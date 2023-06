El festival mexicano que manda en el mundo, Corona Capital

#CoronaCapital23

Arcade Fire, Pulp, Alanis Morissette, Blur, The Black Keys, Thirty Seconds To Mars, The Cure, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y más

OCESA devela el line up del décimo tercer capítulo del festival de música internacional más importante del país: Corona Capital 2023. Este evento tan esperado por millones de fans dentro y fuera de México, se llevará a cabo los días 17, 18 y 19 de noviembreen nuestro hogar, la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Dirigido a los amantes de la música alternativa, Corona Capital 2023 ofrecerá una experiencia inolvidable para todos aquellos fanáticos de bandas legendarias como PULP, BLUR, THE CURE, THE CHEMICAL BROTHERS, PET SHOP BOYS, ARCADE FIRE y muchas más. Este festival se ha convertido en una plataforma única para presenciar actuaciones de renombre internacional, así como el lugar predilecto para descubrir nuevos talentos de la escena mundial.

Realizado por primera vez en el 2010, este festival hecho en México se ha convertido en uno de los eventos más esperados del país y Latinoamérica, trascendiendo en la escena musical a nivel internacional. Hasta la fecha, Corona Capital se mantiene como el principal referente de música no solo para los fans, sino también para la comunidad artística, demostrando que hoy somos EL FESTIVAL MEXICANO QUE MANDA EN EL MUNDO.

BOLETOS: La Preventa Citibanamex para los abonos de tres días estarán disponibles desde los $4,290 (más cargos por servicio), comenzando el viernes 9 de junio a las 2 PM por medio de www.ticketmaster.com.mx. La venta general comenzará el sábado 10 de junio a las 2 PM en Ticketmaster y en taquillas del Palacio de los Deportes.

Sabemos que tenemos un público diverso, con preferencias y necesidades únicas. Por ello, Corona Capital 2023 ofrece distintos tipos de boletos: Admisión General, que permitirá el acceso a todas las áreas generales del festival, donde podrás disfrutar de todas las presentaciones en los diferentes escenarios; Comfort Pass Presentado por Citibanamex, el cual brinda acceso a baños privados con aire acondicionado además de entrada exclusiva y rápida al festival; Citibanamex Plus, que te ofrece acceso preferencial a los espacios de descanso y áreas de comida y bebida exclusivas, vistas privilegiadas de los escenarios principales y beneficios adicionales.

Además, CLUB será el máximo lujo dentro del festival: este exclusivo espacio incluye acceso a una zona VIP side stage, alimentos y bebidas ilimitadas incluidas, estacionamiento preferencial y traslado en shuttles, backstage road, guardarropa, concierge personalizado, baños premium, baterías para cargar celulares, Pit Club Diamante… ¡Y una experiencia inigualable para disfrutar de la música en un ambiente de primer nivel!

Corona Capital ha dejado una huela imborrable en el panorama musical mexicano, habiendo celebrado exitosamente 12 ediciones en la Ciudad de México y 4 en Guadalajara. A lo largo de los años, este festival ha presentado a renombrados artistas como The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, Arctic Monkeys, Green Day, Billie Eilish, Dua Lipa, My Chemical Romance, Kings Of Leon, Pixies, Interpol, Imagine Dragons, entre muchos, muchos otros, quienes han colocado al festival como uno de los más grandes y populares, solo comparado con los más importantes del mundo.

En Corona Capital nos esforzamos por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Es por ello que contamos con la certificación ISO 20121 por nuestra Gestión de la Sostenibilidad en Eventos desde 2019. Esto confirma nuestro compromiso por ser un evento masivo incluyente y responsable con el medio ambiente, así como de generar un impacto económico positivo a nivel local y nacional, apoyando a cientos de micro empresas y empleando a miles de personas.

¡Nos vemos en el festival de música internacional más importante del año! Para más información sobre boletaje, experiencias y más de CC23, visita www.coronacapital.com.mx. Síguenos en redes sociales para mantenerte al tanto sobre tus bandas favoritas: Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok: @CoronaCapital.