Su sucesión, la apuesta madre de AMLO

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

“Corcholatas” dividen a Morena y a su proyecto

Se ahondan los choques

Cree que es el único factor de reconciliación

Enfrentados, grupos de claudia, Marcelo, Adán y Ricardo

Gobernadores meten dinero y estructuras

Morena podría auto-devorarse en las elecciones de 2024

Edomex, abogados morenistas, errores infantiles

No saben la diferencia entre coalición y candidatura común

Boleta llevará 1 cuadro de Delfina y 4 de Alejandra

Larrea con AMLO, afinan compra de Banamex

Quálitas y Monte de Piedad

Todo poder es una conspiración permanente

Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés

¿Andrés Manuel López Obrador habrá medido el impacto de crear cuatro frentes para enfilar su sucesión en la Presidencia de la República?

En mi columna que publico en El Heraldo de México, Estado por Estado, en cada publicación hago referencia a la promoción que hacen las 4 “corcholatas” del oficialismo. En todos, absolutamente todos los estados y municipios donde hay una fuerza comprensible de Morena, el divisionismo es impactante.

Los grupos se forman, ante la esperanza de sacar raja de la sucesión y apostar al ganador para tener posiciones en el Congreso federal, alcaldías “clave” y en los gobiernos estatales. La disputa por el poder y dinero llega a extremos de generar golpeteos debajo de la mesa. Heridas que no se olvidan, ni mucho menos pueden sanar.

Las trincheras de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal están llenas de soldados que han hecho de la política su más grande fuente de poder y dinero. Muchos inmigrantes del PRI, PAN y PRD, buscan mejores horizontes para sus proyectos personales. Por ello, en la guerra por la chuleta y la camioneta blindada, así como por las donaciones gratuitas de bienes inmuebles, es de vida o muerte. Estar pegado al poder es realmente un seguro de bienestar.

AMLO es el sensei de las estrategias limpias y sucias de la lucha electoral. No es bueno en la administración pública, pero en la guerra por el voto ha demostrado ser mejor que sus opositores.

Sin embargo, es posible que no haya medido el impacto de sacar tan anticipadamente sus prospectos de candidatos a la Presidencia. Sabe que al tener candidato, el poder presidencial disminuye en la forma proporcional que crece el poder e influencia del candidato oficialista.

No importa si gane o pierda, siempre el oficialismo tiene ventajas, ya que tiene los recursos públicos a su alcance y con ellos se crean redes de influencia. La apuesta por el partido en el poder siempre va, al inicio de las precampañas, con un 60% de ventaja, sobre el 40% de los contrincantes. Por ello, la disputa en la izquierda será más descarnada que la que se da en el centralismo o la derecha.

Los suspirantes izquierdistas no son personajes que estén acostumbrados a la riqueza que deja el poder. Así que sus niveles de corrupción son más elevados y, al mismo tiempo, luchan con mayor ahínco por aquello que lo que salvaría su pobreza.

Las muestras de diferencias en el equipo de López Obrador, por la sucesión presidencial, se aprecia en todo el país, como les dije líneas arriba. La guerra más sorda se da entre quien se le considera la ungida por AMLO, Claudia Sheinbaum, quien reúne varias características apreciadas por el tabasqueño.

Es de su equipo desde hace más de 20 años, está preparada académicamente, ha preparado sólidas redes con grupos empresariales, las izquierdas (infinidad de tribus), con gobernadoras, entre otros, que le dan trascendencia al movimiento lopezobradorista.

Le sigue Adán Augusto, con quien tiene estrechos lazos familiares y de amistad; la lealtad es la carta más importante del tabasqueño. Después está Marcelo Ebrard, quien tiene una sólida preparación y, aunque es considerado socialdemócrata, la centralista que la izquierda que apoya a Claudia, es una opción que no es mal vista por la derecha. Al final va Ricardo Monreal, quien ha demostrado pericia inusual para el manejo político, legislativo y control de áreas electorales.

Pero todo ello servirá para sanar las heridas que dejará el proceso de selección del candidato morenista a la Presidencia.

López Obrador apuesta a una sola carta: Su fuerza al interior de ese partido para acercar a los grupos enfrentados. Sin embargo, la experiencia en México ha demostrado que las venganzas políticas, después de las elecciones, dejan heridas irreconciliables.

Es claro que no será suficiente la presencia del tlatoani para unir fuerzas. La única opción válida para Morena es la lentitud de la oposición que todavía no entiende que el oficialismo le ha ganado terreno ante su inmovilidad.

PODEROSOS CABALLEROS

PLEITO EN EDOMEX: Muchos chairos han puesto el grito en el cielo debido a que en la boleta electoral del próximo 4 de junio, para los comicios en el Estado de México, aparece sólo un cuadro para Delfina Gómez, con PVEM, PT y Morena, en tanto que Alejandra Del Moral aparece en 4 cuadros diferentes, de PRI, PAN, PRD y NAEM (Nueva Alianza). No entienden que una cosa es la coalición y otra es la candidatura en común. Como en Morena y el oficialismo, no leen la ley. De acuerdo a la Ley General de Partidos Político, cada partido en COALICIÓN participa con su propio emblema y la CANDIDATURA EN COMÚN, según el Código Electoral del Estado de México, todos van en un solo cuadro. El asunto es que, ante el Instituto Electoral del Estado de México, Morena, PT y el Verde, suscribieron un convenio de candidatura en común e incluso en el documento presentado lleva el logotipo de los 3 partidos, tal cual aparece en la boleta, bajo el lema “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”. Desafortunadamente, para el oficialismo, sus abogados no recibieron lectura de comprensión en la primaria y, seguramente, la reprobaron en la secundaria y preparatoria. *** LARREA AMARRÓ A BANAMEX: Ayer, el presidente de Grupo México, Germán Larrea, visitó en privado a López Obrador. Salió sin mencionar nada, aunque el tema obligado de la plática fue la venta de Banamex con la banca al mayoreo. Citi llegó a un acuerdo muy inferior al que había contemplado de los 8 mil millones de dólares. Larrea tiene que apalancarse para tener el control del segundo banco con más clientes en el país. Al mismo tiempo, tiene que mejorar sus servicios que materialmente fueron abandonados por Jane Fraser, quien también se reunió en febrero de este año con AMLO. Todo está amarrado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

QUÁLITAS: Por tercer año consecutivo, Quálitas Compañía de Seguros, bajo el liderazgo de José Antonio Correa Etchegaray, y Fundación Monte de Piedad, que preside José Antonio Palacios y dirige Javier de la Calle, lanzaron la campaña “Quálitas con México, juntos cambiando vidas”; donde la aseguradora de autos se encargará de promover la participación de los colaboradores, agentes, directivos y empleados de oficinas de servicio, así como público en general, para sumarse a través de aportaciones económicas desde 50 pesos. Esta campaña se suma a los apoyos económicos que entregan a otras organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a María Teresa Cosío, Gerente de Responsabilidad Social de Quálitas. Esta aseguradora donará un peso por peso recaudado, hasta 1.2 millones de pesos, mientras que Fundación Monte de Piedad distribuirá el 100% de los donativos a las cuatro organizaciones de la sociedad civil seleccionadas.

