AMLO no abandonará el control del país

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

López Obrador ya tomó su decisión

Pase a 4 aspirantes para dejar huella de la marca “Morena”

Ninguno podrá rescatar el desastre de la 4T

Su sucesión, la controla con minuciosidad

No permitirá traiciones o debilidades

Dejará un país arruinado

Sus caprichos y fracasos, los pagará el pueblo

Claudia es puntera; Marcelo la sigue y Adán crece

Ricardo no busca premio de consolidación, pero…

El resto es joyería de fantasía

De las mentiras a las catástrofes de la 4T

¿Mario Delgado, los secretos mejor guardados?

La ambición de poder es una mala hierba que sólo

crece en el solar abandonado de una mente vacía

Ayn Rand (1905-1982), filósofa y escritora ruso-estadounidense

Oficialmente, hoy se inicia la carrera presidencial en el oficialismo y el gabinete presidencial y en el Legislativo, se darán nombramientos importantes, para cubrir vacantes que se van a hacer campaña adelantada, que está fuera de la ley electoral, que poco les importa a los políticos en el poder.

Andrés Manuel López Obrador deja un desastre en el país. En todos los sentidos y materias hay un retroceso importante que difícilmente su sucesor o sucesora podrán recomponer en muy poco tiempo.

Antes de llegar a la Presidencia de la República AMLO dijo que no se necesitaba preparación para gobernar, como si se tratara de un acto totalmente instintivo que cualquiera podría llevar a cabo sin necesidad de conectar dos neuronas.

En 2024, en octubre, llega el próximo líder del Ejecutivo, que posiblemente sea de Morena. Una mujer, Claudia Sheinbaum, para darle un toque diferente a la administración pública y ponerle una luz de democracia e igualdad de género a López Obrador.

Sin embargo, los pasivos que deja son tan graves que va a ser necesario que el país logre tres objetivos: Crecimiento económico arriba del 10%; en sanar las heridas políticas y electorales entre los miembros del partido en el poder que ganaron y perdieron, así como con la oposición, para lograr una gobernabilidad.

Además, que el entorno mundial no sea adverso y las elecciones de Estados Unidos no utilicen como costal de box a nuestro país. En 2024, también hay elecciones en Estados Unidos con una diferencia de cuatro meses. El próximo Ejecutivo de la Unión Americana renovará o tomará el poder el 20 de enero de 2025 y, un amigo de Andrés, Donald Trump, podría ganarle a los demócratas.

ÉSTE ES EL DESASTRE:

En materia económica se mantiene la paridad peso dólar bajo una ficción de acceso de dólares en el territorio mexicano. El oficialismo dice que son remesas, en el Banco de México se han encendido las alertas, ya que no hay ninguna congruencia para que desde 2018, hayan aumentado en más de un 300%. Y hay un riesgo latente de una crisis cambiaria, si no se mantiene ese ritmo de ingreso de divisas y no se manden señales de una crisis en el Estado de Derecho, como ha ocurrido últimamente.

El crecimiento económico del país es magro. El oficialismo culpa a la pandemia, pero la realidad es otra. Los políticos de Morena afirman crecer más que Estados Unidos, lo que es un cuento chino, la realidad es otra México es uno de los países que, en América Latina, como Argentina que tiene inflación de más del 112%.

Quizá este año México logre superar el 2% del crecimiento del país, pero desafortunadamente para los mexicanos lograríamos todavía menos de lo que se esperaba lograr para 2022.

La pobreza crece. El hambre crece. Hay mexicanos viven, los más pobres con apenas un dólar al día y en el mejor de los casos hasta 1.90. Según datos del Banco Mundial la tendencia de pobreza extrema en el país podría llegar a 3.1% de toda la población. Los que viven en el campo y del campo, huyen a las ciudades o buscan el sueño americano. Campesinos apenas tienen para comer y los agricultores no reciben ningún estímulo como ocurre con nuestros competidores de América del Norte.

Nos dicen que incrementaron el salario mínimo en niveles que nunca antes había ocurrido. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para recuperar el poder adquisitivo de millones de trabajadores que apenas, con su salario, pueden dar de comer a sus familias. Sólo viven para trabajar.

Por si fuera poco, el próximo Presidente de la República tendrá que pagar una deuda de más de 300,000 millones de pesos, más intereses, que dejó la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hoy por la decisión irracional del gobierno de la 4T, pagaremos esa cantidad más intereses; un Fobaproa que el gobierno morenista no quiere reconocer. El AIFA, su sustituto, lo pagaremos todos y lo dejaremos en manos del Ejército.

Además, tendremos que pagar la refinería de Dos Bocas, en tiempos que la humanidad ya no quiere usar combustibles fósiles.

El Tren Maya, independientemente de ser un depredador ecológico en la península de, por un capricho de niñez, gastamos la friolera de 230,000 millones de pesos para la construcción de 1,500 kilómetros de vías férreas en aquella región; se estima que esa cifra podría llegar a los 400,000 millones de pesos debido a la ingeniería para evitar que se hunda en zonas porosas de la región.

Petróleos Mexicanos, que está en manos de su compadrito Octavio Romero Oropeza, registró un déficit en el 2022 de 35,000 millones de dólares (700 mil millones de pesos), un aumento del 41.7 en relación al 2021. Ya no es la fantasía con la que soñó López Obrador para tener dinero y regalarla a sus posibles electores. Pemex sigue saqueándose por políticos y sindicato.

La Comisión Federal de Electricidad es otro boquete fácilmente ya que a pesar que los mexicanos pagamos las más altas tarifas de electricidad en el mundo, incluso donde hay empresas privadas que controlan su distribución.

AMLO le sigue inyectando dinero para evitar su catástrofe financiera que va en aumento. Su déficit, que estamos pagando los consumidores y los causantes al erario, supera los 117,000 millones de pesos. Dicen que no se trasladan los consumidores finales, pero al final de cuentas las clases medias y las empresas tienen que subvencionarlo.

LAS PROMESAS DE AMLO

De 100 compromisos como Presidente electo, López Obrador, más de 90 no han sido cumplidas. En este espacio ya he platicado de ello. No subir el precio de las gasolinas, no lo cumplió; acabar con la corrupción, no lo cumplió, proteger el medio ambiente, no lo cumplió; derecho a la salud, no sólo no lo cumplió, sino que lo destruyó; aumentar la pensión de los ancianos, luego de que Vicente Fox instituyó en su gobierno a principios de este siglo; prometió caminos de concreto en Oaxaca Guerrero y otros estados, no lo cumplió; apoyos económicos a campesinos no lo cumplió, y lo peor es que les entregan fertilizantes siempre y cuando vendan su alma Morena; abandonó la industria pesquera, materialmente inexistente en el país.

Entre las más grandes mentiras está la lucha contra la corrupción. Segalmex, la unión de Diconsa y Liconsa fue víctima de un desvío de más de 20,000 millones de pesos en donde su director general y ex jefe hace algunas décadas, Ignacio Ovalle, se ha ido impune.

Se apoderó de todos los fideicomisos, cuyos recursos (nadie sabe cuánto es lo que esfumaron) se usa con fines electorales o sea comprar votos. Bueno esta es una muestra.

SERÁ CLAUDIA

Todo se perfila para que Claudia Sheinbaum sea la candidata presidencial, si hoy el Tlatoani de Morena, López Obrador, los tuviera que definir.

Para el 24, necesita 90% de lealtad, y 10% de capacidad; así podrán ver quién cumple con ese retrato hablado.

No importa si no saben cómo conducir al país para rescatar económicas, políticas, y sociales dejar al país López Obrador. Lo que importa es el, después él, y al último él.

Para hablar de las desgracias que deja esta administración para los mexicanos y generaciones que viene, nuestros hijos, nietos y hasta bisnieto, serían libros enteros. Son datos públicos, que no les importa si los conocemos. Al fin y al cabo, son pocos los que le entienden a eso y otros más que prefieren vivir de los programas sociales.

