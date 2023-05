La Suprema Corte admite que fuerzas armadas realicen labores de seguridad pública

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Vamos a escuchar lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora que le dio la razón al desplegar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En los últimos días hemos atestiguado duras embestidas del jefe del Ejecutivo federal en contra del poder Judicial Federal, particularmente de los ministros del máximo tribunal del país, a los que no ha dejado de calificar de estar al servicio de los poderosos, nacionales o extranjeros, porque invalidaron su denominado “plan B” de reforma electoral o, antes, detuvieron su reforma eléctrica.

Ayer, el Pleno de la Suprema Corte, como resultado del análisis de las impugnaciones formuladas por los municipios de Colima, Colima, y de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, así como por el Poder Ejecutivo del estado de Michoacán, validó el acuerdo del Poder Ejecutivo federal por el que se dispone de la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo de 2020.

“La SCJN determinó que el acuerdo impugnado no invade las competencias de los municipios y del Estado actores, porque de acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública es una materia concurrente de los tres niveles de gobierno y, por ello, no implica subordinación, dependencia o intromisión del Poder Ejecutivo Federal, aunado a que la intervención de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, como lo establece el mismo acuerdo”, precisa el comunicado emitido al respecto por la Suprema Corte.

Añade que “el Pleno retomó las consideraciones sostenidas al resolver la controversia constitucional 90/2020, en la que validó el mismo Acuerdo —que en aquella ocasión fue impugnado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión— al sostener, entre otros aspectos, que tal acto no vulnera el principio de división de poderes, en relación con el principio de reserva de ley, además de que se encuentra debidamente fundado y motivado.

En este caso, la ponente fue la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien no se cuenta entre los incondicionales de Palacio Nacional.

Por eso surge la pregunta acerca de cuál será la reacción de López Obrador, quien recientemente, el 6 de marzo, calificó de corrupto y privilegiado. “Es evidente que hace falta una reforma del Poder Judicial porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto”, dijo el jefe del Ejecutivo en su tradicional conferencia mañanera.

También expresó su aspiración de que el Poder Judicial federal esté integrado por “gente íntegra, con principios, honestos, incorruptibles. En consecuencia, López Obrador anunció una reforma constitucional para modificar al Poder Judicial y, en especial, para que los ministros sean elegidos mediante voto popular.

No presenté ningún punto de acuerdo para destituir a AMLO: Rementería

Mientras tanto, en torno a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que actualmente encabeza por el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, surgió un escándalo por un supuesto punto de acuerdo impulsado por los legisladores del PAN por el cual se solicita a la Suprema Corte de Justicia destituir al presidente López Obrador y otros funcionarios por desacato judicial.

En particular, se dijo que el grupo parlamentario del PAN en el Senado pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que destituya al presidente Andrés Manuel López Obrador y otros servidores públicos luego de hacer caso omiso de la resolución de la Corte en la que invalidó las obras públicas como de seguridad nacional y de interés público.

En esa supuesta propuesta de punto de acuerdo, firmado por el coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara Alta, Julen Rementería, el blanquiazul solicitó además que los funcionarios públicos sean juzgados por presunto “abuso de autoridad”.

“La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a iniciar el procedimiento… para destituir de su encargo al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por desacato judicial”.

Obviamente, esa supuesta petición de los legisladores del partido azul provocó un escándalo en medios legislativos, pero resultó fallido, pues el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, negó que su bancada hubiese presentado una propuesta en tal sentido.

De hecho, sí existió un documento en ese sentido, pero no se tramitó oficialmente. Puede decirse que se trató de un exceso de celo de parte de profesionales al servicio de los legisladores panistas.

El vocero del grupo parlamentario del PAN, Sergio Ramírez, explicó que un punto de acuerdo en ese sentido, “por un error del personal de apoyo” de la bancada, fue enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente para la sesión del reciente miércoles 24, pero precisó que el trámite se inició sin el aval del coordinador Rementería y por ello, en la mañana de ayer, cuando se revisó el supuesto orden del día, Rementería ordenó retirarlo, ya que él no tenía conocimiento del mismo y tampoco ha decidido proponer nada en ese sentido.

Para confirmar sus dichos, la bancada panista distribuyó una copia del oficio dirigido al presidente de la Comisión Permanente, Alejandro Armenta, en el cual el secretario técnico de la bancada blanquiazul, Juan Pablo Adame Alemán, le pide al morenista retirar de la orden del día de esa sesión del 24 de mayo y de todos los registros, el punto de acuerdo en el que se pide la destitución del ejecutivo federal y parte de su gabinete.

A pesar de que la supuesta propuesta de punto de acuerdo no se incluyó en la Gaceta Parlamentaria y, por consiguiente, no se discutió en la Permanente, pero eso no detuvo el escándalo, el cual se atribuye a la combativa senadora y secretaria general de Morena Citlalli Hernández, de quien se dice que difundió el tema mediante un mensaje en redes sociales.

La legisladora “morena” calificó de “golpistas” a los panistas y aseguró que esa petición “no iba a pasar”.

“Iba a dejar pasar esta mafufada del senador Julen Rementería porque claramente lo que busca es hacerse famoso y meterle color a su grisácea figura, pero… ¿En serio creen que en el Senado se aprobaría un punto de acuerdo en el que se solicita a la SCJN destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador?”, dice uno de los mensajes de la secretaria general de Morena.

El sector de rentas vacacionales en México vive su mejor momento

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó la llegada de 18 millones 807 mil visitantes internacionales durante enero-marzo 2023 esto es, 3 millones 870 mil visitantes más con respecto al mismo periodo de 2022 lo que representó un incremento del 25.9%.

El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales durante enero-marzo 2023 fue de 8 mil 338 millones de dólares, lo que representó un incremento del 23.1% respecto al mismo periodo de 2022

Debido a esto, expertos del sector turismo se reunirán del 14 al 16 de junio en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, Baja California, en el XII Summit Turístico Internacional AMPI 2023, para promover negocios, generar networking, difundir información a la industria nacional e internacional sobre las tendencias y oportunidades de inversión inmobiliaria en destinos turísticos de nuestro país.

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C. (AMPI), Ignacio Lacunza Magaña, y la vicepresidente de Eventos, Mónica Álvarez Toledo, organismo no gubernamental que agrupa al sector inmobiliario de México desde hace 67 años.

Se espera a más de 600 asistentes, 30 por ciento más que el evento anterior. Los especialistas destacaron que las rentas vacacionales son una alternativa de hospedaje que en los años recientes se ha popularizado en el sector inmobiliario y turístico, pues ofrecen una conexión fiable y un lugar agradable para trabajar a distancia.

