Comienza una larga espera de migrantes a lo largo del Río Bravo

Despliegue militar en Estados Unidos logra disuadir cruces ilegales

Tras el cambio de política migratoria en Estados Unidos y el blindaje en la frontera con México, para miles de indocumentados sólo queda esperar, por lo que ahora en el cruce fronterizo hacia Brownsville, Texas, en Matamoros, Tamaulipas, una línea de casas de campaña y techos de hule se extiende a lo largo del Río Bravo con extranjeros sin papeles que ahora esperarán desde ahí la respuesta de Estados Unidos a su solicitud de asilo a través de la aplicación CBP One.

El venezolano Gregoris Amarista cuenta que dos meses después de haber llegado a México, logró su cita con autoridades migratorias del país vecino.

“Viajé con mi familia, con alrededor de ocho; ellos cruzaron por el río y yo me quedé. O sea, decidí tomar mi cita y ya la obtuve”, contó el hombre de 36 años.

Amarista, quien ha sobrevivido con envíos de dinero de un conocido que ya trabaja en EU, dice que ha habido mucha confusión por el cambio en la política migratoria, una vez que terminó la vigencia del Título 42 e inició la del Título 8, que prevé sanciones más severas, pero también abre más vías para un ingreso regular.

Otros, como José Castro, venezolano de 28 años, están recién llegados al campamento del río después de pasar unos días en un albergue, de donde salió para permitir que otros pudieran descansar tras su larga travesía.

El despliegue de miles de agentes de EU y las alambradas han disuadido a los migrantes, quienes estos días no han buscado cruzar nadando el río, sino esperar.

“No están dejando entrar a nadie. Me voy a esperar porque ya me inscribí en la página a ver si me agendan para entrar legalmente”, dice Claver, un joven venezolano que busca reunirse con su mamá en Texas y que, como el resto, trata de matar el tiempo como puede.

Se incrementó 42% migración irregular a México

Durante el primer trimestre de 2023, se registró un incremento del 42 % en el número de eventos de entrada a México de personas en situación migratoria irregular, respecto al mismo periodo de 2022, al pasar de 78 mil 439 a 111 mil 505 en este año.

Según el informe Estadísticas Migratorias. Síntesis 2023, de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, los principales países de nacionalidad de las personas en situación migratoria irregular son Venezuela, Ecuador y Guatemala.

Resaltan con mayor número de eventos Venezuela, con 19 mil 944; Ecuador, con 14 mil 883; y Guatemala, con 13 mil 349”, indicó.

De acuerdo con este informe, en total se registraron 11 millones 324 mil 376 eventos de entrada a México vía aérea, marítima y terrestre.

Esto representa un aumento de 2 millones 338 mil 231 eventos, comparado con el mismo periodo de 2022 en el que se efectuaron 8 millones 986 mil 145.

Del total de entradas en 2023, 9 millones 418 mil 684 fueron de personas extranjeras, mientras que en el mismo periodo de 2022 se registraron 7 millones 394 mil 922.

Quintana Roo es la entidad que más visitas recibió, con 4 millones 824 mil 355; seguido de la Ciudad de México, con un millón 815 mil 930; y Jalisco, con un millón 339 mil 264.