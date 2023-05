“La Corte no se toca”, gritaron ciudadanos en 50 ciudades del país

Para disgusto de su vecino de Palacio Nacional, en 50 ciudades del país, miles de ciudadanos salieron en defensa de la Suprema Corte de Justicia, cuyos integrantes se han negado a someterse a los caprichos del titular del Ejecutivo Federal.

De acuerdo con las crónicas llegadas de todos los rumbos de la República, al grito de “La Corte no se toca”, los ciudadanos tomaron las calles para defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Estado de Derecho.

En particular, en la capital del país, miles de defensores de la democracia y del máximo tribunal del país, partieron del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo, en donde se localizan, calle de promedio, las sedes de los poderes federales Ejecutivo y Judicial, en donde ya están instalados en un campamento financiado por destacadas figuras del oficialismo, como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que casi llegaron a un enfrentamiento con los ciudadanos que, libremente, llegaron hasta la plaza principal de la capital del país,

Esta vez vestidos de blanco —en anteriores marchas en defensa del INE los manifestantes vistieron de rosa— los ciudadanos libres marcharon para manifestar su apoyo al Poder Judicial federal, en particular a los ministros de la Suprema Corte de Justicia que padecen las embestidas verbales del inquilino de Palacio Nacional y de sus incondicionales del partido Morena y sus rémoras.

Además, del lema generalizado de “La Corte no se toca”, también se escucharon gritos “fuera López, viva Piña” y “México, México, México”.

El casi enfrentamiento de simpatizantes y antagonistas de la Suprema Corte de Justicia se produjo cuando los primeros llegaron a la plancha del Zócalo, en una de cuyas esquinas se instalaron desde hace algunos días los simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación que respaldan las críticas y los insultos que casi cotidianamente dedica López Obrador a los ministros de la Suprema Corte y en general a todos los integrantes del Poder Judicial Federal.

Un grupo de los que llegaban al Zócalo —calificados por los otros marchistas de “provocadores”— intentaron desalojar a los “morenos” y arrancar mantas y cartulinas, lo que estuvo a punto de provocar la violencia. Pero esta vez sí intervinieron elementos de seguridad del gobierno capitalino que lograron mantener la calma y detener una eventual agresión contra los “morenos”, que eran notablemente superados en número.

No obstante, las estimaciones oficiales dieron versiones en el sentido de que fueron pocos los asistentes a las manifestaciones en defensa de la Suprema Corte.

Por el contrario, medios informativos señalaron, por ejemplo, que, en Cuernavaca, Morelos tuvo una concentración de casi tres mil personas, en el Zócalo de Cuernavaca.

En Querétaro, la marcha inició alrededor de las 10:00 de la mañana. En las pancartas escribieron las leyendas de “La Ley es la Ley”, o “La Corte está con el pueblo y sirve al pueblo”. Los manifestantes portan una playera blanca alternados con color morado alusivo a los colores de la SCJN.

En San Luis Potosí, integrantes potosinos de “Valor y el Frente Cívico Nacional Capítulo San Luis” y pidieron un cese de las afrentas y ataques de los que ha sido objeto desde la presidencia de la República.

Aguascalientes también se vistió de blanco y morado para protestar en defensa de la SCJN, 500 personas se reunieron en la Plaza de la Patria y mostraron su descontento por las violaciones del gobierno y simpatizantes de Morena.

Los chihuahuenses no se detuvieron para protestar a pesar de la lluvia. Al pie del Ángel de la Libertad, se reunieron para mandar el mensaje de que no permitirán que la Constitución se toque. Al grito de “La Corte no se toca”, “Que no se respete la Constitución y no se prostituya”, y “Viva México”, salieron en defensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En Morelia, la marcha por la SCJN ocurrió sin contratiempos, de hecho, sólo duro media hora y después, los ciudadanos terminaron con la concentración.

En Toluca, las organizaciones participantes en la movilización fueron Somos Toluca Libre, FRENA, el Frente Cívico Nacional, Misión Rescate México, Agentes del Cambio Toluca, Ciudadanos con Causa y el Consejo Supremo Otomí Autónomo del Estado de México, entre otros.

También, entre otras, se reportaron manifestaciones en Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

“Nos jugamos el presente y futuro del país”:

Alejandra Del Moral en cierre de campaña

Sin lograr eliminar la sospecha de que ha sido abandonada por el actual gobernador, su compañero de partido, Alfredo Del Mazo Maza, la candidata del PRI a mandataria del estado de México, Alejandra Del Moral, cerró ayer su campaña con un acto multitudinario en Toluca, donde remató con un “hasta la victoria”.

La abanderada de la coalición Va por el Estado de México, integrada por el PRI, PAN, PRD y Panal, aseguró que “esta alianza le va a poner un alto contundente a Morena y con nuestro triunfo empieza la derrota de Morena en el país”.

Acompañada de gobernadores, ex gobernadores de la entidad, dirigentes de los partidos, senadores y diputados, Del Moral se declaró lista para darle a Morena una lección y “detener su farsa de la transformación que solo ha traído destrucción a México”.

“El Estado de México es sagrado y lo vamos a defender, estamos listos y le vamos a dar a Morena una lección que jamás olvidará, nos subestimaron y cantaron victoria antes de tiempo… ¡grandísimo error subestimar a una mujer y más a una mujer joven que ama al Estado de México”, arengó

En la explanada principal de Toluca, a un costado del Palacio de Gobierno, considerada el corazón político del Estado de México, la aspirante a gobernadora de la entidad advirtió a sus huestes tomar su lugar en esta batalla que se avecina en unos días, no bajar la guardia y menos ceder un solo milímetro en los comicios del próximo domingo donde empezará la derrota de Morena rumbo al 2024.

Entre gritos de “¡fuera Morena”, “¡fuera Morena!”, Del Moral recalcó que, tras 55 días de campaña, llegó la hora de la batalla final, pues alertó que está en juego el futuro del Estado de México, pero también del país.

“Nos jugamos el bienestar de nuestras familias, la educación de nuestros hijos, los apoyos para las mujeres, el respaldo para los hombres y el cuidado de los adultos mayores”, aseveró

“Toluca es el kilómetro cero y contra todo pronóstico “este arroz ya se coció” pues aseguró que ya rebasaron a Morena en las tendencias y no van por una elección cerrada sino por un triunfo contundente.

“Las elecciones se ganan con votos y no con encuestas, los que estamos hechos en la calle y en la adversidad les vamos a demostrar que el Estado de México se respeta. Achicados ninguno y vamos a ganar”, aseveró

Por su parte, el presidente del PRI dijo que unidos lo podemos todo, pero divididos nada. “Así lo estamos demostrando en el Estado de México y en Coahuila, donde la unidad, el trabajo en equipo y las propuestas de avanzada están haciendo la diferencia frente a las ocurrencias, improvisación y oportunismo”.

Al destacar la unidad interna del tricolor y de la alianza, Moreno aseguró que Alejandra Del Moral y Manolo Jiménez serán, sin duda, los nuevos gobernadores del Estado de México y de Coahuila.

A su vez, la candidata al gobierno del estado de México por los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, Delfina Gómez, hizo un reconocimiento al trabajo realizado por Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa

Luego de asistir al foro “Construyendo utopías metropolitanas” que se realizó en dicha demarcación en la Ciudad de México, la candidata mexiquense señaló que el desarrollo que se está logrando en Iztapalapa tiene proyección internacional, por lo cual, dijo que Clara Brugada está haciendo historia.

Hay que reconocerle un esfuerzo muy grande. Yo creo que lo que ella está haciendo es algo que nos debe hacer sentirnos muy orgullosos como mexicanos porque se está proyectando a nivel internacional. Y tenemos que tomar lo que ella ha hecho respecto a que ya no es solamente algo mínimo, sino que es una transversalidad.

“Es un trabajo integral porque considera todos los elementos que integran a una familia y a todos los sectores. Es un concepto que debemos de tomar en cuenta como una propuesta y me parece muy interesante y sobre todo por su gran compromiso’, señaló la ex secretaria de Educación Pública.

