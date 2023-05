Manoella Torres festejará 50 años de trayectoria en el Teatro Metropólitan

“La mujer que nació para cantar”

Prepara un increíble show para rendir homenaje a todas las mamás a través de su música

Hablo sobre la importancia que tuvo en su vida el perdón, la adaptabilidad y la evolución para sobrevivir en el ambiente musical

La cantante Manoella Torres, regresa con un nuevo espectáculo, tras su rotundo éxito en las presentaciones que tuvo en el Lunario del Auditorio Nacional, esta vez para realizar una doble celebración, la cual englobara el festejo del día de las madres y por otro lado, sus cincuenta años de trayectoria musical, de la mano del gran productor teatral Sergio Gabriel, quien coordinó este espectáculo.

Durante la conferencia promocional entorno al concierto en el Teatro Metropóolitan, Sergio y Manoella compartieron algunos de los pormenores del show que tendrá lugar el próximo 12 de mayo “es un concierto para todas las mamás, esas mujeres bellas, hermosas, guerreras, que siempre están para cuidarnos” fueron las palabras de la cantante para empezar.

Hay que destacar que “La mujer que nació para cantar” lleva el mensaje de sus letras más allá de un simple espectáculo musical, pues utiliza la música como método de acompañamiento a cientos de personas lastimadas, y a su vez levantará la voz a través de su canto, por aquellos que se sienten indefensos, lo cual salió a colación durante la conferencia de prensa, cuando se le preguntó sobre el abuso que sufrió en su infancia.

“La intención es llevar el mensaje de ayuda y de superar esto con apoyo y consejo de alguien que sea profesional, uno debe perdonar y no sentirse culpable” fueron las palabras con las que cerró su discurso sobre este tema, haciendo énfasis constante en que las víctimas de abusos deben acercarse a una ayuda real, y especializada.

También abordo la importancia de mantener ocupada la mente, y la adaptabilidad que debe de tener el ser humano para sentir menos la presión y sobre todo la confianza que debemos tener en nosotros mismos, así como el amor propio, lo cual no solo mencionó como pieza clave para su sanación personal, sino para su crecimiento profesional.

“Me siento llena de espíritu alma y corazón, por el público que me llena y por todos los fans que siempre están ahí, por el alimento que el público, y los fans me dan, eso es lo que también me hace levantarme día con día” declaró Torres, quien agradeció a sus seguidores por acompañarla en este medio siglo de música.

Para la recta de la final de la conferencia nos habló del impacto que tuvieron en su carrera las nuevas tecnologías y como le beneficiaron para adaptarse a los cambios de la industria musical, reconoció que Spotify, ha sido de gran impulso a su música, pues es la red en la cual se encuentra actualmente su discografía.

Finalmente, aprovecharon para enviar la invitación a todos los capitalinos y fans de la artista para asistir al concierto que se llevará a cabo el próximo 12 de mayo en el Teatro Metropólitan, para el cual los boletos ya están a la venta en línea y en la taquilla del inmueble.

La bellísima Manoella Torres asegura que este será un espectáculo imperdible, y con muchas sorpresas, por lo que invita a todas las mamás festejadas. En el marco de celebración del día de las madres, el afamado productor Sergio Gabriel alista un prometedor show para consentirlas a todas