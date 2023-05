Al senador Alejandro Armenta “le salió el chirrión por el palito”

Ricardo Monreal le contesta a Porfirio Muñoz Ledo

La semana cierra y todo indica que la maniobra que pretendió el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, de hacerse la víctima por los mensajes enviados por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, de plano no le salió o, para decirlo popularmente, “le salió el chirrión por el palito”.

Cuando el senador Armenta estaba anunciando que se reunía con su equipo de abogados para ver qué era lo que procedía, la ministra presidenta de la Corte, envió una carta en la que confirmó que los mensajes que recibió el senador morenista fueron enviados por ella. Aquí hay que destacar que la ministra Piña, si bien reconoció que la vía no fue la más adecuada, negó la más mínima intención de amenaza y esto último, lo de la amenaza, lo que el senador poblano no alcanza o no quiere entender.

Muy indignado Armenta, pero se resiste a ver que durante las últimas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dedicado a insultar y él sí, a amenazar a los ministros de la Suprema Corte que no se someten a sus designios y hasta plantón les tiene. O sea, de Palacio Nacional sí pueden fluir todo tipo de insultos y acusaciones sin prueba alguna hacia el edificio cercano de la SCJN, pero de ahí a Palacio Nacional, no puede salir nada porque entonces, los fieles seguidores del lopezobradorismo se horrorizan y escandalizan. Terrible mal interpretación.

Bien podría apuntarse que el senador que aspira a ser gobernador de Puebla y para ello, constantemente “se cura en salud”, se quedó entrampado.

Motivos tendrá, por su parte, el de Tepetitán para seguir arremetiendo en forma por demás grosera y amenazante en contra de los ministros, ya que en la sesión de ayer, con los votos en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, le volvió a aventar un balde de agua congelada -o sea, hielos-, ni más ni menos que al presidente López Obrador al invalidar, por mayoría, el decreto mediante el cual el propio tabasqueño clasificó a sus obras prioritarias -léase sus elefantes blancos y ahora reumáticos-, como de seguridad nacional y acelerar su conclusión.

Ocho ministros votaron por invalidar el artículo primero del acuerdo, que “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México asociados a infraestructura” en múltiples sectores.

Especialistas señalan que la información pública se debe mantener así, pública, además de que todas las adquisiciones deben hacerse por medio de un procedimiento normal, es decir, siguiendo las reglas de la Ley de Adquisiciones, cosa que esta errada y llamada Cuarta Transformación nunca ha hecho. Es bien conocido que la asignación directa a los amigos y cercanos, es lo que priva.

Lo que llama la atención en esta votación, es que a diferencia del primer revés que recibió el Ejecutivo, cuando le fue eliminada la primera parte de su desafortunado “plan B” de su reforma electoral, el ex presidente de la SCJN, votó en contra y en esta ocasión, se sumó a la “cachirula” Yasmín Esquivel, que por lo que se ve, caro tiene que pagar su permanencia en la SCJN y a la ministra Loretta Ortiz.

A lo mejor lo que intenta el ministro Zaldívar es volver a quedar bien y tener las gracias que brinda el inquilino de Palacio Nacional a quien sin cuestionar, lucha por cumplir sus designios, pero lo cierto es que quién sabe siquiera, si lo vuelvan a recibir.

Municiones

*** La semana cierra y la carrera por el 2024 se acelera y calienta cada día más. El dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, ha llamado una y otra vez a que los encendidos ánimos se calmen, pero su militancia no le hace demasiado caso; es más, ni siquiera un poco. Y quien estuvo por Tijuana, Baja California, fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal para precisamente, hablar del tema por lo que adelantó que, luego de que concluya el proceso electoral en el Estado de México y Coahuila, buscará una reunión con la dirigencia nacional de Morena, a fin de fijar las reglas de la convocatoria para la designación de la candidatura presidencial del partido, así como para garantizar la equidad en la contienda interna. Indicó que “la idea es que, ahora que termine el proceso el 4 de junio, nos podamos reunir de inmediato con el Presidente, para ver este tipo de cosas sobre la separación del cargo de los que así decidan participar”. Durante una conferencia de prensa, el doctor Monreal insistió en que se mantendrá en Morena y que se someterá a las reglas que establezca el partido. Con esto último, se puede inferir que el legislador zacatecano le contesta a Porfirio Muñoz Ledo, que de manera dura y contundente, le pidió a él y al secretario de Relaciones Exteriores, que conformen un frente y se salgan de las filas de Morena. Asimismo, el senador Monreal acotó que si se incluye la separación del cargo público de quienes decidan contender por la candidatura presidencial de Morena; si se aplica una batería de encuestas externas, no la del partido; y si se establecen reglas equitativas para todos los aspirantes, sí participará en el proceso interno.

*** Y sobre este mismo tema, hasta risa dan los pataleos que ha venido dando en los últimos días, ni más ni menos que el diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, que ya se siente “corcholata” presidencial y sin embargo, se quejó amargamente de que por enésima ocasión, en Palacio Nacional lo hayan vuelto a excluir y eso que él mismo asegura que ya superó en preferencias al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Enojado, el controvertido diputado, dijo que “el compañero presidente está peor que el INE”, pero esto en Palacio Nacional, les vale gorro.

*** Hasta en el medio deportivo, la flamante titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, ha sido señalada por su soberbia y grosera actitud para con las integrantes de la selección de nado artístico, que trajeron oro del Mundial de Egipto, sin recibir el más mínimo apoyo por parte de la Conade. La ex atleta, se la pasa diciendo que ella no va a violar la ley y que se supone que les dio a los deportistas como nadadores y clavadistas, algo así como 40 millones de pesos, sin que presente alguna prueba de que así sucedió. En fin, todo indica que la señora Guevara está envuelta en serios conflictos y no le queda otra más que aferrarse a su puesto.

