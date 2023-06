Morelos

Se comenta sólo con…

Carlos Ramos Padilla*

Morelos no anda bien. La confianza y relación del gobernador Cuauhtémoc Blanco ha sido descargada en fotografías y mantas, incluso con advertencias y amenazas por no cumplir pactos. El narcomenudeo se ha incrementado notablemente en la entidad y no se ha podido controlar el corredor de estupefacientes entre Acapulco y Cuernavaca.

El municipio de Yautepec es uno de los 36 municipios que integran a Morelos. Se localiza en la región conocida como Tierra Grande y cuenta con una población de cerca de 105,780 habitantes. El gobierno estatal nunca ha desmentido que la propiedades más extensas y lujosas de ahí pertenecen a capos de la droga. El impacto es importante porque dominan en la economía de Tepoztlán Jiutepec, Cuautla y Tlayacapan. Los intereses crecientes del narco son evidentes.

Recordemos que el jefe de jefes, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, y tres de sus escoltas murieron durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina en el fraccionamiento Altitude de Cuernavaca. Por ese hecho, desde 2010 la capital de Morelos pasó de ser “la ciudad de la eterna primavera” a ser llamada “la ciudad de la eterna balacera”. Las células leales a Beltrán Leyva y los incondicionales de su pistolero, Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, aún se disputan la plaza. La violencia no ha disminuido y menos con la frivolidad e inexperiencia de un sujeto como Cuauhtémoc Blanco.

Hace apenas unas horas un comando atacó a un grupo de 30 personas que acudieron al panteón de La Asunción, cumpliendo con las tradiciones de la comunidad de Santa María Ahuacatitlán al norte de Cuernavaca. El saldo: dos muertos y un herido. Seis sujetos en motocicletas mataron a uno de los asistentes identificado como Roberto Flores Veral, y otro más que falleció al momento de llegar al hospital.

Tras el ataque, la policía local realizó una movilización y logró asegurar a uno de los agresores, así como una de las motocicletas en las que se desplazaba; el resto logró darse a la fuga, pero la búsqueda se extendió y se utilizó el helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Todavía no se acababa de asimilar que alrededor de las 4:30 de la madrugada, individuos armados abrieron fuego en repetidas ocasiones frente al bar “La Carrillera”, frente al Palacio de Cortés.

Llama, entonces, la atención el porqué Morena está considerando proponer a Blanco como aspirante a un cargo de elección popular en la CDMX. Algunos intuyen que es para administrar la intervención del narcomenudeo en la CDMX como el Cártel de Tepito o el de Tláhuac ambos muy conocidos por Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard por los cargos que han ostentado, uno al frente de la hoy alcaldía Cuauhtémoc, y el otro como secretario de Seguridad Publica cuando precisamente se registraron los linchamientos de agentes federales en Tláhuac.

Tampoco hay que perder de vista la balacera que en la administración de Sheinbaum se registró en Topilejo, puerta de entrada de Cuernavaca a la CDMX. Morelos es un punto estratégico para los narcotraficantes.

El lastimoso evento de la desaparición de jóvenes en Ayotzinapa cubre una línea de investigación acerca del enfrentamiento de grupos criminales en pleito por el tráfico de droga, éstas, que aseguran, iba dentro de las cajuelas de los autobuses en donde viajaban los jóvenes. Drogas que casualmente pasan por Iguala, Acapulco y Cuernavaca. Por ello también incumbe a los políticos ligados al hampa mantener el control de la zona.

@cramospadilla

* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.