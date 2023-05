La salud del país

Para la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas, sino generar bienestar para la población (el autor de este espacio le propuso que el indicador de bienestar se llamara AMLO-VER). Y si bien los macroindicadores son un instrumento de medición, no son un fin en sí mismos. Para los medios de comunicación mercantiles y de manipulación en tiempos de Zedillo, Fox, Calderón y Peña, las cifras económicas que se dieron el pasado viernes 12 de mayo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional hubieran sido merecedoras de las ocho columnas de la primera plana al menos de los periódicos especializados en economía, como El Financiero o bien El Economista; y para los demás periódicos, como la nota más destacada en la sección de economía y finanzas. Pero para ninguno de los medios de manipulación dicha información fue noticia para sus audiencias, y no contemplaron tan importantes datos económicos.

“Tirando aceite”, como dice el Jefe de la Nación, López Obrador informó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, como si hubiera sido un informe de gobierno, cómo va nuestro crecimiento. ¡Caímos, y nos levantamos, ya llevamos tres años creciendo más del tres por ciento en nuestra economía! Este es el crecimiento del país y su comportamiento, luego de la caída por la pandemia de Covid-19.

El jefe del Ejecutivo federal aceptó que entre las prioridades de su administración está el rubro de la inflación. “Nos preocupaba mucho, nos sigue preocupando; no nos vamos a confiar porque podemos aumentar salario, puede haber más ingresos, empleo; pero si hay inflación, esto es un impuesto que afecta a la mayoría del pueblo, sobre todo a la gente trabajadora, a la gente pobre, entonces por eso tenemos que tener bajar la inflación”. El ciudadano Presidente de México se preguntó: ¿Qué medidas estamos tomando y que nos está funcionando?

Reveló que se logró un acuerdo con productores, con industriales, sobre todo con las tiendas de autoservicio. Agradeció a Walmart, a Chedraui, a Soriana, porque se definió una canasta básica de 24 productos con un precio de mil 39 pesos la canasta y ya está en promedio en mil pesos. Esto ha ayudado mucho. “Y también nos ha ayudado mucho la política de no aumentar los precios de los combustibles: no aumenta el precio de la gasolina, del diésel, del gas, de la luz”, dijo.

Y detalló la inflación que tenemos con relación a otros países del mundo: En el caso de combustibles, hay una disminución de 0.4 por ciento; en alimentos, es del tres por ciento.

Aceptó que en Estados Unidos también ha bajado la inflación. “Ellos tenían una inflación muy alta en energéticos y ya la están controlando, tienen menos inflación que nosotros en alimentos y tienen más inflación en otros (rubros) que nosotros. Acaban de dar a conocer sus datos y fueron buenos: 4.9 y hay una tendencia a la baja que ojalá y se mantenga. Por eso, porque en términos reales, si controlamos la inflación, hay aumento del salario”.

Sobre el salario mínimo, indicó el jefe del Ejecutivo federal que en el tiempo que llevamos, el minisalario ha aumentado hasta ahora 88 por ciento en términos reales. Esto, como se ve, nunca había pasado, cuando menos en los últimos 40, 50 años. En todo el periodo neoliberal no aumentó el salario mínimo; al contrario, disminuyó en términos reales, porque decían que aumentaba la inflación y el incremento al salario se quedaba por debajo de la inflación.

Para explicar la salud del país, señaló que la mejor forma de medir el incremento al salario, es cuanto nos alcanza para comprar, y puso de ejemplo varios productos. “Cuando llegamos, un salario mínimo alcanzaba para tres kilos 100 gramos de frijol; ahora alcanza para cuatro kilos 800 gramos. Cuando llegamos se podían comprar con un salario mínimo tres kilos 200 gramos de huevo; ahora, 4.2, un kilo más. Y en el caso de la tortilla, se podían comprar seis kilos 500 gramos y ahora se pueden comprar 10 kilos”.

En cuanto a la Bolsa Mexicana de Valores, reveló que se registra un 32 por ciento de incremento en el índice, y sobre la deuda, la más baja en los últimos años. No ha habido deuda adicional, este incremento tiene que ver con la caída en la economía por la pandemia; de todas maneras, es el porcentaje más bajo, considerando cinco años nada más, menos endeudamiento.

Y destacó que ahora que está fortalecido el peso, todavía la deuda está bajando más, porque tenemos un porcentaje considerable de deuda contratada en dólares y esto nos ayuda.

Mostró las reservas del Banco de México, más de 200 mil millones de dólares, 17.1 de incremento. Insisto: Estas cifras deberían ser de ocho columnas para algunos medios de manipulación, si se dicen medios de comunicación al servicio de la sociedad.

También nos habló el Presidente de México sobre el comportamiento del precio de la mezcla de petróleo, que se cotiza en alrededor de 63 dólares por barril. Y nos dijo que hay que señalar que se ha incrementado la producción de crudo, que iba en caída libre; 15 años consecutivos cayendo la producción petrolera, y ya se levantó y ya debemos de estar cerca del millón 900 mil barriles. La cifra prometida.

Otro dato que destacó para la salud del país, y que es muy importante, se refiere al comportamiento del precio de la gasolina; y para ello mostró resultados de distintas administraciones: en el gobierno de Calderón aumentó 22.9 por ciento; con Peña Nieto, 42.8; y con esta administración ha habido una disminución de 7.7 por ciento.

Respecto al precio del gas licuado, expuso una disminución con Calderón de 1.5 por ciento; un aumento con Peña de 28.9 por ciento; y una disminución en el actual régimen de 22.1 por ciento. Eso lo saben bien los que compran el gas, sobre todo las mujeres.

Amigas y amigos, estos macroindicadores hablan por sí solos de cómo se ha retomado el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupción, con disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, fortalecimiento del mercado interno, entre otros. Sólo me resta preguntarles a ustedes, que siempre tendrán la mejor respuesta: ¿cuál es para usted la salud del país?