“Sin información no hay libertad”, mensaje de Norma Piña a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero



Repetir en Senado o candidato a gobierno de CDMX, opciones para Monreal

El mensaje de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, fue contundente y con dedicatoria a Palacio Nacional. Al conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la ministra señaló que, “sin información, no hay libertad. Sin libertad, no hay país. De este tamaño es nuestra responsabilidad compartida”, además de que abogó por el derecho a saber y a la transparencia.

Nos encontramos en un país más que amenazado por un delirante Presidente que, como Andrés Manuel López Obrador, ahora se dedica de manera vehemente a defender a sus hijos, que han aprovechado la posición de su padre para obtener abundantes recursos.

“Mis hijos no son corruptos”, dijo el de Tepetitán en su gustadísimo “stand-up” mañanero, pero con esa frase de plano no logró convencer a nadie, bueno, solo a sus más fieles, ciegos y leales seguidores.

Y mientras en la SCJ se valida y aplaude la labor de los reporteros y periodistas, en Palacio Nacional sólo saben insultar. Sin duda este es un patético papel de esta errada y llamada Cuarta Transformación, esto, sin dejar de tomar en cuenta el plantón que ese tipo de seguidores del tabasqueño, instalaron a las afueras del máximo tribunal de la Nación desde el cual, con toda la ignorancia que los caracteriza, se dedican a increpar por megáfono a los ministros que no se pliegan a las órdenes de López Obrador.

Dicho plantón no intimida a los ministros de la Suprema Corte y será el próximo lunes cuando se discutirá el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del tristemente famoso “plan B” de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo.

Así, la Corte tomó la decisión de no aplazar el tema como se lo propuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, con lo que puede inferirse que la Suprema Corte no está a las órdenes del inquilino de Palacio Nacional, salvo -desde luego-, contadas excepciones como la ministra “cachirula”, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y quien se ha vuelto un fiel seguidor del lopezobradorismo, Arturo Zaldívar.

En otro tema, se cumple una semana de lo que la oposición en el Senado de la República llamó el “viernes negro” porque la mayoría oficialista, acompañados de sus rémoras, aprobaron una serie de reformas “fast track”, sin haberse podido concretar la aprobación de un consejero del Instituto Nacional de Acceso a la Información, (INAI).

Para el Bloque de Contención, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ha perdido interlocución, cuestión que consiguieron los llamados duros de la fracción parlamentaria de Morena, que desde un inicios de estos trabajos legislativos, se han empeñado en quitar como coordinador.

Además, luego del acercamiento que tuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con el presidente López Obrador, lo que lo dejó muy congratulado, el senador Monreal ha sustentado la legalidad de lo aprobado por Morena hace una semana.

Monreal Ávila señaló que él es un hombre de honor. “Todos sabían que íbamos a sesionar en Xicoténcatl, lo platiqué con cada uno. Luego de la última sesión en la que se aprobaron 18 ordenamientos legales, en el Senado no está roto el diálogo ni la confianza”.

Dijo que seguirá abogando por la reconciliación, atento a reconstruir y se dedicó a recordar lo que había ocurrido en aquel “viernes negro”, como que la mejor decisión fue sesionar en la sede alterna, de la Vieja Casona, porque su grupo insistía en recuperar la tribuna tomada por la oposición, para realizar los trabajos de la última sesión.

Recordó que los ánimos estaban tan caldeados que fue necesario que se impusiera la prudencia, para evitar una confrontación, incluso física, entre un grupo y otro de legisladores. Asimismo, aceptó el senador Monreal que frente a lo avanzado del proceso electoral de 2024, no se descarta que el Congreso tenga dificultad para poder sesionar.

No obstante, planteó la reconciliación con el resto de los sectores que se sienten agraviados o que están en la oposición, “cómo no voy a serlo con el Presidente de mi movimiento”, esto es, con el presidente López Obrador, “a quien le debo gran parte de lo que soy. Si él no me hubiera propuesto en la lista de senadores plurinominales, yo no sería senador” y por eso y luego de dos años de gélida distancia entre el zacatecano y el inquilino de Palacio Nacional, “cómo vas a creer que voy a desairar, a negar o a rechazar una invitación del Presidente de la República, sería absurdo”. Añadió que si lo invita el PAN, el PRI, el PRD a platicar, el senador Ricardo Monreal está más que dispuesto.

Ya se comenta en los corrillos políticos que el senador Monreal pudiera convertirse en el candidato de Morena al Gobierno de la Ciudad de México, como ya se ha venido manejando, o bien, reelegirse como senador y continuar siendo el coordinador de esta bancada, sobre todo, ya sin la presión que imponen los tiempos electorales. “Ya veremos”, contestó el legislador zacatecano y dijo que él, se quedará en Morena.

Municiones

*** Si no quería ir al primero, ya mero asistirá al segundo. Con esta frase, se puede prever que la flamante candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, no asistirá al segundo debate, programado para el 18 de mayo y para ello, se aferró a que en el primero, la moderadora no tuvo empatía para con ella y de acuerdo también con su equipo de trabajo, se vio parcial e hizo “preguntas con saña”. Como pretexto adicional, la ex alcaldesa de Texcoco, volvió con la misma, es decir, que ella prefiere platicar con los mexiquenses que plantarse en un debate, lo que habla de la inseguridad que siente. Lo que sí, es que Horacio Duarte, coordinador de la campaña de la maestra Delfina, condicionó la participación de la moderadora elegida para este segundo debate, o sea, que los morenistas y aliados le dirán a Pamela Cerdeira, cómo debe conducirse. Diputados locales como el morenista Daniel Sibaja dijo que Delfina Gómez asistirá siempre y cuando se cumplan las condiciones que ellos quieren imponer, “si no hay condiciones claras, ya se tomará la decisión pertinente”. En la tienda de enfrente, esto es, por parte del equipo de la abanderada de la alianza Va por el Estado de México, opinan que de no llevarse a cabo el debate, entonces la que perdería sería la ciudadanía del Edomex. Por parte del equipo de Del Moral Vela, la diputada Gretell González, dio a conocer que la víspera de este primer debate, se acordó que se llevaría a cabo una moderación activa, esto es, que la moderadora elegida podría preguntar a cada una de las candidatas y nadie en Morena dijo nada, pero como ahora no les gustó el resultado del primer debate en Morena, por eso se quejan.

morcora@gmail.com