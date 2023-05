Enrique Bunbury rinde homenaje a Greta Garbo

Regresa al mundo de la música después anunciar su retiro

Warner Music sorprende a fans con la visita del artista a una fiesta privada

Alexandra Arellano

Enrique Bunbury se encuentra de regreso con el lanzamiento de “Greta Garbo”, un álbum distintivo lleno de canciones que sorprenderán a su audiencia por su originalidad. Se trata de un Bunbury que ha rejuvenecido y está listo para enfrentarlo todo, luego de haber anunciado su retiro de los escenarios recientemente.

Como parte de la promoción del nuevo disco del español “Greta Garbo” ofreció una fiesta para algunos de sus fas más fieles de la ciudad de México, en donde se hizo el estreno público del material que se conforma por 10 canciones autoría de uno se los españoles más queridos y admirados en el mundo.

El disco lleva el nombre de la famosa actriz sueca que fue nacionalizada como Estadounidense Greta Lovisa Gustafson, mejor conocida por su nombre artístico Greta Garbo, quien participó en múltiples películas de Hollywood de la década de los 20’s y 30’s, asimismo se cuenta, que la artista decidió retirarse en el pleno apogeo de su carrera, sirviendo ahora como inspiración para el regreso de Bunbury.

Es decir, que esta producción musical anuncia el regreso del héroe de leyendas al ruedo de la música, y fue gracias a la inspiración que le dio esta musa que logró una serie de canciones que ahora ya pueden ser escuchadas en todas las plataformas digitales.

Durante la fiesta en la terraza del Centro Cultural España, los fans convivieron y degustaron algunos tragos en compañía de los medios y artistas especiales; y cuando creyeron que el evento había terminado, con un silencio total se anunció la llegada de Enrique Bunbury al lugar, quien acompañado por guaruras como todo un Rockstar captó la atención de los presentes, causando una euforia total reflejada en gritos y aplausos por parte de todos los presentes.

Supera crisis de salud y emocional

Enrique Bunbury compartió unos minutos con todos y aprovechó para agradecerles su apoyo y compañía en cada una de las 3 etapas de su carrera, asimismo les prometió que pronto estaría de vuelta en tierras mexicanas, esta vez para quedarse más tiempo y brindar un show entero, es decir, que las razones por las que anunció su retiro recientemente, podrían estar siendo superadas.

De la misma manera en que el artista entró fue retirado del lugar y aunque el momento aparentemente fue fugaz, sin duda alguna fue un regalo que perdurará en la memoria de todos los presentes, que atestiguaron el regreso de un ídolo de multitudes a México.

El disco ya está disponible en las plataformas más populares del momento como Spotify y YouTube y cuenta con la edición en físico que ahora puedes adquirir en tiendas como Mixup.

Y aunque la mayor fuente de inspiración para Enrique Bunbury en este nuevo disco, fue la musa Greta, de acuerdo a diferentes opiniones de fans y personas allegadas al cantante, también inspiró grandemente para la producción de este disco en el momento de crisis tan fuerte que atravesó en su vida, y que lo llevó a anunciar su retiro a principios de 2022, en medio del tour de su 35 aniversario, cuando comenzó a sufrir problemas de salud que lo obligaron a cancelar conciertos, no obstante, hora sabemos que fue solo temporal.

Es por esta razón que el disco es una especie de metamorfosis del dolor a la creación de una especie de Arte inspiradora y hasta sanadora para los que se permitan escuchar las canciones de esta propuesta, ya que seguro se identificarán con alguna canción.

“Corrige el mundo con una canción”

El disco arranca con “Nuestros mundos no obedecen a tus mapas”, “Alaska e “invulnerables”, abriendo el disco de una forma rockera pero melancólica con letras igualmente reflexivas. Luego viene “Desaparecer” que precisamente aborda esa sensación de no querer ser parte de nada o como cuando The Beatles referían en su momento ser un “Nowhere Man”, un hombre de ninguna parte.

El Disco se sigue con “Para ser inolvidables”, “De vuelta a casa” y “La tormenta perfecta”, temas que empiezan a apuntar a un renacimiento, aceptando que en todo hay crisis, pero que precisamente nos deben empujar hacia arriba y adelante, claramente, muchas veces después de haber tocado fondo.

El octavo tema es “Autos de choque”, seguido de “Armagedón por compasión” y finalmente “Corregir el mundo con una canción”. Siendo el último tema bastante revelador, pues abre con la frase “Aprendí la lección”, posteriormente la letra narra un momento de renacimiento después de una crisis existencial, donde el aprendizaje es que en medio de todo se puede seguir viviendo y “corregir tu mundo con una canción”.

Así cierra este disco, que sin duda podría ser un ancla con la que Enrique Bunbury se aferra al mundo y a su música, y que seguramente servirá a otros a salir adelante también de sus respectivas crisis.

Al lanzamiento de este disco se le suma la reciente publicación de su libro Microdosis, libro que abarca la experiencia del artista al ingerir un hongo alucinógeno.

Temas con un atisbo de esperanza

Con un guiño al soul de los 70s y grabado analógicamente en su totalidad, el disco fue concebido en El Desierto Casa Estudio, en las afueras de la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones, y fue producido por Adán Jodorowsky.

El focus track del álbum se llama “Nuestros Mundos No Obedecen A Tus Mapas” y es “una declaración de principios, sobre la grandeza de las canciones y su capacidad de mirar con libertad, evitando lugares comunes, no necesariamente habituales en la sociedad civil. Es una canción de banda, muy potente, de guitarras. Quería empezar el álbum con algo eléctrico y con sustancia. Una canción que te pusiera en situación sobre las novedades que trae Greta Garbo. Una frescura y cambio de tercio, un nuevo contexto.”

El video musical de “Nuestros Mundos No Obedecen A Tus Mapas” fue dirigido por Vertov The Noise.

Enrique Bunbury comentó sobre su nuevo disco “Después del periodo de restricciones por la pandemia, por fin volvía a la carretera con la primera gira en casi tres años. La gira coincidía con el 35 aniversario de la publicación de mi primer disco en 1987 y quisimos que fuera un recorrido por toda mi carrera, desde mi primera etapa junto al Héroes, hasta mis últimos álbumes como solista. Desgraciadamente, la gira fue extremadamente complicada y traumática para mí. Con todo ‘sold out’ tanto en México como en Estados Unidos, subirme al escenario se fue complicando día a día y cada vez más. Mis problemas físicos incluían una tos compulsiva y nocturna, que me impedía dormir y destrozaba la garganta y una extraña sensación de arena en los pulmones. Psicológicamente, cada día suponía escalar nuevos ochomiles, en un reto imposible. Finalmente, cancelamos todos los shows restantes y, desesperado, decidí aceptar que no podría subirme más a los escenarios en esas condiciones”.

Añade que “Durante ese período y en los meses posteriores, escribí las canciones del nuevo álbum. Algunas manifestaban la rabia y el descontento provocado por la situación. Otras, se asomaban a un atisbo de esperanza, viendo en la creación, mi última salida. En bastantes de las canciones incluidas en el disco aparece una mezcla de inquietud y entusiasmo ante algo que podríamos denominar el síndrome Greta Garbo. La famosa actriz sueca, decidió abandonar la escena cinematográfica a la edad de 36 años, en el cénit de su carrera. Las circunstancias me hicieron pensar en que, aunque siguiera escribiendo y componiendo, alejarme de los escenarios, provoca una distancia con el público no del todo deseada. Este álbum es una respuesta al trauma sufrido durante todo este período”.

Anuncia fechas en México

De tal manera que también este disco representa su regreso a los escenarios y Enrique Bunbury tendrá una venta especial para sus conciertos en la Ciudad de México y Guadalajara, para la cual habrá un registro previo que te va a permitir ser de los primeros en conseguir tus accesos.

Será en junio de 2024 cuando el aclamado cantautor pise escenarios en tierras mexicanas, primero el 8 de junio de 2024 en la Ciudad de México y posteriormente en Guadalajara el 12 del mismo mes.

La web oficial de Enrique Bunbury anunció que toda la información sobre estos conciertos se dará a conocer el domingo 2 de julio y abrió un registro para la venta especial de boletos para los fans.

“Regístrate para ser el primero en recibir noticias de este show. El registro en este formulario no garantiza la entrada, únicamente el envío de la notificación de salida de la venta especial a fans de este concierto”, detallaron en una publicación.

