultural y ejecutivo de la CDMX… Una comisión de 3.99 pagarán los envíos de dinero (hasta 2,500 dólares) a través de la tarjeta Finabien, informó Rocío Mejía, directora de Financiera para el Bienestar al destacar que los bancos por lo general cobran hasta 10 dólares por el mismo servicio. Se dará capacitación a los paisanos residentes en la Unión Americana para la utilización rápida de este servicio que es confiable y seguro, indicó la funcionaria.

