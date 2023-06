Resbalones

Carlos Ramos Padilla*

Mal primer día de Marcelo Ebrard en su autopromoción electoral. Nadie le ha dicho que se ve mal, ridículo, con su complexión lo mismo en camisetas que al interior de su vochito eléctrico intento de copia del famoso y multimencionado Tsuru.

En el epicentro del debate, en la mañanera, sueltan la información de la Unidad de Investigación Financiera en donde se detalla una serie de sobornos para privilegiar a la familia del ex canciller con “lujosos departamentos” en Santa Fe. AMLO se fingió ignorante y desvió la conversación, no sin antes advertir que defenderá a Marcelo.

Para colmo Ebrard, con un discurso de perdonavida, lanza la temeraria idea de crear una secretaría de Estado para dar continuidad a los proyectos actuales de la 4T. Propuso a Andrés López Beltrán como su próximo titular (medida muy audaz que podría significar quemar a Andy para evitar que sea el delfín de AMLO para 2024). Una puntada sin sentido, fuera de proporción y que en nada ayuda a la nación. El único premio era para un joven inexperto solamente por llevar el apellido López.

No pasaron horas cuando Andy le responde por escrito a Marcelo rechazando su oferta, un texto escrito y firmado “desde la finca El Rocío”.

Ebrard no ha entendido del todo que gobernar al país no corresponde al tamaño de selfies y menos tocar el extremo más simplista del populismo como para regalar secretarías de Estado que no existen a los familiares de su ex jefe. Este día no refleja en nada lo que necesita el país. Además rompe las reglas impuestas por su propio partido.

Curioso, pero de manera simultánea se da a conocer públicamente un documento que compromete a la dirección del Metro al recibir advertencias concretas sobre una posible tragedia en el sistema de transporte (Línea Dorada), asunto que involucra directamente a la “doctora” Sheinbaum. Y esto apenas comienza y faltan meses para identificarlos tal y como son.

México no necesita una dependencia para cumplir a destiempo los caprichos del actual Presidente como sus megaobras Dos Bocas o el Tren Maya. Incluso se habló de concretar el proyecto de conducir al país a un sistema de salud al paralelo de Dinamarca. De manera implícita, Ebrad reconoce los errores de presupuesto y de calendario de AMLO con sus obras. Si no concluyen en este sexenio, pues al otro, pero con el junior al frente y sin ningún mérito, salvo que es un joven capaz, según Ebrard.

De hecho se ha demostrado el gran número de amigos y familiares de actuales funcionarios públicos que están en la nómina o de no ser así, cobran como proveedores y consultores externos, por supuesto, sin licitaciones ni trámites burocráticos. Nada más falta que “Andy” dirija una nueva dependencia pública federal para que sea refugio de cuates.

Mal día para Ebrard. A pesar de la discreción que ha guardado Andrés Manuel Jr, a pesar de la insolente soberbia de su hermano mayor José Ramón, Carlos Loret de Mola difundió la existencia de una red de varias empresas de las que son socios y directivos los amigos de “Andy” que han “competido” por contratos públicos y se han escondido en esquemas de subcontratación.

Las empresas con las que han simulado competencia comparten dueños, socios, administradores y hasta dirección, según El Universal. Figuran Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien apodan El Muerto, sus primos Santiago y Diego Jiménez Labora Prieto, Carlos Buentello, y hasta de filón, la hija del secretario de Agricultura, Tania Villalobos. Andy es un operador político y un asesor en ingeniería financiera (le apodan el facturero) dentro de Palacio Nacional, anticipando siempre que no es funcionario público, una trampa simplista para zafarse de responsabilidades. Recordamos el enojo que fue notorio cuando la visita de Biden a México se manejó que instituciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos presentaron una serie de averiguaciones contra su hermano José Ramón a lo cual Andrés preguntó: ¿pero él ya está en México no? Andy en esas y otras reuniones bilaterales no fue considerado, aun cuando intentó participar. No fue ni por mucho bien recibido. Ebrard debe ser más maduro en su exhibición pública, sus decisiones superficiales y, según él mediáticas, lo están haciendo muy, pero muy vulnerable.

