La 4T, ni idea de la inteligencia artificial

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

En tecnología, prefieren acabar con Conacyt

La IA se desarrolla a gran velocidad

Invade nuestra privacidad

Está en los negocios y esparcimiento

Drones, teléfonos inteligentes

Reconocimiento facial viola datos privados

No hay legislación para frenar su uso

La 4T va por la rectoría de la UNAM

Izquierdosos empiezan a intimidar

Encapuchados crean clima de terror

Detrás del gobierno federal

Canade, una vergüenza nacional

Intocable por la 4T

Activer, RSC

La primera obligación de la inteligencia es desconfiar de ella misma

Stanislaw Lec (1909-1966) Escritor polaco de origen judío.

De pronto, la inteligencia artificial (IA) llegó a convertirse en el tema central de empresas, universidades y en la vida cotidiana de algunos nerds. Sin embargo, ¿hasta dónde llegará a invadir la vida de los seres humanos? ¿Podrán inmiscuirse en la política, la sociedad, la ciencia e incluso hasta en nuestras relaciones sexuales?

La definición más generalizada de la IA es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía nos resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas. Sin embargo, el desarrollo es extraordinario en estos momentos.

Mientras crece la cotidianeidad de la IA para la humanidad en México, nuestro gobierno está dormido. Los legisladores ni idea tienen y, lo peor de todo, prefieren acotar hasta su desaparición al Conacyt. Ni idea tienen de la realidad.

El ser humano ha llegado a explorar límites que hasta el año pasado no eran visualizados más que en autos sin conductor, drones a control remoto, las guerras sin soldados. Todo lo que alcance su imaginación y muchísimo más, pero muchísimo.

Aunque la inteligencia artificial, por axioma, está peleada con los políticos, la inteligencia en general, también cambiará los esquemas de nuestros sistemas políticos.

Por ello, en esas nuevas tendencias, podría influir la democracia. Sin embargo, los riesgos van más allá de la filosofía o de la vida cotidiana.

Unos meses antes de la pandemia, en una plática con futuristas del MIT (Massachusetts Institute of Technology), en la Universidad de Texas, en Austin, planteaban que la IA llegaría a igualar al conocimiento humano para 2025. Esto significa que nuestra tecnología podría igualar el razonamiento de los seres humanos.

Les comento que hacía un seguimiento de la inteligencia artificial a través del sistema GPT, desde el año pasado. Sin embargo, en las últimas semanas se han desarrollado aplicaciones para el uso público.

Es un sistema realmente doméstico que explora fronteras que los humanos no estábamos acostumbrados.

Hoy es increíble el nivel de penetración en la información de la mayoría de los seres humanos; desde el reconocimiento facial, como todo lo que se hace a través de teléfonos “inteligentes” o en las computadoras.

Lo usan gobiernos, ejércitos, particulares y, obviamente, la delincuencia organizada y “desorganizada”. Ellos conocen materialmente todo lo de los seres humanos.

No es tratar de crear pánico, porque es el destino que nos alcanza, pero lo que hoy consideramos como privacidad, en poco tiempo no lo será.

Hoy es común que cualquier empresa que presta servicio al público, como bancos o empresas gaseras como Engie, que a nivel mundial preside Isabelle Kocher. Hace unos días contraté ese servicio y me negué a que me tomaran mis datos de reconocimiento facial. Pero los bancos mexicanos sí lo hacen y comparten sus datos con quien les pegue la gana.

Estimado lector, discúlpame lo agolpado de las ideas que presento de este tema. Pero, es que la idea de explicar el destino de la IA y su impacto en nuestras vidas, se necesitan libros enteros.

Esto es un tema mundial, donde la tecnología antes de que termine este siglo, tendrá el control de absolutamente toda la vida de los humanos.

No se trata, reitero, de crear un clima de sospecha de todo, ni de tener temores del futuro que aún no conocemos. Sin embargo, el control social se incrementará y, ahora, se contempla en China.

En estos momentos, es una excelente herramienta para la academia, la ciencia, el transporte, la administración y las empresas, así como el esparcimiento, está generando una revolución. Incluso Spotify borró el pasado fin de semana cientos de miles de canciones hechas con IA, lo que saturó sus sistemas.

Debemos acostumbrarnos a esa tecnología que estará en nuestras vidas, de ahora en adelante.

Desafortunadamente, en México, nuestros legisladores y el gobierno en general, ni idea tiene sobre estos adelantos, por lo que esperaremos a que el destino nos alcance… ooootra vez.

PODEROSOS CABALLEROS

AHORA VAN POR LA UNAM: Morena no quiere dejar nada a la casualidad. Quiere amarrar todo lo que implique control a las masas. Y, para ello van los maoístas y trotskistas, al amparo de López Obrador, tras la rectoría de la UNAM. Para ello, buscan modificar el método de elección para el titular de Rectoría. El actual rector, Enrique Graue, deja la Rectoría a mediados de noviembre de este año y es la oportunidad para los corsarios de la 4T, para ir al abordaje de la más importante universidad de habla hispana del planeta. Esto, como dice Graue, sería un grave error cambiar la Ley Orgánica en las Cámaras de Diputados y Senadores; “y sería un gravísimo daño para la UNAM”. Actualmente, la elección del rector se realiza en la Junta de Gobierno de nuestra máxima institución educativa. Se trata de un organismo integrado por 15 personas elegidas por el Consejo Universitario. Dejarla en manos de las mafias de la UNAM, tanto de la izquierda, la derecha y de las facultades, dejaría a la deriva al orgullo universitario. Encapuchados toman colegios de Ciencias y Humanidades, así como preparatorias y crean un clima de incertidumbre y terror en la UNAM. Merodean los zopilotes de Morena. *** CONADE, ¿POR QUÉ NO DESAPARECE?: La Selección Mexicana de Natación Artística ganó la medalla de oro en la Copa Mundial de Egipto. El gobierno de López Obrador no la apoyó en nada. Ni en los boletos de avión, ni siquiera con los trajes de baño. La jefa de la Conade, Ana Gabriela Guevara, acusada de distracción de recursos en esa institución, se puso el sombrero y aplaudió el triunfo. Nada más que el logro no es de ella. Quien apoyó a ese grupo de nadadoras fue Carlos Slim, a través de la Fundación Telmex, que preside su yerno, Arturo Elías, que pagó boletos de avión y hospedaje. De pena ajena en la Conade, organismo que no desaparece a pesar de los pésimos resultados y el despilfarro de recursos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Grupo Financiero Actinver, con el liderazgo de Héctor Madero, a través de su programa Actinver Apoya, finalizó el año 2022 al beneficiar a 13 organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro en 14 estados de México. Este programa, en conjunto con el compromiso del Capital Humano Actinver, logró destinar más de 3.4 millones de pesos y 381 horas de voluntariado para contribuir al desarrollo de la sociedad mexicana.

