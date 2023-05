¿Cómo cuidar la salud mental de las madres trabajadoras?

10 de mayo/Día de las Madres

Las empresas que promueven programas y políticas de prevención y cuidado de la salud mental tienen grandes beneficios

En México 7 de cada 10 mujeres trabajadoras son madres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Se trata de un porcentaje importante de la fuerza laboral; no obstante, ante la falta de conciliación y programas de cuidado de la salud mental laboral, muchas de ellas podrían presentar niveles elevados de estrés, ansiedad o burnout, lo cual impacta en su desarrollo profesional y en el crecimiento de las compañías, alerta Yunue Cárdenas, Coordinadora del Hub Affor Health, empresa especializada en gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones.

La especialista precisa que estos efectos no son derivados de la maternidad misma, sino de la falta de condiciones sociales y laborales para ejercerla. “En México se han dado pasos positivos que les permiten conciliar su vida profesional con la maternidad; por ejemplo, horarios más flexibles, permisos de paternidad, centros de lactancia en el trabajo, etc. Sin embargo, aún existen retos importantes, especialmente en lo que respecta a la atención y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, tanto para mujeres con hijos como para aquellas que no los tienen. Es fundamental que se sigan implementando políticas y medidas que promuevan la equidad y la protección de los derechos laborales de todas las personas”.

En el país, cada vez más empresas incorporan programas de salud mental laboral así como campañas de cuidado para sus colaboradores, ya que han obtenido beneficios como mejora en la productividad, mayor alcance de metas, colaboradores más proactivos, atracción y retención de talento clave, mayor disposición y efectividad en programas de capacitación, entre otros.

En el marco del Día de las Madres, la UNICEF refiere que estos programas que promueven la cercanía, cuidados de los hijos para las madres trabajadoras tienen diversos impactos, entre ellos destaca:

• Mejoran los niveles de estrés y ansiedad en las madres trabajadoras

• Al brindar condiciones que incrementen la probabilidad de amamantar se ven mejoras en la salud y desarrollo cognitivo de los niños y niñas

• Reduce las posibilidades de depresión postparto

• Disminuyen en la mortalidad infantil y aumento en las tasas de inmunización

• Abonan a la equidad de género en el trabajo

Por otro lado, la experta en salud mental laboral añade que las madres desarrollan diversas habilidades que tienen un gran potencial en el ámbito laboral. Por ejemplo: capacidad de negociación, trabajo en equipo, liderazgo, empatía, administración de tiempo, por mencionar algunas.

“En general, cuidar de la salud mental de los colaboradores multiplica los beneficios para todos. Las compañías siempre buscan al mejor talento y pueden tener en sus filas, pero sin las condiciones adecuadas los colaboradores no pueden dar lo mejor de sí mismos y es labor de las compañías velar porque cuenten con estas condiciones”, añade Cárdenas.

Affor Health da algunas recomendaciones para que las empresas puedan cuidar y promover la salud mental en las mamás trabajadoras:

• Promover horarios flexibles

• Brindar permisos de maternidad y paternidad

• Impulsar la creación de espacios como guarderías

• Acondicionar espacios óptimos, higiénicos y seguros para la lactancia

• Crear campañas informativas sobre la importancia de equilibrar la vida personal y laboral

• Implementar programas de prevención y atención de riesgos psicosociales en el ámbito laboral

• Brindar acceso a especialistas de la salud mental laboral

• Realizar evaluaciones periódicas que permitan detectar potenciales riesgos psicosociales

Organismos como la UNICEF destacan que cuidar de las mamás trabajadoras no sólo ayuda a disminuir sus niveles de estrés, o ansiedad, también promueve la equidad de género en el trabajo, incluso el desarrollo y salud de los niños y niñas