Elisabetha Gruener, debutó como “Lulú”, en “Toc Toc”

Tras su paso por Inglaterra

Llegó al escenario del Centro Cultural San Ángel para demostrar su gran talento

Tras su paso por los escenarios teatrales londinenses, Elisabetha Gruener llegó a México para dar vida al papel de “Lulú” en la producción teatral de Morris Gilbert, “Toc Toc”, que acumula ya varios años de éxito en la cartelera mexicana.

Elisabetha Gruener es una actriz, quien se graduó en el verano del 2022 de la carrera de Actuación y Teatro Contemporáneo en el East 15 Acting School, de Inglaterra, ahora marcasu regreso a tierras mexicanas para integrarse una de las obras más exitosas del país, por lo que nos platicó los detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN.

“Me siento privilegiada de integrarme a una obra con un elenco talentoso y super padre, en un escenario extraordinario, he sentido mucho apoyo y trabajo en equipo, me han recibido con los brazos abiertos, lo que facilita mucho el trabajo, estoy feliz”, dijo.

Recordó que “Desde que vine (a México) en navidad me di cuenta de cuantas cosas se hacen en el país, ahora la pandemia ya no impide nada en el arte, se está volviendo a salir al teatro, hay proyectos y es más fácil viajar, por lo que empezamos a tener castings en todos lados. Hice mi casting por zoom para ‘Lulu’ y sí quedé, pero no podía empezar de forma inmediata, porque aún tenía varios compromisos en Inglaterra”.

Pero una vez que pudo empezar a desarrollarse en este personaje, nos cuenta que ha sido una experiencia maravillosa “Lulu tiene ecolalia y palilalia, es decir, que repite todo de una manera compulsiva, como si pusieras play y regresar, asimismo, repite las ultimas silabas de los demás como en el síndrome de Tourette. Yo conocía trastornos obsesivos compulsivos, tengo amigos que han vivido con ello, pero realmente, si me tuve que poner a investigar y platicar con personas que trataban estos trastornos para hacer mi trabajo de la mejor manera posible y ha sido una experiencia increíble”.

Reconoce que “Mucha gente o la mayoría padecemos de alguna condición o trastorno de salud mental y eso te pone a pensar que siempre hay estigmas sobre ello, pero es algo que debería cambiar. La obra toca ese tema de una forma bonita, te ríes, pero se muestra respeto. Sin duda el humor es uno de los mejores vehículos para llevar un mensaje, la comedia es una de las mejores maneras para hacer que el público baje sus resistencias y cuando los cachas a media carcajada, lanzas el mensaje. Toc Toc está muy bien escrita y muy bien puesta. Después de la obra, la gente habla de esto de una manera más natural”.

Celebra que en el país se esté haciendo este tipo de contenido “en México como en todos lados hay proyectos increíbles y con una visión, propuestas padres y otras que no tanto. Pero el país es ahora más que nunca muy versátil, tiene contenido, propuestas, hay una nueva ola de teatro, con nueva cultura y nueva forma de contar historias, que no solo sean héroes y villanos, sino de identidad de género, sexual, de enfermedades, es muy padre que hay proyectos de ese tipo con temas diferentes” celebró la actriz.

Dirigirá a Susana Zabaleta

Por otro lado, nos adelantó que es posible que pronto realice un proyecto con su madre, la actriz y cantante, Susana Zabaleta “Justamente se está concretando hacer un proyecto con mi mamá, en el cual yo dirigiría y ella actuaría, junto con otra actriz, pero apenas estamos en eso, ojalá dentro de muy poco ya podamos anunciar lo que es, pero si es en teatro”.

Asimismo, no descarta que se puede sumar a proyectos en cine y televisión “hay muchos proyectos consolidándose, tanto en México como en otros lados. Creo que realmente, no me gustaría dejar Londres por completo, aunque en México hay muchas oportunidades y me quedaré por mucho tiempo, pero tengo mi compañía halla y estoy buscando expandirla compañía a México y otras partes de Europa”.

De modo que la actriz planea seguir una enorme carrera no solo en la actuación, sino en sus derivados, e incluso en la escritura de textos “Si he escrito varios textos y quiero regresar a ellos, creo que hay épocas donde solo he dirigido y ahora estoy actuando, pero todo es parte de lo mismo y está muy ligado. Ahora más que nada con la creación de los trabajos originales quiero desarrollar lo que tengo y en su momento sacarlos a la luz”, concluyó.

Elisabetha Gruener llegó a México para dar vida al papel de “Lulú” en la producción teatral de Morris Gilbert, “Toc Toc”, que se presenta en el Teatro López Tarso, Centro Cultural San Ángel, los viernes 19:00 y 21:00 horas, sábado 18:00 y 20:00 horas y domingo 17:00 y 19:00 horas. Los boletos están disponibles en taquillas o a través del sistema ticketmaster.

