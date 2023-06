Con la anuencia de AMLO, Ebrard marca la pauta en carrera presidencial

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Claudia Sheinbaum Pardo, incómoda

Con la anuencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, marcó la pauta al anunciar que el lunes 12 de junio renunciará a su cargo como secretario de Relaciones Exteriores. Desde luego, esto no le gustó mucho a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que está en una situación privilegiada porque con recursos del erario de la CDMX ha desplegado una importante campaña con los conciertos en el Zócalo, las exenciones y descuentos en los pagos del agua, con la leyenda #EsClaudia y destinando recursos nada exiguos en sus visitas a otros estados.

Lo que resulta curioso en este sentido, es que mientras el flamante coordinador de la bancada del PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco, solicitó licencia a su escaño para meterse en el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial, la funcionaria capitalina se reunió con la cúpula del partido del tucán, donde fue espléndidamente bien recibida y la arengaron con aquello de “¡presidenta!”, con lo que entonces, se comprueba que el senador Velasco se ha convertido en un títere de Palacio Nacional, que ¿acaso le sabrá pagar sus buenos oficios a favor de esta errada y llamada Cuarta Transformación?

Definitivamente, el Consejo Político de Morena que se celebrará el próximo domingo será muy importante para “corcholatas” y “corcholatos”, pero no le servirá de mucho al inquilino de Palacio Nacional para difuminar la versión de que él y nadie más, será quien decida a su sucesor, o sucesora. Esto es, un proceso tan importante y trascendental como la selección del abanderado o abanderada presidencial de Morena, no puede quedar en manos de una encuesta “patito”; de ahí que hasta el canciller pida que sean firmas de encuestas reconocidas las que hagan este ejercicio, pero al final, lo que va a prevalecer y de esto no hay duda, por más que en Morena y en Palacio Nacional se diga lo contrario, es que el histórico “dedazo” es el que va a prevalecer.

En su gustadísimo “stand-up” mañanero, López Obrador reiteró: “Hay un proceso en puerta, se tiene que elegir a la candidata o al candidato (presidencial de Morena), ya inició por eso la renuncia de Marcelo (Ebrard), él aspira a ser candidato como (Claudia) Sheinbaum, (Ricardo) Monreal y Adán Augusto (López Hernández)”.

Ojo, de nueva cuenta, López Obrador hizo una distinción especial entre los que considera sus hermanos y hermana y entre aquellos que como el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, creen que tienen el nivel y el aprecio del inquilino de Palacio Nacional como para contender con las reales “corcholatas”.

“El PT también tiene todo su derecho, también por el Verde y es posible que en estos días los que aspiren también presenten sus renuncias”, dijo hasta emocionado el tabasqueño, pero lo cierto, es que con Fernández Noroña y con Manuel Velasco, ha desplegado la práctica de “darles atole con el dedo”, especialmente al del PT. Ahí está que el dirigente nacional de Morena, Mario Martín Delgado, desayunó ayer con el diputado petista para invitarlo al consejo morenista del domingo próximo. Eso también se llama “dorar la píldora”.

Así las situaciones, es que la semana entrante será fundamental y estará caracterizada por la cascada de renuncias que se vendrán.

Otro que anunció que en los próximos días, solicitará licencia a su cargo, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, para meterse por completo a la carrera presidencial.

“Vamos en serio, creo en la autenticidad del Presidente… decidí no ser un factor disruptor ni de división”, dijo el legislador zacatecano, que agregó que competirá a la buena, “recorreré el país, llevaré mi propuesta a los mexicanos, y si decido participar con el método que apruebe el Consejo Político”. Reiteró que se mantendrá en Morena y se encuentra listo para que una vez que el Consejo Político de su partido defina las reglas de la contienda interna, se someterá a ellas y solicitará licencia a su cargo como senador y presidente de la Jucopo.

Aclaró el senador Monreal que espera tener buenos resultados y que la gente observe, escuche y vea sus propuestas, por encima de grupos o de otro tipo de circunstancias, al tiempo que manifestó su confianza en que su experiencia, madurez y ecuanimidad para ayudar a construir el futuro de México o el México futuro

Municiones

*** Hoy, la Coparmex de José Medina Mora y la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Anti-Lavado de Dinero, que preside Neri Toshiro León Sauza, firmarán un convenio de capacitación para la identificación de empresas con actividades irregulares o constituidas para el blanqueo de activos. El mencionado acuerdo tiene el objetivo de identificar y combatir delitos como el lavado de recursos o el financiamiento al terrorismo; asimismo, permitirá que las compañías adheridas a la confederación tengan mejores prácticas de autorregulación.

*** Será el 1 de diciembre cuando Manolo Jiménez se convierta en gobernador constitucional de Coahuila. Señaló que con el presidente López Obrador le “encantaría tener una buena interrelación” y contar con el apoyo del Ejecutivo para “hacer cosas por el bien de Coahuila”.

*** En reiteradas ocasiones se ha consignado en este espacio que el Metro será la tumba política de Claudia Sheinbaum, aunque ella, cada vez que puede, lo niegue. Total que en el Metro, casi a diario se han registrado derrumbes, incendios y situaciones fatales. Lo ocurrido hace unos días y que derivó en la muerte de Rafael Murias Quijano, fue un accidente que pudo haberse prevenido, de acuerdo a lo declarado por su hermano, que agregó: “él cruzó las vías con una tabla que estaba podrida”… no queremos buscar culpables, sólo queremos que esto no le vuelva a suceder a nadie más”. En la capital de la República, cada vez son más los que señalan que el Metro, a lo largo de su amplia red, se está derrumbando materialmente y las autoridades de este Sistema de Transporte Colectivo, encabezadas por Guillermo Calderón, se quedan impávidas. Rafael Murias Quijano, jefe de la estación Oceanía, tenía 30 años de servicio y estaba a 5 años de jubilarse, “murió en cumplimiento de sus labores”, según explicó su hermano y además, evitó un connato de incendio que se estaba registrando, con lo que evitó que hubiera más muertes. Los reportes que los integrantes del Sindicato del Metro son verídicos en el sentido de que el Metro Pantitlán se está derrumbando, independientemente de las muchas fallas que presentan a diario prácticamente todas las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo, inundaciones y cortocircuitos, por citar otros dos y las peleas como la que hace dos días se registró en la estación del Metro Panteones entre vendedores vagoneros que se supone están prohibidos.

