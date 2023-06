Alejandra Del Moral, ¿presidenciable?

Índice político

Francisco Rodríguez

“No se hagan bolas”, dijo El Innombrable a los priístas cuando estos dudaban de la candidatura del malogrado Luis Donaldo Colosio.

Aplica hoy, 29 años después, cuando no sólo la dirigencia del PRI, también las del PAN y del PRD buscan quién podrá hacerle frente a Andrés Manuel López Obrador y a quien él “destape” como candidato presidencial de su Movimiento.

Y es que, hoy por hoy, quien más votos ha recibido y puede presumir de entre todos los que se han anotado es, sin duda, la mexiquense Alejandra del Moral quien, hace tan sólo una semana se sometió al veredicto de las urnas.

La mayoría del resto de los aspirantes a la candidatura de la Coalición han ocupado puestos de elección popular por el cómodo método de la representación proporcional.

Otros ni siquiera eso, que serían los casos de José Ángel Gurría y Enrique de la Madrid.

Si acaso Beatriz Paredes, Alejandro Murat y Miguel Ángel Mancera han sido electos para gobernar Tlaxcala, Oaxaca y la capital federal, respectivamente, pero con una cantidad de sufragios menor a la obtenida por la contrincante de la profesora Delfina Gómez, quien incluso fue votada por electores de CDMX, Veracruz, Michoacán, Guerrero, entre otras entidades.

Lily Téllez, bajo el cobijo de AMLO, también ganó su senaduría por Sonora, pero con muchos menos votos que la mexiquense.

Del Moral demostró en su reciente campaña poseer atributos que se le reconocieron en todos los rincones de la geografía nacional…

… y de los cuales carece, por cierto, “la favorita” Claudia Sheinbaum:…

…juventud…

…arrojo…

…carisma…

…conocimiento de los problemas y sus posibles soluciones…

…coraje…

…capacidad de conciliar a las militancias de los tres partidos coaligados…

…valentía para sobreponerse a la adversidad que significó no tener el apoyo de quien, por ser su correligionario, estaba obligado a brindárselo y, sobre todo…

…humildad para reconocer que el número de votos alcanzado por ella no fue el suficiente para ocupar el puesto de gobernadora.

Sí, efectivamente, el reverso de la medalla de la morenista Sheinbaum.

Así que Marko Cortés, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano “¡no se hagan bolas!”

Ya deben dejar de buscarle chichis a las víboras.

En la señora Del Moral tienen a la candidata ideal.

¿No cree usted?

Soberbia, enemiga del PRI

Los memoriosos recuerdan:

La debacle del PRI inició cuando, llenos de soberbia, los mexiquenses impulsaron la candidatura de Alfredo Del Mazo González a la jefatura de lo que entonces era el Departamento del Distrito Federal.

Peor candidato no podrían haber encontrado los del ya escasamente Revolucionario y menos Institucional para hacer frente a quien por aquella época contendía con las siglas del PRD. Sí. Andrés Manuel López Obrador.

También entonces los contrastes eran notables.

Un “fifí” —por usar un terminajo en boga— frente a un personaje populachero.

Un creído arrogante frente a un personaje que no se lavaba las manos con alcohol después de haber saludado a decenas de personas que se acercaban a estrecharle la diestra… y también la siniestra.

Un aristócrata de la burocracia huehuenche ante un liderazgo que tomaba pozos petroleros, caminaba desde Tabasco y realizaba plantones en el Zócalo de la capital nacional.

Y esa soberbia, aunada a la del todavía muy sobrado Grupo Atracomulco, comenzó a cavar la fosa en el cementerio de las causas perdidas.

¿Estamos hoy frente al final de un ciclo abierto por Alfredito Del Mazo y cerrándose por Alfreditito Del Mazo Maza, también altivo, aristócrata fake, alejado del pueblo?

Su opinión, como siempre, es la que cuenta.

Indicios

El rey (aún no) ha muerto, pero los gobernadores morenos ya cantan loas a quien creen será la delfina, la heredera del trono. A Andrés Manuel López Obrador, aún “en el goce del pinche poder” —como dijera otro clásico— ya le sucede lo mismo que a Luis Echeverría Álvarez; no le hacen caso ni sus nietos. Y es que él había instruido, en la cena de hace una semana, que ningún mandatario estatal intentara inclinar la balanza en favor de alguno de sus “tapados”. Y como si hubiera dado la orden en contrario, se lanzaron a dar su apoyo a la señora Sheinbaum la impresentable Layda Sansores, de Campeche; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos: Salomón Jara, de Oaxaca; Salomón Céspedes, de Puebla; Américo Villarreal Jr., de Tamaulipas; Julio Menchaca, de Hidalgo; Mara Lezama, de Quintana Roo, y Cuitláhuac García, de Veracruz. Ex priístas, en su mayoría, quienes llevan en su ADN el bicho de “la cargada”. * * * Lo destacable es que no solamente a la sociedad, también a los liderazgos morenos ¡ya nos urge que AMLO se vaya! * * * Junto con sus abogados, la señora Yasmín Esquivel no deja de hacer el ridículo imponiendo versiones de su “inocencia”. Y es que en el remoto e improbable caso de que lo fuera, la opinión pública tanto como la mayoritaria opinión política ya la condenaron: es culpable de un doble plagio. * * * Se le acumulan los reclamos a López Obrador. Y es que no sólo Xóchitl Gálvez quien exige derecho de réplica en la matiné palaciega. También, ahora, otra hidalguense, secretaria general del PRI, Carolina Viggiano se lo está demandando. Sólo que el ocupante de Palacio Nacional evita, rehúye, “le zacatea” a las confrontaciones. * * * Se fue un grande del periodismo Para Gente Grande. Mis más sinceras condolencias a los hijos y nietos de Ricardo Rocha. Se extrañarán sus noticieros a las 5:30 de la madrugada. * * * Por hoy es todo. Agradezco a familiares, amigos y colegas el haber estado al pendiente de mi estado de salud. La recuperación es lenta, pero le estoy echando todos los kilos que me sobran… y que no son pocos. Mientras tanto, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez