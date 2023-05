Todo queda en familia en la carrera por candidatura oficialista en Puebla

El Instituto Nacional Electoral ya es totalmente Morena

Todo queda en familia, así podría resumirse la carrera por la candidatura de Morena al gobierno de Puebla. Y es que luego de que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara del Senado de la República, Alejandro Armenta, hace todo lo posible y -por qué no-, hasta lo imposible para quedar bien ni más ni menos que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, de inmediato, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, sintiéndose amenazado por su pariente en esa alocada carrera, se “puso las pilas” e hizo pública la propuesta para que por vía directa, se elija a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y él, desde luego, llevar la batuta.

Sin embargo, que se le adelantara el diputado Mier, es algo que el senador Armenta no pude permitir, por eso, ayer, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en una acción que se antoja increíble, el senador poblano acusó a la ministra-presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, de intentar amenazarlo e incluso, plantado en la tribuna legislativa, mostró capturas de pantallas de WahtsApp argumentando que había recibido presuntos mensajes por parte de la ministra-presidenta, “a las 9 con un minuto con la intención de intimidar, presionar y pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal”.

Es más, Alejandro Armenta, en una actitud un tanto cuanto sufrida, informó que en su calidad de presidente de la Cámara alta, envió una carta a la ministra Piña Hernández para solicitarle verifique los hechos que tuvieron lugar el 16 de mayo, “toda vez que Francisco Tapia, quien se acreditó como asesor de la ministra, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre el senador y la titular de la Corte”.

Lo anterior resulta verdaderamente increíble y por eso se señala que en el fondo del tema hay otra cuestión. ¿Será que los del partido oficial no recuerdan que la ministra Norma Piña acaba de recibir en Marruecos el premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ por sus cifras en inglés)?

Al recibir dicho reconocimiento, la presidenta de la SCJN, subrayó “nuestra única presión debe ser cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales que nuestros países han decidido darse, así como los compromisos internacionales asumidos”.

Y con eso de que a estas alturas de su gestión, al presidente López Obrador no le pueden salir con aquello de que la ley es la ley, pues su aversión y desprecio por el Poder Judicial, crece cada día más y más, simplemente porque no se pliegan a sus órdenes y ocurrencias.

Sin embargo, no hay que perder de vista que en esta enésima confrontación del tabasqueño, en el fondo está ­-como se anotó en líneas anteriores- la disputa familiar por ser el candidato de Morena al gobierno de Puebla.

*** En el marco del Día Mundial del Internet, Israel Jerónimo López, subsecretario de Educación Media Superior de la secretaría de Educación mexiquense, que encabeza Gerardo Monroy Serrano, presidió el primer foro organizado por el Conalep mexiquense , en Cuautitlán Izcalli, cuya finalidad es reducir la brecha digital, fomentar el uso de nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red, así como exponer las medidas de seguridad e implementación de programas, normas y reglamentación para la toma de conciencia social y la atención a contenido riesgoso para las y los jóvenes del estado que gobierna Alfredo Del Mazo Maza.

*** Las ya próximas elecciones en Coahuila y Estado de México, se abordaron en la sesión de la Comisión Permanente. El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, aseguró que el actual proceso es en muchos aspectos, un ensayo de lo que puede suceder y podemos esperar el próximo año, en los comicios federales. “Y lamentablemente, lo que está quedando claro es que lo que podemos esperar de Morena es la ilegalidad: en los últimos meses hemos visto el uso faccioso de los programas sociales en beneficio de sus candidatos, y la entrega temprana de los apoyos para coaccionar el voto”. Agregó que lo que se ha visto en las actuales campañas electorales es “la intervención ilegal de funcionarios públicos en las campañas; y cómo sin recato, sin decoro y sin el mayor sentido de la legalidad, se pasean por los estados para hacer campaña usando recursos públicos. Y lo más grave apenas la semana pasada, un abierto llamado por parte del titular del ejecutivo a votar por los candidatos de un partido”.

*** La prueba más clara de que el Instituto Nacional Electoral, (INE) es, con Guadalupe Taddei al frente, totalmente Morena, es que el presidente López Obrador no fue objeto de sanción por parte de dicho Instituto, cuando es más que claro que es el jefe de campaña de quien resulte ser la “corcholata” ganadora en la accidentada contienda interna morenista. Resulta que los dos nuevos consejeros, Jorge Montaño y Rita López, votaron a favor de un proyecto de la Unidad de lo Contencioso, en el que se declara improcedente (no podía ser de otra forma) una medida cautelar contra el tabasqueño por violar la imparcialidad al asegurar a los ciudadanos que si querían la transformación y las pensiones ya sabían por quién votar el próximo año. Bueno, ahí están además las recientes declaraciones del tabasqueño en su gustadísimo “stand-up” mañanero, respecto a que los ciudadanos voten por el partido oficial para que pueda tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.

*** A temperaturas sumamente elevadas, ha llegado el abierto enfrentamiento entre dos de las “corcholatas” de Palacio Nacional sin que nadie pueda detenerlo. El secretario de Relaciones Exteriores, le contestó en ácido tono ni más ni menos que a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al señalar que como él va ganando en esta accidentada contienda interna, entonces no tiene caso que la funcionaria capitalina pida licencia a su cargo, lo que dijo que hará hasta que Morena realice las encuestas para seleccionar a su candidato. Entonces, se preguntan en los corrillos políticos, ¿habrá o no candidato de unidad?, pues López Obrador -se reitera- ya está instalado como jefe de campaña de quien resulte ganador o ganadora, si es que la bomba no explota antes.

