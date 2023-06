Avala AMLO arranque de sucesión presidencial; todas las “corcholatas” deberán renunciar

El próximo lunes, anuncio de los relevos

Confía en que los aspirantes a candidatura morenista dejen cargos, como lo anunció Ebrard

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deberán dejar sus cargos, como lo anunció el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, rumbo a la encuesta para definir abanderado, pues “ya inició” el proceso de sucesión presidencial.

“Como sabemos hay un proceso en puerta, se tiene que elegir al candidato o candidata a la Presidencia del bloque conservador de otros partidos, y de Morena y la coalición que han integrado. Entonces ya inició este proceso y por eso la renuncia de Marcelo Ebrard, porque como es de dominio público, él aspira a ser candidato, como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; como el coordinador de los senadores, Ricardo Monreal; como Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación.

(Gerardo Fernández) Noroña, del PT, también ha expresado y tiene su derecho a participar; (Manuel) Velasco también por el Verde; entonces ya inició este proceso y a eso se debe se debe la renuncia de Marcelo”, expuso el Presidente.

“Sí, ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días, los que aspiran, pues también presenten sus renuncias y sobre quién va a sustituirlos, hay tiempo todavía, porque apenas fue el anuncio”, dijo el mandatario federal.

La dimisión a sus cargos fue una de las pautas que López Obrador habría pedido a los aspirantes presidenciales para llegar en equidad y unidad a la encuesta que definirá al candidato por la coalición de Morena junto al PT y PVEM.

“Va a presentar la renuncia Marcelo, creo que el próximo lunes, pues yo tengo tiempo para pensar quién puede sustituirlo y así en todos los casos. Es muy importante que estemos asistiendo a un hecho inédito, algo nunca visto, porque, durante mucho tiempo fue el ‘dedazo’, el ‘tapado’, la imposición del presidente”, anotó.

La renuncia de Ebrard a la Cancillería se dará un día después de la primera reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena donde entre otros puntos se hará una la “Reflexión y propuesta para el proceso de selección del Coordinador o Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030”.

Se tiene previsto que en este evento, en el que participarán las “corcholatas” se defina cómo se desarrollará la encuesta y en qué tiempos deberá haber candidato presidencial.

Cuestionado sobre quién será el sucesor de Ebrard en una de las secretarías más importantes de su administración, el mandatario federal fue reacio a mencionar un nombre, pero comentó que será el día lunes cuando el canciller le presente formalmente su separación del cargo.

“Al parecer sí hubo ajusticiamiento” militar en Nuevo Laredo: AMLO

Luego que se diera a conocer un video sobre un supuesto ajusticiamiento militar de civiles armados en Nuevo Laredo, se le preguntó al presidente López Obrador sobre el caso en la mañanera de este miércoles, a lo que respondió que ya se está actuando y consideró que se trata de “un caso aislado”.

Garantizó que los responsables de los hechos no quedarán impunes. “Me informaron y ya se está actuando. Al parecer sí hubo ajusticiamiento, y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables.

El jefe del Ejecutivo federal afirmó que ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya está por ponerse a disposición de las autoridades competentes a los militares responsables “A todos los que participaron”.

En pasadas administraciones, señaló el presidente, “las masacres se ordenaban desde arriba, la política supuestamente de seguridad pues la llevaba a cabo (Genaro) García Luna —encontrado culpable de vínculos con el crimen organizado en un juicio en Estados Unidos— y era la de ‘mátalos en caliente’, era la guerra, y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos”.

Lo sucedido en la actual administración, con abusos militares, “son casos aislados y cuando se dan se castigan, no se permiten. O sea que no somos iguales”.

—¿Qué pasó entonces?, se le preguntó.

—Pues exceso de fuerza, violencia, buscando enfrentar la violencia con la violencia, todo esto que se tiene que ir desterrando. Pero que se introdujo en el periodo neoliberal. Imagínense (Felipe) Calderón declara la guerra y nombra a García Luna de secretario de Seguridad, claro que cuando asesinaban, cuando violaban derechos humanos, cuando había masacres, cuando dominaba el narcotráfico, cuando había un narco-Estado, no había reportes (de medios).

López Obrador descartó que el video que da cuenta de los abusos de los elementos castrenses esté manipulado.

“Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa Nacional está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial”.

Corresponderá, dijo, a la Fiscalía General de la República investigar los hechos. “Pero no hay encubrimiento, porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos. Y repito, aunque parezca disco rayado, no somos iguales”, concluyó.