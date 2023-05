Infiltrados en el proyecto político presidencial de Marcelo Ebrard

Fernando Aboitiz, ex delegado en la Miguel Hidalgo, juega con dos fichas

Pasadas las elecciones del Estado de México, proceso electoral donde la morenista Delfina Gómez Álvarez parece ya llevar una ventaja irreversible frente a su oponente, la bajita candidata priista Alejandra Del Moral Vela, Marcelo Ebrard Casaubon, miembro del gabinete de AMLO y una de las tres “corcholatas” destapadas por el propio López Obrador para sucederlo en la Presidencia del país, tendrá que decidir si se queda como secretario de Relaciones Exteriores o renuncia al cargo para jugarse el todo por el todo en su sueño de ser Presidente de México, a partir de 2024.

Ebrard es un político con un colmillo bien retorcido y parte fundamental del gabinete lopezobradorista, donde ha demostrado lealtad a su jefe y muchas tablas para llevar una buena relación con los Estados Unidos en tiempos complicados.

De llegar a la Presidencia en 2024, Marcelo sería un primer mandatario de centro izquierda, representando, según los expertos en política, el tipo de líder que México requiere en estos tiempos para enrutar al país y volverlo una turbina importante en la relación México-Canadá-EU y hacer frente a la hidra de mil cabezas, en lo que se ha convertido China y sus aliados para la economía mundial.

Renuncia Martha Delgado Peralta a la SRE

Y como la cosa con Marcelo Ebrard Casaubon va muy en serio, su mano derecha en Relaciones Exteriores por años, Martha Delgado Peralta, ha renunciado al cargo para irse de tiempo completo a organizar la estructura y el proyecto político que lo lleve a Palacio Nacional.

Es más, el pasado martes 2 de mayo, Ebrard dijo que la dirigencia de Morena, que encabezan Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora, se está haciendo como el Tío Lolo, al no querer definir las reglas para la competencia interna en ese partido entre los aspirantes presidenciales para 2024.

“Tengo desde diciembre esperando que me contesten sobre mi propuesta de que todos renunciemos al cargo y hagamos un trabajo serio para nominar a nuestro candidato en la sucesión presidencial de López Obrador”, dijo el canciller.

Morena sigue siendo el partido más fuerte, rumbo al 2024

Las encuestas más recientes y serias sobre el tema de la sucesión presidencial marcan nuevamente como favorito al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la disputa por la silla de Palacio Nacional arrecia.

Me gustaría decir que la oposición ya se organizó y tiene cuando menos una tercia de ases para competir por el cargo con relativas posibilidades.

No es así, los presuntos prospectos de la alianza Va por México no llegan ni a tercia de jotos, la caballada está flaca, da pena ver una lista de 15 cartuchos “quemados” que se tiran el mismo rollo de siempre dizque para alzar la mano y decir “yo sí soy el mejor”.

No mause Mickey.

Y uno se pregunta ¿qué no hay en México otros prospectos que no estén tan “quemados” y puedan representar un verdadero cambio y no más de lo mismo?

José Fernando Aboitiz Saro juega con dos cartas presidenciales

El ex delegado político en la Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, y ex secretario de Obras Públicas de Marcelo Ebrard Casaubon (quién por cierto visita Isla Mujeres, Quintana Roo, este fin de semana), cuando éste ocupó la jefatura de Gobierno de la capital del país, Fernando Aboitiz, no se apergata y por las dudas juega con dos ases bajo la manga para 2024.

En Quintana Roo, promueve a la “corcholata” Marcelo Ebrard y de pasadita al panista Ricardo Anaya (Ricky Riquín Canallín para AMLO).

Asegura que Ricardito “El muñequito” va a regresar pronto a México para buscar nuevamente la Presidencia de México por el PAN y los demás partidos.

Se ve que Aboitiz Saro trae bien tatuados en el pecho los colores del blanquiazul y que si a Marcelo Ebrard no se le hace, se irá con los de enfrente para hacerla chillar.

Vaya vaya guacamaya.

Claudia y Adán, como Don Sebas..!

Por contar con el apoyo, simpatía, bendición y todo lo demás de AMLO, Claudia Sheinbaum Pardo y Adán Augusto López Hernández nadan de “muertito” en espera de que el dedo del señor diga quién será su sucesor.

En estos momentos se puede decir que Morena tiene medio cuerpo adentro para ganar la Presidencia del país, nuevamente, en 2024.

De Ricardo Monreal nos ocuparemos en la próxima entrega, si usted me lo permite, amable y caro lector.

