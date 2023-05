Una queja de Morena desata el reclamo de respetar la autonomía de los poderes

El presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, quien trata de ganarse la nominación al gobierno de Puebla con acciones de incondicionalidad, entre las cuales están el ataque al Poder Judicial federal, se presentó ayer ante la Comisión Permanente —la cual él preside— para denunciar en torno lastimero haber recibido mensajes amenazantes, supuestamente de parte de colaboradores de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

El senador denunció que su secretaria recibió una llamada telefónica de un supuesto asesor de la presidenta de la Suprema Corte para solicitarle su número telefónico y, casi de inmediato, recibió mensajes “con la muy probable intención de presionar, de intimidar o, incluso, de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna”.

También informó a la asamblea que había dirigido un mensaje a la ministra presidenta de la Suprema Corte, con la finalidad de contar “con su invaluable apoyo (para que) se pueda clarificar formalmente los hechos narrados.

“Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones”, escribió el presidente del Senado, quien así desatendió las instrucciones de su guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no recibir ni llamadas telefónicas de los ministros.

Ese “atento mensaje” a la ministra Piña Hernández está, también, muy lejos de la embestida del mismo senador poblano contra el tribunal constitucional al anunciar su iniciativa para modificar el proceso para la designación de ministros de la Suprema Corte de Justicia y obligarlos a que se sometan al voto popular, como ha propuesto el jefe del Ejecutivo.

Conforme a la línea marcada por López Obrador en contra jueces, magistrados y ministros, el presidente del Senado de la República anunció que prepara una reforma al Poder Judicial.

En esa oportunidad, el presidente del Senado afirmó que los jueces son complacientes con criminales que son detenidos por las fuerzas armadas y autoridades ministeriales al liberarlos o liberar sus cuentas.

Anunció que se prepara una iniciativa, que “por cuestión de tiempo” no sería de tipo constitucional, para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de “limitar y transparentar” el actuar del Consejo de la Judicatura Federal, que está a cargo de la ministra Norma Piña Hernández.

Acerca de los integrantes del Poder Judicial, dijo que muchos de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial “parecieran más abogados de los intereses de los delincuentes que promotores de la justicia en nuestro país”.

Lanza la piedra y se queja de las consecuencias

Para desgracia del legislador, en la misma sesión donde se quejó de supuestos mensajes intimidatorios, la senadora del PAN Kenia López Rabadán echó abajo la tragicomedia al informar a la asamblea que había revisado las supuestas amenazas y confirmó que no encerraban ninguna agresión para el valiente senador.

“Yo me acabo de parar a leer cada uno de los mensajes que se ha puesto en éste (en WhatsApp), pues, en este circo que han montado el día de hoy y no hay uno sólo, uno sólo de los mensajes en el hipotético, en el supuesto de que sea real la emisión, uno sólo que sea ni ofensivo, ni violento, ni agresivo, ni ilegal”, sostuvo la legisladora del PAN.

“Yo no estoy dando por sentado que ese sea el celular de la ministra o de su equipo, pero si ese fuera el caso ni un sólo de los mensajes falta al respeto a la legalidad. Así es que no vengan aquí a crear cortinas de humo… ya dejen de violentar a la Suprema Corte, ya bájenle, no tienen los votos”, añadió López Rabadán, quien previamente aseguró respaldar cualquier demanda justificada, “siempre que la exigencia de justicia esté basada en la verdad”.

“Me parece que no podemos permitir que haya una duda sobre quien hoy claramente ha desempeñado su cargo público con honorabilidad. La ministra Norma Piña es una mujer de respeto, es una mujer que ha demostrado sus capacidades nacional e internacionalmente. Venir aquí a poner en duda un WhatsApp y una redacción que evidentemente no demuestra nada, es el claro ejemplo de que hoy en Morena están desesperados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha comportado a la altura de este país”, expresó la legisladora del blanquiazul, quien ante la rechifla de la bancada de Morena y rémoras remachó:

“No van a lastimar a la Corte, no tienen las dos terceras partes, mejor pónganse a trabajar”.

El respaldo al presidente del Senado estuvo a cargo de su compañero de partido Arnulfo Cravioto Romero —suplente de Martí Batres, el ahora secretario de Gobierno de la Ciudad de México— integrante de la “línea dura”.

“Pues aquí lo lamentable es que una integrante de este Poder Legislativo en lugar de que se solidarice con el presidente del Senado mexicano insulta al presidente del Senado y defiende a la cabeza de otro poder por el simple hecho de que ya son sus héroes los del Poder Judicial de la oposición en este país.

“Claro que en los mensajes hay una intención de por lo menos reconvenir, fíjense lo grave, reconvenir al presidente del Senado porque está pidiendo la terrible situación de que se voten por elección popular a los ministros de la Corte, eso es lo que ofendió a la presidenta de la Corte y eso es lo que la oposición, la derecha legislativa, en lugar de solidarizarse con el presidente del Senado lo recrimina”, dijo el legislador .

“No tienen vergüenza para decir tenemos que defender nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de que como legisladores tenemos para opinar lo que queramos del Poder Judicial. Ya sabemos que sus nuevos héroes están en ese Poder Judicial corrupto, pero qué mal quedan no solidarizarse con el presidente del Senado”, manifestó el radical legislador para expresar su respaldo al presidente del Senado.

“Senador Armenta, a nombre del grupo parlamentario de Morena, nos solidarizamos con usted y todo nuestro respaldo a esta investigación y que no haya de ninguna manera ningún ataque a su libre expresión de las ideas como legislador y mucho menos como presidente del Senado”, agregó Cravioto.

Otra vez,la réplica estuvo a cargo de la senadora López Rabadán:

“A ver, es muy claro, senador Cravioto, usted se enoja, manotea, golpea a senadoras y senadores, es ofensivo, dice groserías, porque esa es su forma de hacer política, esa es la forma en la que Morena se conduce, pero hoy aquí hay que hablar de algo que es clarísimo, ustedes quieren lastimar a la Corte porque la Corte ha defendido a la Constitución.

“Ustedes quieren lastimar a la Corte porque en la Corte han parado las absurdeces de Palacio Nacional.

“Ustedes quieren lastimar a la Corte porque no quieren que se sepa sobre los muertos de AMLO, más de 80 mexicanos son asesinados todos los días en su corrupto gobierno.

“Así es que es muy fácil entender por qué usted, así como agrede, manotea, golpea y ofende, hoy viene a defender la corrupción de López Obrador.

“Es cuanto”, remató López Rabadán.

“Sin duda, la altura de miras de este Senado y de la Suprema Corte se encuentra mancillada, pero por la pequeñez de los integrantes que no ven más allá de las instituciones”, expresó a su vez el senador de MC, Noé Fernando Castañón Ramírez.

“Debemos defender la función que tenemos, la libertad de decir, pero también debemos de ser respetuosos de la autonomía de los poderes”, expresó el abanderado del partido que se mantiene en la oposición, pero se niega a integrarse a la coalición Va por México.

“La solidaridad de Movimiento Ciudadano en torno a la Suprema Corte, a su presidenta, pero también a los integrantes de este Senado, en el respeto de sus facultades y funciones, es plena.

“Debemos de garantizar que cada uno haga lo que le corresponde y no andar dirimiendo mensajitos y no andar en chismes y falsedades para denostar a nadie.

“Si hay alguna falta, que se investigue, pero que se respete, sobre todo, la autonomía del Poder Judicial y a la presidenta de la Suprema Corte”, demandó el legislador de MC.

