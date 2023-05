Un rápido reencuentro público con AMLO bastó para “moderar” a Monreal

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

¿Qué fue lo que le dijo o prometió Andrés Manuel López Obrador a Ricardo Monreal en su rápido reencuentro finsemanal en Palacio Nacional que aterciopeló al zacatecano?

Obvio, sólo ellos lo saben.

Pero el cambio del discurso expresado ahora por el senador advierte que debió ser algo grande y caro lo prometido —o advertido— por el tabasqueño a Monreal.

Aquellos señalamientos de que él no declinaría por nada en su aspiración por ser Presidente de México y de que no aceptaría participar vía encuesta para obtener la candidatura amainó.

Ayer en una larga conferencia a medios Monreal habló de una traición que nadie le imputa a AMLO y suavizó sus reclamos electorales hacia el 2024.

Adelantó:

“He dicho y sostengo que, como fundador y como militante de Morena. Nunca voy a traicionar al Presidente, al licenciado López Obrador”.

¿Alguien se lo pidió? ¿Lo pensó? ¿Hay esa posibilidad? ¿Qué haría que sería una traición a AMLO?

Prosiguió:

“Prefiero no ser nada; prefiero no participar en nada antes de traicionar al Presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años”.

Reveló:

“… platicamos en corto y me pareció un reencuentro benéfico para el movimiento”.

¿Para Movimiento de Regeneración Nacional? ¿Pues que estaba en juego en ese distanciamiento entre ambos?

“No será candidato de la oposición”

Interrogado respecto a si ha desechado, enterrado, ser candidato de la oposición, Monreal subrayó:

“Sí. Nunca hubo ninguna oferta, ofrecimiento formal; tengo respeto por ellos (la oposición). Ellos tienen bastantes aspirantes a presidentes de la República que pueden cubrir su expectativa.

“Era difícil para mí cualquier otro escenario. Ni me ofrecieron, ni toqué puertas, ni ellos tocaron las mías. Tengo y tenía, espero que mantenga una buena relación con todos, de respeto…

—¿Entonces está enterrada la posibilidad de que usted sea candidato de la oposición?, se le insistió.

—“Yo nunca soy tan fatal; yo no creo que participe por la oposición en mis próximos 30 años, así es de que en 30 años estaré muerto. No, no hay ninguna posibilidad”.

Esperar tiempos y convocatoria

Por lo demás, dijo esperará a que terminen las elecciones del Estado de México y de Coahuila para que Morena lance su convocatoria y poder continuar en su intento de alcanzar la candidatura presidencial de este partido.

“Sí; si el mecanismo y procedimiento de selección de candidato es transparente, equitativo, igualitario, por supuesto. En las democracias se gana y se pierde…

“Si Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard o Adán Augusto ganan la elección interna, sí les voy a levantar la mano; porque deseo que, si la gano yo, también hagan lo propio ellos. Lo que hay que buscar es la unidad…

“No tengo diferencias con Claudia, me parece que ha sido una buena gobernadora y una mujer intachable.

“No tengo diferencias con Marcelo Ebrard, para mí ha sido el funcionario más eficaz que ha tenido el gobierno federal y el de mayor confianza del presidente de la República en materia de política exterior.

“Y no tengo diferencias con Adán Augusto, que para mí es como una especie de revelación porque es el hombre más cercano al Presidente y es quien ejecuta las decisiones del Presidente.

“El poder del Presidente ha sido ejercido de manera notable y conciliadora por Adán, y creo que ahora es en el gobierno federal, el hombre de mayor confianza del presidente”.

Un reconocimiento que un político del nivel, posición y circunstancia de Monreal no deja de ser sorprendente. Casi un destape, ¿no?

Y todo esto como resultado de apenas unos cuantos minutos de un reencuentro luego de 2 años de una ruptura de AMLO hacia el zacatecano.

Casi conclusión

“… estoy muy contento por el reencuentro con el Presidente de la República.

“Me trató muy bien, con deferencia, con amabilidad, con compañerismo, y a mí me interesaba mucho cerrar el expediente con él; porque tengo 26 años trabajando en el proyecto que hemos construido y no podía terminar de otra manera.

“Así es que estoy muy tranquilo con mi conciencia, con mi vida pública, con mi coordinación, pero también consciente de que los cargos se terminan y de que en ocasiones no puedes lograr la posición a la que aspiras.

“Pero la lucha que demos, en eso sí no vamos a sucumbir. Dentro de Morena voy a darla hasta el final.

“No voy a declinar, no voy a arriar banderas, no voy a claudicar en lo que pienso y en lo que creo. Voy a ir hasta el final, como aspirante a la Presidencia de la República”.

Usted dirá qué conclusión hay que sacar…

