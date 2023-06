Los idus del 4 de junio

Alfredo Del Mazo, repudiado por el PRI

Dicen que abandonó a Alejandra del Moral

Envió quintacolumnistas a la campaña

Alito obtuvo más votos que el PAN

No hay la menor duda que las cosas politicas no van bien

La Casa de la Bandida, una obra de teatro en la que discutimos sobre la sucesión presidencial

La democracia no es el capricho de un solo hombre. Es la voluntad de la sociedad

Víctor Sánchez Tavera, mi padre

El PRI no murió como muchos habían augurado, como pitonisa de la desgracia.

De verdad no soy simpatizante del PRI, ni de sus líderes en 8 décadas, en ninguna parte de mi vida, ni mucho menos de los partidos políticos al estilo mexicano.

Todos, absolutamente todos me han decepcionado como periodista y como ciudadano. Desde la izquierda antigua y beligerante del Partido Comunista Mexicano, el Partido de los Pobres (ilegales en aquel entonces en México) así como otros que han vivido del presupuesto gubernamental; a costillas de aquellos que trabajamos para generar riqueza en el país, en contraste con muchos que sólo han hecho enormes riquezas pegados a la ubre presupuestal.

A lo largo de mi vida profesional he visto pasar a más de medio centenar de partidos políticos y miles de sus militantes. Algunos con registro, y otros con vida vegetal, ligada al gran negocio de la política y sobre todo los puestos de elección popular.

Qué decir de las posiciones en la administración pública, donde el presupuesto se convierte en el más preciado botín para los indecentes demagogos y vividores del pueblo.

El PRI después de tener todo el poder, ahora es el anecdotario de viejos administradores públicos y algunos nuevos políticos.

Esto no significa que esté muerto. Tampoco que sus estructuras estén perdidas en el rincón del olvido del electorado.

Las pasadas elecciones dejaron un sentimiento que debe ser analizado por grupos políticos que a través de la historia, se creen poseedores de la voluntad popular.

Nada más falso es creer que ellos pueden lograr mejorar al país. Tampoco lo podrá hacer Morena, qué ahora tiene la oportunidad histórica de poder convertir a nuestro país, en una nación en donde impere la honestidad, el desarrollo, se termine con el hambre y con la falta de oportunidades.

Morena de Andrés Manuel López Obrador, ya llevan casi cinco años en el poder y no han logrado hacer un cambio sustancial para el país, ni para terminar con la pobreza, pero en cambio creció la corrupción.

Los corruptos de la actual administración son cínicos y atentan, no sólo contra las arcas públicas, sino contra la inteligencia de la mayoría de los mexicanos.

Por ello, el PRI es una opción. En las pasadas elecciones en el Edomex y Coahuila, tuvieron un margen importante de votos, pese a perder la joya de la corona electoral.

Es importante revisar detenidamente las estadísticas que dio a conocer el día de ayer el Instituto electoral del Estado de México. El PAN, de Marko Cortés, fue el gran derrotado.

Si hubiera impulsado sus estructuras y olvidarse de los nichos de poder e ideología, hubieran derrotado con gran facilidad a Morena de López Obrador en el Estado de México.

Sobre el interés magistral de lograr vencer a la aplanadora de Morena, muchos panistas no votaron en favor de la alianza opositora y dejaron ganar a Delfina Gómez.

El pecado de Alejandra del Moral es que no fueron suficientes sus esfuerzos ni el gran número de propuestas que tenía para la ciudadanía mexiquense. Tenía 10 veces más que Delfina, pero no prendieron en el electorado.

LA TRAICÍON DE ALFREDO DEL MAZO

A todo ello, debemos sumar la traición de Alfredo Del Mazo. No se trató de operar en favor de la candidata priista, sino que envió a sus cercanos colaboradores como esquiroles de la campaña de Alejandra.

Por si fuera poco, su gobierno, a través de la Fiscalía de Justicia, evitó presentar cargos contra grupos políticos de Morena, principalmente aquellos que tenía en el sello de la Secretaría de Bienestar y de los llamados Siervos de la Nación.

Materialmente Alfredo Del Mazo se convirtió en la estrella más aclamada del oficialismo, impulsado desde Palacio Nacional.

No fue un obstáculo para Morena. Crecieron los programas de asistencia pagados desde la Secretaría de Bienestar para todos aquellos que son, hoy, clientes electorales de Morena.

Del Mazo sí traicionó a Alejandra del Moral. Seguramente, buscó congraciarse con Andrés Manuel López Obrador, para que no sea perseguido por todos los presuntos delitos del él o algunos de sus familiares, incluido el poderoso grupo Atlacomulco, que detentó el poder durante varias generaciones en el Estado de México .

Salvar el pellejo, no es cosa menor.

Por ello ese reproche de Alejandro Moreno, que manda en contra de Del Mazo y todos sus funcionarios. Incluso el quintacolumnista más obvio fue líder estatal del PRI, Eric Sevilla.

Del Mazo seguramente no va a tener una embajada, pero sus servicios han sido reconocidos en la mañanera por el presidente López Obrador.

A diferencia de Miguel Riquelme gobernador del estado de Coahuila, Del Mazo es “respetado” por el inquilino de Palacio Nacional.

Observen que ningún líder de Morena, empezando por Mario Delgado, en ningún momento critica a Del Mazo. Incluso lo han plagado de elogios.

Si me sirves, aunque traiciones al pueblo, eres bienvenido y aplaudido; sí obstaculizas entonces eres satanizado.

Ésa es la consigna desde los niveles más altos de la administración pública.

PODEROSOS CABALLEROS

LA CASA DE LA BANDIDA: Los periodistas también hacemos otras cosas además de escribir, criticar o simplemente relatar lo que vemos. Ayer me divertí al máximo al participar con un grupo de amigos en la obra en homenaje de mi amiga Carmen Salinas, quien falleció el año pasado, llamada La Casa de la Bandida. Hablamos de política, de las corcholatas de los tiempos electorales y de la manera como el presidente López Obrador ha impuesto su sello en la sucesión presidencial, no sólo de Morena sino de todos los partidos políticos. Él pone a bailar a todos al son de su ritmo; de su música y sus caprichos. Esta obra la produce mi amigo José Luis Montañez así como el sobrino de Carmen, Gustavo Salinas y en la que participan muchos amigos míos como Salvador Martínez, Francisco Reynoso, Roberto Vizcaíno, Ramón Zurita y Carlos Pozos, el controvertido Lord Molécula. Benito Castro, Maricarmen de la Peña, Jorge Nieto, Martín Muñoz, David López y Ladys Hendrickson. Acompañan este elenco sensacional hoy jueves 8, mañana 9 y el sábado 10 en funciones de 18:00 horas. El domingo 11 de junio 16:30 y 19:00 horas en el teatro Gran Recinto, en Periférico Norte, adelante de Plaza Satélite. Se divertirán, porque decimos cosas que muchas veces creemos que no son necesarias mencionar, pero vale la pena saber lo que se hace desde el poder y desde el dinero.

