Es la hora de las definiciones, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador desde las “mañaneras” en Palacio Nacional, cuando lo considera conveniente. “Están conmigo o contra mí”

Frase recurrente para transmitir que estamos en un clima de polarización, buscando alinear a la opinión pública con uno de los dos extremos planteados y que de no cumplirse significaría ser considerado como enemigo. Variantes de esta expresión hay varias:

Jesús dijo: “El que no está en mi contra está conmigo”

Vladímir Lenin: “Cada hombre debe elegir entre nuestro lado o el otro lado” George W. Bush: “O estás con nosotros o estás con los terroristas”.

Darth Vader (personaje de ciencia ficción): “Si no estás conmigo, eres mi enemigo”. También se ha asociado a la neutralidad, porque ser neutral es estar en contra del lado “correcto”.

Lo anterior viene a cuento porque el perredista Jorge Gaviño decidió la semana pasada dar el primer paso hacia Morena al expresar su respaldo a Claudia Sheinbaum, la “corcholata” preferida del presidente Andrés Manuel López Obrador rumbo a las elecciones federales de 2024.

Gaviño ha transitado por el PRI, Panal y PRD y entre sus cálculos como “viejo lobo” de la política intuye que para él ya no hay futuro en ninguno de esos partidos y lo que menos quiere es quedar al margen del poder.

Algunos, o muchos, se empeñan en cumplir como si fuera manda eso de que “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”. En México es una práctica común que los políticos “brinquen” de un partido a otro sin que por ello traicionen sus “principios” pues, como decía Antonio López de Santa Anna: “Falso que traicione mis principios, porque no se traiciona lo que no se tiene”.

Alejandro Vázquez Cárdenas publicó en Etcétera que no son pocos los políticos convertidos en verdaderos “chapulines” que han sabido brincar de puesto en puesto, de administración en administración y de partido en partido, todo por no trabajar como el común de los mortales. Muchos de ellos con título universitario, generalmente abogados, pero también médicos, ingenieros, economistas, y demás. El común denominador es que no ejercen y en muchos casos nunca han ejercido, ni un solo día, la profesión para la cual supuestamente se prepararon.

¿Gaviño va por ese camino?

El aún perredista es abogado y político; diputado y coordinador de bancada del PRD en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; ha sido presidente del Comité de Dirección del Distrito Federal del Partido Nueva Alianza y asambleísta por el mismo partido en la VI Asamblea Legislativa del entonces DF en el periodo de 2012 a 2015 donde participó como presidente de la Comisión Especial Investigadora de la Línea 12 del Metro, del que, por cierto, fue director de 2015 a 2018.

Fue Don César Garizurieta, alias “El Tlacuache”, quien acuñó durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés la frase que se convirtió en dogma de fe para la burocracia en la época dorada del priismo y también de la alternancia panista y de los gobiernos perredistas: “Vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error”. Y vaya que dinastías enteras de políticos, devenidos en empresarios, legisladores permanentes, diplomáticos exprés, multi- chambas, gobernadores o simples caciques, llevaron la máxima hasta sus últimas consecuencias (Proceso).

¿Por qué los políticos se mudan de un partido a otro? —El clima político en las precampañas ha venido acompañado de un vendaval que se ha llevado a múltiples políticos de un partido a otro. Los llamados “chapulines” que han brincado a otra organización política cuando en “su” partido ya no veían futuro. El Presidente, ante esta situación, exclama: ¡Por qué tanto drama! Siempre se ha dado esta “migración”. A últimas fechas se han dado casos. Jorge Gaviño (podría ser) durante una conferencia de prensa el jueves de la semana pasada, anunció su adhesión al proyecto político de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “para que ella sea la próxima presidenta de México”.

¿Por qué su decisión?

Porque confía en las capacidades de Sheinbaum para dirigir los destinos del país. Claramente advierte que ni el canciller Marcelo Ebrard ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto están llamados a suceder a López Obrador. Sin embargo, Gaviño se va con tiento. Aclara que seguirá siendo combativo y no renunciará al Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local, pero, eso sí, desde hoy apoya a una mujer de izquierda para que sea Presidenta. Su decisión ocurrió en el mejor momento.

Intuía que la alianza Va por el Estado de México (PRI, PAN, PRD y PANAL), esta vez no saldría avante frente al avasallador embate de Morena para no perder, por segunda vez, la “joya de la corona”, el Estado de México. Y así sucedió, tan como calculó: Ganó Delfina Gómez y con ello se aclara aún más el panorama para López Obrador rumbo al 2024. Por tanto, no sería extraño que Gaviño un día de estos renuncie a su militancia en el PRD y se mude a Morena.

No es un hecho, pero sí muy probable, porque en una de esas es como el político francés, José Fouché, tránsfuga profesional.

Ya veremos…

Piden becas para mexicanos en EU

El diputado Raúl Torres dijo que para acabar con la falsa idea de que los mexicanos en el exterior no necesitan del impulso gubernamental, planteó al gabinete social y económico de la CDMX promover becas auxiliares para jóvenes mexicanos que radican en otros países, como Estados Unidos, con la finalidad de costear sus viáticos mientras encuentran trabajo o ingresos.

Recordó que hay alrededor de 30 millones de mexicanos que viven alrededor del mundo, pero el Gobierno los ha olvidado y desconoce en qué condiciones mantienen su vida fuera de México.

