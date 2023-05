Sheinbaum ¿comandante de las Fuerzas Armadas?

Índice político

Francisco Rodríguez

A la memoria de don Antonio Rodríguez Zarco,

mi padre

Antes que disminuir, la misoginia en el Ejército y en la Armada ha aumentado en proporción inversamente proporcional a la conquista de espacios que las mujeres han alcanzado en la sociedad civil.

Y ese es, precisamente, el principal obstáculo que una improbable candidatura presidencial tendría que enfrentar la actual jefa de Gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum.

No importa que ella se muestre como “la favorita” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien —hipocresías baratas a un lado— será quien “destape” al candidato presidencial de su propio Movimiento.

No importa que cada ocasión que se le presente él levante la mano de la gobernante que más dolores de cabeza le ha dado cada ocasión que hay muertos, heridos, incendios y todo tipo de accidentes en el Metro, que es el principal medio de transporte de la capital nacional.

No importa que tolere —quizá hasta impulse— que la señora Sheinbaum dedique más tiempo a una precampaña harto adelantada que a solucionar o cuando menos paliar los mil y un problemas de todo tipo que a diario enfrentan los capitalinos.

No. Nada de eso importa.

Lo verdaderamente importante y trascendente sería saber si los altos mandos del Ejército y de la Armada, a las que el mismo AMLO ha otorgado fuerza y poder que en anteriores gobiernos les habrían sido inalcanzables, ¿estarían dispuestos a aceptar que una mujer fuese su Comandante Supremo, como establece la Constitución?

¿Estarían conformes con el hecho de que fuese una mujer quien les diera órdenes?

¿Ante la que almirantes y generales tuviesen que cuadrarse?

Se ve difícil y todavía lejano.

Ejército y Marina Armada, históricamente, se han opuesto a que sea un civil quien esté al frente de sus respectivas dependencias del Ejecutivo federal, arguyendo que ya se someten al mando de uno que es el Presidente de la República.

Si no aceptan civiles al mando, ¿aceptarán a una mujer?

Ese es el principal obstáculo que tiene AMLO para heredar el cargo a Sheinbaum.

Peor ahora que, repito, él ha dado tanta fuerza y poder económico a los uniformados, ¿no cree usted?

Mujeres y escopetas

Hace un par de años, Jorge Nuño Jiménez —coronel del Ejército, ex secretario particular de Luis Echeverría, ex colaborador del Índice Político y padre del actual titular de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes— escribía en el diario El Universal:

“El Ejército mexicano no fue ajeno a la participación de las mujeres, ya que acompañaron a una gran cantidad de contingentes revolucionarios con el adjetivo de ‘soldaderas’, como heroínas ejemplares en las batallas, corriendo riesgos y que muchas veces participaron directamente tomando el fusil cuando el soldado caía en el fragor de la batalla, proceso en el cual fallecieron más de un millón de mexicanos”.

Eso se olvidó cuando el Ejército se institucionalizó.

En agosto de 2021, Frida Ibarra, directora de incidencia de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), dijo que en cuestiones de género es más evidente la misoginia, en especial cuando se trata de detenciones de mujeres por parte del Ejército.

“Cuando son detenidas por elementos del Ejército, por ejemplo, el 41% son víctimas de violación, en comparación con un 5% de los hombres, entonces vemos como la violencia sexual es uno de los delitos que se mas se repite cuando… (hablamos de mujeres) interactuando con instituciones militares”, lamentó.

Antes, en julio de 2019 —ya en esta administración de la llamada 4T— el Instituto Nacional de las Mujeres publicó:

“Las mujeres constituyen un componente fundamental para la construcción de la paz en los territorios. Hoy en día, ellas son enfermeras, pilotos, aviadoras, médicas, ingenieras y administrativas militares. Sin embargo, su ingreso a la armada ha sido paulatino, producto de diversas acciones nacionales y de recomendaciones internacionales, para incorporarlas en las labores para consolidar la paz y el bienestar de la nación.

“El Ejército mexicano se creó en 1913. Las mujeres ingresaron primero a la Escuela Militar de Enfermeras, con el paso del tiempo, se abrieron espacios en las Escuelas Médico Militar, de Odontología, Militar de Ingenieros, de Guerra, en el Heroico Colegio Militar y en el Colegio del Aire. En 2019, Karen Vanesa Velázquez Ruíz se convirtió en la primera mujer en volar un avión de combate F5 ultrasónico, el más veloz de la fuerza aérea mexicana.

“En la actualidad, existen 25,495 mujeres (11.9%) y 188,762 hombres (88.1%) en el Ejército y Fuerza Aérea.”

Datos de 2019 que, puedo asegurarle, son vigentes en proporción hoy en día.

Y hoy en día, también, en Lomas de Sotelo y en Coapa prevalece aquello de que “la mujer, como las escopetas: Detrás de la puerta y cargada”.

¿Aceptarían —repito— a Sheinbaum como su mandamás?

¿Ya evolucionarían?

¿Usted qué cree?

Indicios

En la campaña electoral de 2018, muchos mexicanos votaron por los candidatos de Morena, auténticos desconocidos en la mayor parte de los casos, sólo porque en la propaganda aparecían al lado de AMLO. Esa identificación gráfica con el reyecito en el que se convirtió López Obrador hoy resulta más perjudicial que benéfica. Por eso el candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, debería agradecer que en reciente matiné se haya desligado de su campaña electoral. Si la figura del tabasqueño no le da más votos, cuando menos no se los quitará. * * * Y ahí en Coahuila se escenificó un acto más de prostitución política a cargo de los gerentes de ese negocio llamado Partido Verde SA de Capital Creciente. Millones de pesos, más prebendas y se retiraron de la contienda, como lo tenían contemplado desde el comienzo… excepto que su candidato, Lenin Pérez, se negó a retirarse y sigue en campaña. Le adelanto: los verdes no regresarán nada de lo obtenido bajo la premisa de “lo caido, caido”. * * * El anterior es el mismo conocido guion con el que está jugando el ex gobernador chiapaneco Manuelito Velasco —otro niñato verde— al intentar convertirse en “corcholata” presidencial. Y aunque tiene mucho menos seguidores y oportunidad que el diputado Gerardo Fernández Noroña, al final se sumará a la candidatura que mayor chance tenga de alcanzar la silla presidencial a cambio, claro, de más posiciones, prebendas y negocios. ¿Quién dijo que la prostitución no estaba legalizada? Aquí el INE le dio carta blanca… no, perdón, carta verde. * * * Y aunque él lo niega, desde que uno de sus colaboradores en la Presidencia de Vicente Fox fue ligado al narcotráfico, el ahora gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, ha sido reo de sospechas. Más cuando aquél personaje que coordinaba las giras presidenciales en el sexenio 2000-2006, Nahum Acosta, se encontraba bajo arraigo en Huixquilucan y dos de sus guardianes mujeres aparecieron asesinadas. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

