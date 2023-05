Elección en Coahuila, espejo de enfrentamientos internos en Morena

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Muy mal asesorado, Mario Delgado Carrillo

Ingresamos ya en la cuenta regresiva para las elecciones de este 5 de junio a celebrarse en Coahuila y el Estado de México, y en el caso del primer estado, indudablemente se convierte en un espejo que refleja los duros e intestinos enfrentamientos internos que tiene ni más ni menos que Morena y con ello, bien puede inferirse que el partido oficial no es nada sin su líder supremo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esto es, se vuelve un instituto político hasta frágil como producto del caos.

Ante lo que puede verse como una inminente derrota, en su gustadísimo “stand-up” mañanero, el Ejecutivo se puso la playera de jefe de campaña, esta vez del abanderado morenista por Coahuila, un alicaído Armando Guadiana Tijerina, y se dio tiempo para repartirle al candidato del PT al gobierno de ese estado, Ricardo Mejía Berdeja, de tal forma que se dio a la tarea de deslindarse de quien fuera su subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien pensó que con una palmadita en la espalda y reconocerlo públicamente en una de sus mañaneras diciendo que le encomendaría otras tareas en las que Mejía Berdeja participaría con la representación presidencial, era suficiente como para que se le bajara el coraje al ahora abanderado petista.

Por completo, López Obrador aclaró hace unos días que no tenía relación alguna con Ricardo Mejía, “no tengo relación. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero que se utilice mi nombre… se me hace un acto de deshonestidad”

Cuando el candidato del PT anunció, hace ya varios meses, que se iba a la contienda en Coahuila, igualmente en una de sus mañaneras, el tabasqueño aseveró que con eso, Mejía Berdeja ya no estaba en su equipo cercano.

Casi de inmediato y mediante un video subido a las “ex benditas redes sociales”, el ex funcionario lopezobradorista contestó: “Quiero reiterar mi respeto, gratitud y reconocimiento al Presidente de la República, él es el Presidente de todos los mexicanos, la cabeza de las instituciones nacionales y siempre tendrá mi respeto y mi más alta consideración”.

Lo anterior, de alguna manera se da también como respuesta a las súplicas que a lo largo de la semana hizo ni más ni menos que el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado para que —como se recordará—, tanto Ricardo Mejía como el candidato del PVEM al gobierno coahuilense, Lenin Pérez, de plano declinen a favor del senador Armando Guadiana.

Bueno, hasta les ofreció que gente de sus respectivos equipos podrían ocupara posiciones en el gabinete de Guadiana Tijerina, en el caso de que éste alcanzara el triunfo, pero por lo visto, dicha negociación se le cayó de un tajo a Delgado Carrillo y así, ¿qué cuentas va a entregar en Palacio Nacional?

Esta pregunta viene a cuento porque al informar sobre el incendio ocurrido la semana pasada en las instalaciones del Instituto Electoral coahuilense, específicamente en uno de los Comités Municipales, en Monclova, el consejero presidente Rodrigo Paredes informó que los 301 paquetes electorales las boletas electorales se encuentran intactas y se podrá votar el 5 de junio. Sin embargo, sí se registraron pérdidas en cuanto a mobiliario y algunos materiales electorales, le hizo una pertinente aclaración a Mario Delgado, que demuestra que está muy mal asesorado en cuestiones electorales.

Resulta que Rodrigo Paredes informó que en el caso de que los candidatos del PT y del PVEM, declinaran a favor del senador Armando Guadiana, automáticamente esos votos se convertirían en nulos porque el material electoral ya está impreso con los nombres de quienes contenderán el próximo 5 de junio en Coahuila.

Sólo que el dirigente nacional de Morena quiera emular a su jefe en aquel conocido caso que se registró en la entonces delegación Iztapalapa, cuando López Obrador pidió que su seguidores votaran por Rafael Acosta, mejor conocido como “Juanito” y que en automático, el voto sería para la actual alcaldesa de esa demarcación y a la hora de la verdad, “Juanito” se resistió lo más que pudo a dejar la entonces jefatura delegacional. Por eso, la pregunta es ahora: ¿Mario Delgado le quiere hacer al “Juanito”?

Municiones

*** Y finalmente, la marcha anunciada en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los consuetudinarios ataques que a diario les dirige el presidente López Obrador, quien además, es la mano que mece la cuna de quienes desde hace semanas están apostados a las afueras de ese recinto y sólo saben agredir e insultar. Como era de esperarse, aquello acabó en tremenda trifulca y afortunadamente, al fin reaccionaron las autoridades capitalinas y el plantón de los rijosos lopezobradoristas fue evacuado después de que desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la flamante jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sólo se limitó a observar y quedarse pasiva como suele ser, esperando a ver qué dice su jefe y ser absolutamente manipulable. No podía ser de otra forma si consideramos que la flamante funcionaria capitalina está dedicada en cuerpo y alma a ser ella quien se convierta en la candidata presidencial de Morena.

*** Se supone que será mañana cuando arranque en el Palacio Legislativo de San Lázaro el conversatorio para que, a propuesta de Morena y de su líder máximo, ministros y magistrados sean electos por voto popular, el del “pueblo sabio y bueno”. Así lo anunció ni más ni menos que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier Velazco. Estarán presentes entre otros especialistas: Diego Valadés, Jaime Cárdenas Gracia y Amador Rodríguez Lozano.

*** Y respecto a los comicios del año entrante, llamó poderosamente la atención que en una parte de su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador rechazara que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hubiera anunciado que ya encontró lo que podría llamarse la “fórmula mágica” para que “corcholatas” y “corcholatos” queden conformes con el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial y que dicha “piedra filosofal” la anunciará el lunes 5 de junio por la tarde, una vez transcurridos los comicios en el Estado de México y Coahuila. Acto seguido, el de Tepetitán le hizo un contundente llamado a su canciller para que acepte a quien finalmente sea el candidato presidencial oficialista. O sea, ¿el Presidente ya determinó que no va a ser el secretario de Relaciones Exteriores el afortunado?

