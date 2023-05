Campaña contra el titular de Sedena proviene de agencias de EU, acusa López Obrador

Denuncia que buscan a activistas para sus propósitos

Se llegó al extremo de que mandaban en la Secretaría de Marina, asegura el Presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el espionaje contra el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Cresencio Sandoval González, proviene de las agencias de Estados Unidos, pues buscan que las fuerzas armadas estén bajo su mando.

En ese sentido, señaló que utilizan a activistas como Claudio X. González para financiar investigaciones contra los integrantes de su gabinete.

“Yo sostengo, no tengo elementos, pero siempre he tenido un instinto certero de que esas investigaciones son de Claudio X. González, del grupo de gente que recibe dinero de Estados Unidos”, dijo el mandatario en su conferencia matutina.

“Antes lo que hacían, lo que querían, les permitían todo, se llegó al extremo de que las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina. Ya se puso orden, México no es una colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero, van a tener que aprender a respetarnos entonces por eso las investigaciones”, sostuvo López Obrador.

“Leí que esta agencia (USAID) se deslinda y dice que nos es cierto que financien a estas organizaciones que están en contra de un gobierno legítimamente constituido y esta es una clara muestra de injerencia”, reprochó el Ejecutivo federal.

Recientemente, la organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, dirigida por Claudio X. González, presentó una serie de reportajes sobre el general Luis Cresencio Sandoval sobre supuestos viajes realizados por el mando militar y su familia a destinos de lujo con cargo al erario. También publicó que el titular de la Sedena había adquirido un departamento a un contratista del gobierno federal.

Cuestionado sobre si estos señalamientos socavan su confianza en el titular de la Sedena, López Obrador dijo que tiene confianza en su mando, ya que lo considera una persona honesta e incorruptible.

“Le tengo confianza al general, claro que sí desde que decidí invitarlo a participar; el general entre otras características entre otras virtudes es una gente honesta e incorruptible. Pero eso no lo van a aceptar nuestros adversarios porque tienen que hacer labor de socavar la credibilidad del gobierno para lanzarse porque nuestro fuerte es la autoridad moral”, dijo el mandatario federal.

Respecto a la adquisición del departamento, el general Sandoval dijo que adquirió el inmueble en obra gris al inicio del sexenio a través de un préstamo del Banco del Ejército (Banjercito).

“Ese departamento lo adquirí a través de un crédito del Banco del Ejército, la propiedad fue valuada en 9 millones 800 mil pesos; era el precio del valuador y el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 millones”, concedió Sandoval.

El mando militar negó que haya hablado con el dueño del inmueble, ya que la transacción se hizo a través de negociadores de bienes raíces.

Poder Judicial está tomado por la “delincuencia organizada”: AMLO

En una nueva arremetida contra la Suprema Corte de Justicia, el presidente López Obrado aseveró que el Poder Judicial está tomado por la delincuencia organizada y de cuello blanco.

En su mañanera de este jueves, el primer mandatario detalló que esta es la razón por la que algunos están molestos y en desacuerdo por el hecho de que los integrantes del Poder Judicial, en particular contra ministros, sean elegidos por el pueblo de México.

López Obrador criticó a los jueces por liberar a líderes criminales, como el narcotraficante Héctor “El Güero” Palma.

Insistió en la importancia de que lleve a cabo una consulta popular con el objetivo de que el pueblo de México decida si los integrantes del Poder Judicial son elegidos por voto directo.

“No es un asunto electoral, una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial, porque ya lo quieren llevar allá, que como es un asunto electoral no se puede llevar a cabo la consulta”, mencionó.

“Una chicanada, entonces sí se puede y ojalá se lleve a cabo, es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más, todos los días uno aprende escuchando a los demás y que la política sea asunto de todos, no solo de los políticos, las eminencias, los expertos, especialistas, entonces sí es importante la consulta y ya después, no voy a decir lo otro porque hasta me denunciaron, pero van a venir las elecciones y ahí el pueblo va a decir”, enfatizó.