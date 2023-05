Ahora sobre Ricardo Mejía, la venganza de López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Junto a la pintas de Marcelo Ebrard, “#EsRosaIcela”

Ahora le tocó al candidato del PT al gobierno de Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja, que el partido al cual abandera para las elecciones en ese estado, de plano le haya volteado las contras y ayer, “con bombo y platillo”, el Partido del Trabajo, que fue creado, por cierto en la época del salinismo, con su eterno líder, Alberto Anaya, sí, ese mismo que en la guerra entre Rusia y Ucrania se ha inclinado por el régimen de Vladimir Putin, empiece a pagar las cuentas que tiene pendientes ni más ni menos que con esta errada y llamada Cuarta Transformación y su líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador y se sumará, -como buena rémora que es-, a Morena, para las elecciones que este fin de semana habrá en tierras coahuilenses.

Así, y a contracorriente de lo que un día antes declarara el candidato del PVEM al gobierno de dicha entidad, Lenin Pérez, el oficialismo quiere decidir la suerte de Morena en los comicios, tanto de este fin de semana como en los de 2024, en el centro, prácticamente sin tomar en cuenta lo que opinen en los diferentes estados donde habrá elecciones y todo, bajo el pretexto de que mediante esa estrategia, se garantiza la unidad de esta errada y llamada Cuarta Transformación.

En el evento en el que el PT le volteó bandera, esta vez a Ricardo Mejía, estuvo encabezado por la crema y nata del morenismo, como el líder nacional, Mario Martín Delgado y la flamante secretaria general y senadora Citlalli Hernández. Desde luego, no podía faltar el diputado Alberto Anaya, siempre atento a no hacer enojar al inquilino de Palacio Nacional y sirviéndole como instrumento para desquitarse de quien ahora considera uno de sus más acérrimos adversarios.

De tal forma, la reacción que tuvo el ex subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue algo que de alguna manera ya se sabía: que ni muerto va a declinar a favor de un alicaído candidato, Armando Guadiana Tijerina.

“Dios con nosotros, el tigre va con todo” y afirmó que el ya muy próximo 4 de junio su nombre estará en las boletas electorales, sentenció enfático Mejía Berdeja.

Ya se había consignado en este espacio con antelación que seguramente la dirigente del PVEM, Karen Castrejón, recibiría sendo premio por sus servicios al morenismo; entonces, igual va a pasar con el líder del PT, Alberto Anaya, desde luego, sin dejar de lado al versátil senador chiapaneco Manuel Velasco, quien está dispuesto a sacar la cara sin importarle hacer el ridículo, con tal de defender la calidad de rémora que tiene el PVEM frente al oficialismo.

Y luego por qué se queja amargamente quien se dice ser aspirante o “corcholata” presidencial, el diputado Gerardo Fernández Noroña, que no es la primera vez que se lamenta de que el presidente López Obrador, de plano no lo toma en cuenta en la carrera presidencial, ni le dice “hermano”, como llama a las demás “corcholatas” y “corcholatos” y eso que el petista asegura tener el tercer lugar en esta vertiginosa carrera dejando atrás ni más ni menos que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. ¿Será?

Lo que sí debería de hacer Fernández Noroña -y esta recomendación no sobra-, es poner sus barbas a remojar, porque como no goza ni tantito de las preferencias del inquilino de Palacio Nacional, lo más probable es que el PT le juegue de una vez por todas las contras y lo deje llorando su amargo destino porque “el compañero Presidente” no tiene empacho alguno en traicionarlo.

Municiones

*** En otro tema no menos importante, ayer en el Senado de la República, por primera vez, compareció el Gabinete de Seguridad. “Concluimos un ejercicio inédito. Creo que debemos sentirnos tranquilos porque fue la primera comparecencia en la historia del país en donde acuden al Senado mexicano la Comisión de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad Pública en pleno”, expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal. “No se agota con esta comparecencia, que es única, sino que podríamos convocar a otras comparecencias después del análisis más pormenorizado del contenido del Informe”, agregó el legislador zacatecano que se vio muy complacido con este ejercicio. En conferencia de prensa, el senador Monreal afirmó que: “temas delicados sí se dieron, que no creo sea conveniente difundir, por ejemplo los municipios en el país que no tienen policía o alguna lucha contra el crimen organizado, estados con dificultad, la presencia de la Guardia Nacional y de la Fuerza Armada Permanente en lugares también complicados. Pero lo que observo con mucha claridad es que tienen estrategia, tienen información y tienen claridad en los objetivos que persiguen. Se veía a los cuatro secretarios manejar con demasiada soltura toda la información y obviamente sabían de lo que estaban hablando. También vimos el índice de disminución de delitos, sobre todo en homicidio, aunque también aceptando otros delitos y otras dificultades en el país. Hablamos de cómo se irá avanzando en la fortaleza de la Guardia Nacional y en el objetivo principal que les otorga el 5º transitorio para concentrar a la Fuerza Armada Permanente en el 2028”. Una pregunta no sobra, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ¿habrá salido con eso de que la maravillosa política lopezobradorista de los “abrazos, no balazos”, sí funciona?

*** Atento a los movimientos que en los últimos días en Coahuila ha experimentado el Partido Verde y el del Trabajo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se cuida mucho en el árduo camino hacia la elección presidencial de 2024. Por eso, el canciller le mete una especie de “piedra” ni más ni menos que a la flamante jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum al plantear ayer, durante su participación en la exhibición, “La participación de México en las Operaciones de Paz de la ONU y su contribución a la agenda de las Mujeres”, que mucho le gustaría que otra mujer se lanzara a la contienda presidencial morenista de 2024, algo que sin duda dejó pensando mucho a la funcionaria capitalina, que ya se creé la única y consentida de Palacio Nacional. “A ver si brinca”, pidió el titular de la SRE, pero lo más probable es que no, más aún, si partimos del contexto de que todos en Morena se supone que estarían más que alineados a lo que determine el elector mayor y jefe de campaña del oficialismo. Por otro lado, no hay que olvidar que del lado del PAN está Lilly Téllez, quien está muy segura de alcanzar esa posición, pero lo cierto es que todo puede pasar. Por cierto, llama la atención que en las bardas que el canciller Ebrard ha vuelto a pintar en la CDMX, junto, aparezca aquello de “Es Rosa Icela”, en referencia de que la secretaria irá con todo por la jefatura de la capital de la República ¡Qué tal!

morcora@gmail.com