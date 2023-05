López-Gatell, ¡a enfrentar la justicia!

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Destructor del sistema de salud

Caos en medicamentos

Cientos de miles de muertos por Covid-19

Cofepris, manipulación ideológica

Afila la guillotina Coello Trejo

La historia de asesinatos por omisión

Pruebas, vacunas y medicinas, inalcanzables

Entramos al fin de la pandemia sin defensas

No permiten importación de medicamentos y nuevas vacunas

¿Qué persigue el gobierno federal?

Quieren más impuestos a ricos, propuestas

García Vilchis vulnera libertad de expresión

UNAM suma más premios académicos

Cualquier poder, si no se basa en la unión, es débil

Jean de La Fontaine (1621-1695) Escritor y poeta francés

Javier Coello Trejo, uno de los mejores abogados penalistas del país, lleva el juicio al sistema de salud del Estado mexicano, a consecuencia de la muerte por Covid-19, del conductor de un autobús. La justificación es simple: El gobierno no aplicó medidas sanitarias de contención de la pandemia, después de haber sido declarada por la Organización Mundial de la Salud, mismas que se aplicaron en otros países y evitaron una cantidad mayor de muertes.

Sin embargo, este es uno de los casi 600 mil casos de mexicanos que no debían haber muerto por la pandemia.

El líder de la lucha contra el coronavirus fue Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, y su jefe el titular de la dependencia, Jorge Alcocer, fueron instruidos por López Obrador para encabezar la guerra contra la pandemia de inicios del siglo XXI.

Sin embargo, fue lenta la reacción. Parecía que era deliberado, el hacerse pazguatos. Llevaron al límite las acciones para aplicarlas hasta con meses de atraso. No había ninguna justificación, ni económica, ni administrativa. Era un acto totalmente ideológico, para hacer parecer, como lo dijo públicamente López-Gatell, que sólo se enfermaban los ricos.

Pero, hagamos una breve historia de lo ocurrido desde el inicio de la pandemia, los primeros días de marzo de 2020.

Al declarar la OMS, el 30 de enero de 2020, una emergencia sanitaria de preocupación internacional; el virus podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. México sí tenía infraestructura sanitaria “suficiente” como para enfrentar estas pandemias como la del H1N1 o gripe porcina, que surgió en México en 2009. Sin embargo, el deterioro de la estructura de salud llegó a límites que hasta la fecha no se pueden recuperar.

A través de la Cofepris, empezó el tortuguismo. No se importaron pruebas para detectar el virus; después, al surgir las vacunas con lentitud aprobaron su aplicación en el país y le dieron preferencia a las de origen socialista como China, Rusia y hasta Cuba. Algunas de estas sin el reconocimiento total de la OMS. Por otro lado, López-Gatell, se negó al uso obligatorio de cubrebocas, que se había comprobado mundialmente su eficacia. Pero, el acto criminal por omisión grave fue el de no cerrar las fronteras al momento de decretarse la pandemia. Esta era una medida elemental que fue efectiva para países como Japón y Reino Unido.

Ahora, a menos de un mes después de que la OMS declarara el fin de la emergencia sanitaria y López-Gatell quiso recordar lo que dejó presente en el boletín internacional la OMS. Ahora, asegura, lo que todo mundo sabe, que el coronavirus seguirá en todo el mundo.

Tedros Adhanom, director general de la OMS, aseguró la semana pasada que este anuncio no significaba que la pandemia hubiera terminado, sino que dejaba de ser una emergencia de índole prioritaria para los gobiernos.

Sí, han disminuido los contagios y las muertes; aumenta la inmunidad del rebaño, lo que la naturaleza genera para evitar el exterminio de la especie humana.

Sin embargo, en México sigue las estulticias del gobierno de López Obrador, al no permitir la compra ilimitada de antivirales como el Remdesivir, así como otros de probada eficacia para la lucha contra el SARS-CoV-2. Tampoco permiten la importación de vacunas de última generación, todo con el fin de regalar la que “inventaron” en México, la vacuna Patria, que no tiene ningún reconocimiento mundial, ya que no cuentan con las pruebas en seres humanos, con el número suficiente de resultados positivos. La vacuna trivalente que en cualquier parte del mundo se puede aplicar en una farmacia, en México no lo permite nuestro gobierno autoritario. Claro, que tiene un costo y para los miserables administradores del presupuesto para la salud (para las elecciones están dispuestos a gastar lo que no tienen y pedir prestado), no les cuesta ya que lo pagaría quien quiera aplicársela.

En ese panorama, entramos a una nueva faceta de la guerra contra la pandemia de la Covid, pero como al principio, sin herramientas para enfrentar la crisis sanitaria que aún, como reconoce el mismo López-Gatell, no ha terminado.

Por cierto, del juicio contra López-Gatell, es una guerra que a penas empieza, ya que cientos de miles de hogares se enlutaron debido a las omisiones ideológicas de un político que fue marginado en 2009 en la crisis del AH1N1. Ahora entendemos por qué.

PODEROSOS CABALLEROS

MÁS IMPUESTOS A RICOS: Diputados morenistas enviaron a la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa de reforma constitucional para que las contribuciones de los mexicanos al erario sean de carácter progresivo. Dicha iniciativa menciona que “con un sistema tributario progresivo, el Estado busca que, mientras mayor sea el porcentaje de la riqueza o ingreso del agente económico, será mayor la aportación de impuestos y otros ingresos públicos”. Mucho bla, bla, bla, para decir que los más ricos paguen más impuestos y que no los entreguen a la beneficiencia pública. Urge lana para programas de compra del voto, pero sociales. *** QUIÉN ES QUIÉN DE LAS MENTIRAS: La CIDH recomendó a México eliminar la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, que lanza peroratas Ana García Vilchis en las conferencias del presidente López Obrador. Según la CIDH, este espacio estigmatiza y descalifica el trabajo de la prensa, violando los estándares interamericanos de libertad de expresión y empeorando la situación de violencia contra periodistas y medios de comunicación. La señora que encabeza esa sección, en ningún momento cuestiona, por obvias razones, las mentiras del presidente López Obrador. Sólo la de los medios. Mecanismos inquisidores y autoritarios, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

UNAM: Paola Reynoso Gutiérrez, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, ganó el primer lugar del Premio Internacional Universia Santander, en la categoría Aprendizaje Continuo, donde participaron 35 mil candidatos y obtuvo el sitio de honor entre los 58 finalistas. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, recibió la noticia en los trabajos del V Encuentro Internacional de Rectores de Universia.

