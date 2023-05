En busca de quien se las pague, opositores convierten al Congreso en un coliseo

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Lejos de todo diálogo y sin escuchar los llamados a restablecer acuerdos, los senadores y diputados de PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural cumplieron con la primera sesión de la Comisión Permanente en medio de una batalla verbal de acusaciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su hijo Andrés López Beltrán a quien imputan encabezar cartel de cómplices y amigos para saquear cientos de millones de pesos al amparo del poder de su papá.

Los duros del oficialismo intentaron a su vez revirar con señalamientos contra el alcalde de Benito Juárez, el panista Santiago Taboada por su supuesta participación en negocios inmobiliarios ilegales.

Mientras tanto, siguen en la congeladora legislativa una cincuentena de nombramientos y designaciones (entre ellos los más que urgentes 3 consejeros del INAI) , así como dictámenes de reformas y nuevas leyes importantes para el país.

Los senadores del llamado Bloque de Contención (PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural), quienes dicen no confiar más en Ricardo Monreal, luego de la vorágine de aprobaciones de 20 reformas -una cada 10 minutos en promedio-, informaron que hoy centran sus esfuerzos en los recursos que interpondrán ante la Suprema Corte para echar atrás lo aprobado por el oficialismo y que, entre otras cosas, desaparece al Conacyt, al Insabi, a la Financiera Rural -antes Banrural- y sacar adelante la nueva y cuestionadísima Ley Minera.

Frente a estos señalamientos, el zacatecano echa leña a la lumbre al insistir en afirmar que “todas las reformas que se aprobaron en la última Sesión Ordinaria del Senado cumplieron con los trámites formales correspondientes y con un procedimiento jurídicamente impecable”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado insiste además en asegurar, ante el rechazo de los opositores, que los proyectos legislativos tramitados se sometieron a los lineamientos que establece el Senado.

“Todas son legales, constitucionalmente, todas siguieron el trámite formal, a todas se abrió el mismo procedimiento. Jurídicamente es impecable el procedimiento”.

“Nos veremos en la Corte”, le responden los del PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural.

Simplemente ya no hay puente entre unos y otros.

AMLO y la maldición de los hijos pilletes

El pueblo bueno y sabio, ese al que Andrés Manuel López Obrador ama y al que acude a cada momento, dice con certeza: ‘lo que no has de poder ver… en tu casa lo has de tener’.

Apenas llegado al poder, AMLO tuvo que enfrentar videos que mostraron a sus hermanos Pio y Martín recibiendo sobres de David León con miles y miles de pesos de pesos que ellos dijeron eran para el mandatario. Entre uno y otro se supo que una querida y cercana prima, Felipa Obrador, aprovechaba el parentesco para recibir contratos millonarios.

En esas andaba cuando le estalló el escándalo de la casa gris en Houston, de su hijo José Ramón López Beltrán, que al parecer era apenas la punta de un iceberg que involucraba corruptelas de millones de dólares entre Pemex y una empresa estadounidense.

Hoy, muy a su pesar, José Ramón ha tenido que regresar a vivir en México porque al parecer las autoridades de EU indagan si esas corruptelas son ciertas.

Y ahora, a un año y meses de entregar el mandato, AMLO va a tener que explicar si es cierto o no que su hijo Andrés —quizá el más querido y cercano a él— ha aprovechado el cargo de su padre para colocar en la administración a amigos y para obtener contratos millonarios que configurarían a un cártel marcado abiertamente por los conflictos de interés y la corrupción.

¡Ups!

Parece pues que no hay forma de que Andrés Manuel López Obrador vaya a poder irse a tomar plácida y desenfadadamente agua de coco o a comer sus famosos tamales de chipilín a su finca de sonoro nombre de Palenque.

Y si es cierto además de que las indagatorias de EU lo tienen ubicado a él por sus supuestas complicidades con los mas malos de México, esos de la familia de El Chapo Guzmán, pues entonces quizá ni en Cuba podrá vivir como él desea, rodeado de mojitos y música de su amigo Silvio Rodríguez.

Nada pues que tenga que ver con cuestiones ideológicas cercanas a las del Che Guevara o Fidel Castro, como él presume.

Simple y llanamente asuntos de corrupción.

Tanto así que ayer desde la tribuna del Senado, Jorge Triana, el vicecoordinador del PAN en San Lázaro exigió que AMLO explique que pasa con su familia.

“Quiero hacer un llamado al Presidente de la República para que haga un ejercicio, para que nos diga qué está pasando con su familia, esto ya no es normal. Pío y Martín López Obrador sorprendidos llevándose fajos de billetes, la prima Felipa, contratotes en Pemex, el hijo José Ramón, su mansión en Houston, ahora el otro hijo Andy, una red de tráfico de influencias que está debidamente acreditada”.

Todo ello sin contar con las decenas de actos de corrupción en su administración los cuales el de Segalmex tendrá que tener consecuencias penales.

Todo un tema, pues.

