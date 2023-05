La “autónoma” Fiscalía General de la República pierde de todas, todas

Ahora que la llamada cuarta transformación pretende imponer un sistema educativo afín ideológicamente (si es que tiene alguna ideología), debería incluir como tema prioritario preparar a sus abogados, para que defiendan bien sus casos.

Con ello no nos referimos a los grandes temas que llegan hasta los más altos tribunales del país, como es el caso de las acciones de inconstitucionalidad que con mucha frecuencia resultan contrarios a los intereses del Ejecutivo, sino a causas de menor alzada, como la liberación de presuntos delincuentes.

Desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta sus seguidores de menor nivel han acusado a los jueces de corrupción, al favorecer a los acusados, pero si cada caso es revisado con detenimiento, se encuentran errores y omisiones de los agentes del Ministerio Público que permiten que se desvanezcan los cargos y que a los jueces no les quede otro remedio que decretar la libertad de los inculpados, ahora definidos como indiciados.

Esto se aplica también a casos como la muy publicitada extradición y juicio al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, contra el cual no se podido lograr una sentencia sancionadora ni mucho menos consignar a otros presuntos involucrados en actos de corrupción supuestamente cometidos durante el sexenio anterior.

Otro asunto que se exhibió como emblemático de la llamada Cuarta Transformación fue la consignación de 31 científicos acusados de crimen organizado por Conacyt y consignados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos como delincuencia organizada y lavado por dinero por alrededor de 244 millones de pesos.

Los destacados investigadores y académicos, quienes forman parte de la élite intelectual del país, fueron tratados como delincuentes peligrosos, pues inclusive –antes de conseguir una sentencia contra ellos– la “autónoma” FGR que dirige Alejandro Gertz Manero, solicitó que se les aplicara la temida prisión preventiva oficiosa y que se les llevara a prisiones de alta seguridad.

Los jueces se negaron a condenar y encarcelar a científicos

Al informar de la acción penal contra los científicos, López Obrador expuso en una de sus mañaneras que “Tengo entendido que sí, porque se presume que hubo malos manejos de recursos en el Conacyt, pero esto lo va a resolver el juez y el que nada debe, nada teme”.

“Es que tenemos que combatir la corrupción, desde luego más arriba, de arriba hacia abajo, parejo. No tolerar la corrupción. Eso fue lo que tronchó la causa de la Revolución Mexicana, la corrupción, eso dio al traste con todo”, manifestó el jefe del Ejecutivo federal, quien añadió:

“Nosotros tenemos que acabar con la corrupción. Nada de la estafa maestra (todavía no se había público el megafraude de Segalmex), universidades protegiéndose en la autonomía, manejaban muchísimo dinero. Rectores caciques de universidades públicas, enriquecidos, aplaudidos, premiados hasta por la monarquía española. Ya no, no debe de haber impunidad para nadie”.

En principio, la titular del Consejo Nacional del Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, se trató de deslindar de la denuncia contra los 32 científicos, pero luego se confirmó que la acción de la FGR respondió a la denuncia que hiciera ella, al acusar penalmente al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A. C. -organismo asesor del gobierno federal en materia de desarrollo científico y tecnológico- de haber recibido recursos ilegales provenientes del erario.

Es de recordar que Álvarez-Buylla adquirió fama internacional, aunque no en los mejores términos, al dar a conocer el término “ciencia neoliberal”, con el cual intentó dar sustento “académico” al esfuerzo de la llamada Cuarta Transformación de descalificar todo lo realizado por los anteriores gobiernos nacionales “conservadores” y “neoliberales”.

“Haiga sido como haiga sido”, el hecho es que los abogados de la FGR no lograron encarcelar a ninguno de los científicos injustamente acusados ni mucho menos consiguieron ninguna sentencia condenatoria.

Por el contrario, conforme pasa el tiempo, los acusados han obtenido fallos favorables que, además, los libran de ser perseguidos en el futuro.

Por ejemplo, el pasado miércoles 17 se dio a conocer que, por unanimidad, el segundo tribunal colegiado de apelación con residencia en el Estado de México confirmó la sentencia del juez federal Gregorio Salazar, quien en septiembre de 2021 negó a la FGR una orden de aprehensión contra los investigadores, ya que, sostuvo, no existían delitos que perseguir contra los integrantes del Conacyt.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, indicaron sus abogados, “el Ministerio Público ya no puede investigarlos y acusarlos por los mismos hechos”. Quedan pendientes los procesos de otros científicos acusados, pero los especialistas estiman que el fallo será el mismo: exculparlos de todos los cargos.

Pero si Álvarez-Buylla no alcanzó el objetivo de encarcelar a esos científicos “neoliberales”, lo que sí logró es desaparecer al Conacyt, creado por el ex presidente Luis Echeverría en 1970.

De acuerdo con una reforma que fue aprobada a toda carrera a finales del reciente periodo ordinario del Congreso de la Unión y publicada ya por el Ejecutivo, a pesar de que ha sido impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, el referido Conacyt será sustituido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcyt), que excluye a universidades públicas y privadas, pero incorpora a escuelas de las fuerzas armadas.

Pero, tal vez, lo más relevante es que, de conformidad con estas reformas, desaparece el repudiado y perseguido Foro Consultivo Científico y Tecnológico, mismo que contaba con una mesa directiva compuesta por asociaciones y organizaciones.

Con estos cambios, la llamada Cuarta Transformación tiene la oportunidad de preparar y aplicar nuevos programas de estudio para capacitar mejor a sus abogados o, tal vez, lograr un cambio radical y hacer efectiva la expresión del presidente López Obrador: “a mí no me vengan con que la ley es la ley”.

La historia no se repite

El experimentado político Porfirio Muñoz Ledo, con fama de profunda formación intelectual, tal vez no le concede mucha importancia al viejo debate en torno a la conveniencia o no de que la historia se repita.

Por el contrario, el ex presidente de dos partidos políticos –PRI y PRD– quiere repetir lo que realizó al lado de Cuauhtémoc Cárdenas, Ifigenia Martínez y otros políticos, de crear una corriente democrática dentro de Morena, como la que fundaron en el tricolor y generó en gran medida la democratización de México.

El ex secretario del Trabajo y Educación Pública y expresidente de la Cámara de Diputados propuso al secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon y al senador Ricardo Monreal Ávila, ambos de Morena, formar un frente democrático nacional aliado de otros partidos para contender por la Presidencia de la República en 2024.

En su cuenta de Twitter, el exdiputado federal aseguró que dentro de Morena ya hay dedazo, por lo cual sugirió crear una corriente democrática, y planteó que en su caso derive una ruptura, como sucedió en 1988 con el PRI.

“@RicardoMonrealA se insurge contra el dedazo y @m_ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros la creamos en el PRI y en su caso, un frente Democrático Nacional aliado a otros partidos. Siguiendo de corcholatas sólo se degradan”, publicó Muñoz Ledo en redes sociales.

No es la primera vez que critica situaciones en la llamada Cuarta Transformación. Inclusive, en desacuerdo con la reforma que promovió López Obrador para que el presidente de la Suprema Corte prolongara su mandato dos años más de lo que marca la Constitución, el también ex candidato presidencial (por el desaparecido PARM) lanzó el 21 de octubre de 2021 otro mensaje en redes, con una abierta descalificación al primer mandatario:

“En mi programa de televisión Bitácora Mexicana debatimos sobre las obligaciones internacionales de México, la conclusión: Mientras Juárez proclamó que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho es la paz, AMLO viola en lo interior la Constitución y las leyes, y se burla en lo exterior de los Tratados suscritos por México”.

