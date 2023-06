Oligarquía corrupta y racista: AMLO

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador, al reiterar que el presidente Francisco I. Madero fue uno de los presidentes más atacados de México, señaló que los tiempos ahora son diferentes: Su gobierno tiene una amplia base social y ha identificado a las camarillas que mantenían secuestrada la administración pública para favorecer sus negocios, los de sus amigos y familiares.

Y no sólo son o eran traficantes de influencias, sino se trata de personajes que han acudido a universidades del extranjero y a su regreso a nuestro país asumen una conducta racista y de odio hacia sus semejantes, a quienes ven con desprecio, no sólo en el ámbito personal, sino regional, comunitario o, de plano, desprecian a estados completos de la República.

Está como el caso del racista diputado Gabriel Quadri, que considera que Chiapas, Guerrero y Oaxaca -donde se incuba uno de los proyectos de calidad mundial-, son una carga para el país; como el ex consejero electoral Lorenzo Córdova, que desde su privilegiada posición en el INE vio con desprecio a los chichimecas o recientemente la politóloga Denise Dresser llamó “maloliente” a la virtual gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez.

El mismo Presidente ha dado a conocer las fabulosas concesiones otorgadas por pasadas administraciones a poderosos empresarios que manipulan medios de información como instrumentos de chantaje y enriquecimiento, y que, al terminarse sus privilegios, emprenden una campaña contra la IV-T, “pero no podrán, porque el pueblo es mucha pieza”, afirma AMLO.

TURBULENCIAS

Va en serio la disputa por la candidatura presidencial

La abierta adhesión del PVEM -que no actúa solo-, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, es una muestra de que sí va en serio la disputa por la candidatura presidencial de Morena, aun cuando las cosas puedan cambiar de último momento. El canciller Marcelo Ebrard se ha preparado desde meses antes al desplegar a sus principales colaboradores, una vez que renunciaron a sus cargos, por el territorio nacional a preparar la campaña por la Presidencia, ya no de la candidatura, lo que refleja que va con todo… Con bloqueos en la ciudad y en el interior del estado, la Sección 22 del SNTE en Oaxaca “cobertura” el reinicio de las pláticas con las autoridades correspondientes para encontrar solución a su pliego petitorio, es decir, a pesar de que hay diálogo y buena disposición para encontrar salidas civilizadas a sus exigencias, siguen afectando a los habitantes y al turismo en general que están al margen de los conflictos o las negociaciones políticas. Deberían los maestros no afectar a terceros, pero nada les interesa, aun cuando se trata de víctimas inocentes o personas que acuden a Oaxaca a realizar trámites con una agenda debidamente acordada. Se debe encontrar una solución a este problema que tiene décadas de existencia en la ciudad…Se inauguró con éxito la exposición de obras de arte de creadores oaxaqueños, así como conferencias sobre la cultura de la entidad, en la Academia Nacional de Historia y Geografía de Londres 60, en la Ciudad de México; la maestra Elizabeth Rembis abrió las puertas de la institución a la cultura y el arte de la entidad… También se presenta con éxito La Casa de La Bandida, tres corcholatas y un colado, más los que se apunten!, del periodista José Luis Montañez, en el Foro Gran Recinto, junto a Mundo “E”, se trata de una obra política, cómica, musical —con Pepe Arévalo—, y satírica, abordando temas de actualidad como es la sucesión presidencial y la pasión política para saber quién es el bueno.