¿El reconocimiento a Annie Pardo no es “patito”?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Maestros de la CNTE acusan a su cúpula de “charra y corrupta”

¿Por qué en su gustadísimo “stand-up” mañanero el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dicho nada sobre el Premio Nacional de Ciencias 2022, en la categoría de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, que recibió la señora Annie Pardo, madre de su “corcholata” favorita,? Sin duda, la científica no necesitó acudir a la Plaza Santo Domingo, a donde están los títulos “patito” y como ella es también otra de las consentidas de Palacio Nacional, pues no ocupó nada más; teniendo una hija a la que todas las encuestas de cara a la presidencial de 2024, la colocan con algo así como el 45 por ciento de las preferencias, dejando en un lejano 29 por ciento al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y en un tercer lugar, la sorpresa la dio el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien se supone que ha relegado al cuarto sitio, ni más ni menos que al flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Será?

Esto último porque se dice desde hace mucho tiempo, que las encuestas son de quien las compra y -según se sabe- en Palacio Nacional les ha dado por adquirir todo tipo de sondeos, siempre y cuando reporten que Morena será el ganador y con una condición más, que les vendan a los de esta errada y llamada Cuarta Transformación que obtendrán de forma casi, casi garantizada la mayoría absoluta, misma que les urge para sacar adelante las últimas ocurrencias de López Obrador.

El Presidente ha guardado silencio tanto en el huracán en el que estaría metido el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, como en el premio que recibió la doctora Pardo, pero -eso sí, no ha cesado en dirigir ataques diarios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en general, al Poder Judicial. Este asunto ha trascendido las fronteras nacionales y para muestra, ahí está lo dicho por la International Bar Association (IBA), una de las organizaciones de juristas más prestigiosas a nivel mundial, que manifestó su inquietud por la necedad de López Obrador por acabar -así de plano- con el Poder Judicial y someterlo al Ejecutivo, “tras la profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, señaló la Presidenta de la IBA, Almudena Arpón de Mendívil Aldama, que agregó que con esta actitud del tabasqueño, lo único que conseguirá es ahuyentar la inversión.

Finalmente, se consignó en este espacio en anterior entrega, que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya se le habían volteado a López Obrador. Y si alguna duda hubiera, ayer por la mañana intentaron entrar de manera por demás violenta a Palacio Nacional.

El papel de los mentores de la Coordinadora, desde varias administraciones atrás, ha sido el ser una oposición radical. Lo que nunca imaginó el Ejecutivo es que lo serían también para él.

Pedro Hernández Morales, CNTE, Sección 9 de la CDMX, habló a nombre de la Coordinadora reiteró que el aumento otorgado, que el tabasqueño anunció con “bombo y platillo”, es insuficiente porque con mucho, no logra resarcir el de por sí mermado poder adquisitivo

Recordó que en administraciones anteriores, el aumento no rebasaba el 4 por ciento y por ende, los salarios profesionales continúan con un rezago porque deberían tener una recuperación importante.

Lo interesante es que Hernández Morales se lanzó directo contra la cúpula del CNTE, al acusarla de ser una dirigencia “charra y corrupta”.

Asimismo, el dirigente de la Sección 9, hizo énfasis en que en Palacio Nacional se busca extinguir la Dirección de Educación Indígena Intercultural, o en todo caso, que dependa del Instituto Indígena. Demandaron que se retire la iniciativa que pretendía bajo un esquema de ahorro y austeridad, acabar con dicha dirección

En lo que respecta a los maestros de Oaxaca, la situación no es mejor. Maestros de la legendaria Sección 22 de la Coordinadora, cerraron el aeropuerto de esta entidad y frente a esto, El gobernador Salomón Jara ha demostrado no tener la capacidad de controlar a quienes supuso sus aliados.

Así es que, ¿esta errada y llamada Cuarta Transformación podrá con esta bomba o les explotará en las manos? Al tiempo.

Municiones

*** En su calidad de integrantes del Consejo Asesor Económico de la Presidencia de la República, llegaron a Palacio Nacional, convocados por el tabasqueño, entre otros: Miguel Rincón, el compadre favorito ni más ni menos que del presidente López Obrador que como corresponde, se encargó de pintar el rosado mundo de Amlolandia y optimista, señaló que México crece por arriba del 3 por ciento. También estuvieron Carlos Hank, de Grupo Banorte y Germán Larrea, de Grupo México, justo el mismo día en que el Ejecutivo dio el visto bueno para que Larrea adquiera Citibanamex. En su mañanera manifestó: “No hay de parte del gobierno ninguna inconformidad ni ningún problema en que se lleve a cabo esa operación… Tenemos diferencias con ellos pero ese es otro asunto. En los corrillos políticos y económicos se dice que la venta de Citibanamex bien podría ser un distractor para que -para variar- no se aborden los temas preocupantes y con los que nunca ha podido esta errada y llamada Cuarta Transformación. Además, en caso de cerrarse la operación, de la que todavía no hay fecha, sí es un negocio redondo para ellos porque lo compraron muy por debajo de su valor, ya que Citibanamex pasó a ser el primer banco de México a caer al tercer o cuarto lugar. Además, los analistas especializados en estas cuestiones, manejan los nombres de Javier Arrigunaga o Pedro Aspe, ex secretario de Hacienda, para presidir a Grupo Banamex.

*** Lo que hace el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, con tal de convertirse en el candidato de Morena al gobierno de Puebla. Después del ridículo, ahora resulta que está promocionando llevar a cabo una especie de foro abierto, para que se debata su propuesta de que ministros y magistrados sean electos por voto directo, mediante la obligada consulta “patito” y asegura que invitará hasta al ex candidato y exdirigente del PRI, Roberto Madrazo y al ministro en retiro, José Ramón Cossío. Hay que recordar que Morena ha realizado en el pasado reciente, diversos parlamentos abiertos con ocurrió con la reforma eléctrica y lo único que consiguió fue dejar hablar sólo a las voces que a ellos les convenía. Total, un rotundo fracaso y este último, no tiene por qué ser la diferencia.

morcora@gmail.com