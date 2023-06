Como buen jefe de campaña, AMLO convoca a mitin en el Zócalo

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Monreal convoca a “corcholatas” a moderarse; Marcelo Ebrard, respondón

Luego de que la flamante ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, concluyera su gestión al frente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento -muy al estilo de su jefe- con un mitin en el Monumento a la Revolución, ahora en su gustadísimo “stand-up” mañanero el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó al “pueblo sabio y bueno” al enésimo mitin que organiza, esta vez, por el quinto aniversario de su triunfo en las elecciones de 2018.

Así que lo que podemos esperar, es que el tabasqueño sea el centro de esta nueva “quema de incienso”, donde dará su quién sabe qué número de informe de su administración, claro, siempre desde la óptica de lo que se conoce como los “otros datos”, sí, esos que salen a relucir cuando el de Tepetitán no tiene explicación a la ineficiencia de él y su gabinete en los principales rubros que aquejan a este país. Es más, López Obrador, al anunciar su masivo acto, dijo de manera textual: “Fiesta porque estamos bien y de buenas. Los que andan de mal humor son otros”.

Pero también, no faltan quienes interpretan este acto como un espaldarazo a la señora Sheinbaum Pardo, sobre todo luego de que otra de las “corcholatas”, Marcelo Ebrard ofreciera a Andrés Manuel López Beltrán, encabezar la secretaría de la Cuarta Transformación, misma que el hijo de López Obrador rechazó bajo el argumento de que no sea que se fuera a inclinar la balanza en el “corcholatódromo”.

Con este acto que encabezará el Presidente el primer día de julio, lo más probable es que manifieste, -no tan abiertamente-, su preferencia por quién se supone que siempre ha sido su consentida.

Y como buen jefe de campaña que es el tabasqueño, hace labor para de alguna manera, frenar a la oposición y su táctica responde a esa famosa frase de “divide y vencerás”, por eso, igualmente en su gustadísima “mañanera”, se dio a la tarea de decir que las senadoras Lilly Téllez como Xóchitl Gálvez, tienen derecho a aspirar a la candidatura presidencial de la oposición.

Lo anterior, porque el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, se ha visto muy activo porque quiere ser el candidato presidencial de la alianza Va por México, por lo que el inquilino de Palacio Nacional quiere meter ruido en la carrera presidencial de Acción Nacional, pero el diputado Creel ha respondido en diversas entrevistas que otros aspirantes son bienvenidos.

Municiones

*** Un grupo de diputados locales de Hidalgo afines ni más ni menos que al ex gobernador Omar Fayad, encabezado por Julio Valera Piedras, que se desempeñaba como presidente del PRI en Hidalgo, formaron su propio grupo plural independiente conformado por 8 diputados que hasta ayer conformaban la bancada del Revolucionario Institucional. Es obvio entonces suponer quién envió este golpe por más que el diputado Valera Piedras haya insistido todas las veces que pudo aquello de que son un grupo plural independiente. Ahora sí que los legisladores locales afines a Omar Fayad le copiaron a los senadores Germán Martínez Cázares y Gustavo Enrique Madero, pero en este caso, puede ser que los ex priistas hidalguenses buscan venderse al mejor postor, entre otras razones, por Omar Fayad, que se ha cansado de esperar con qué lo va a premiar quien encabeza esta errada y llamada Cuarta Transformación y nada más no ve en el horizonte ninguna embajada; ni siquiera un consulado ya de perdida. Y así como para “curarse en salud” los diputados locales expriistas argumentaron que han votado muchas iniciativas en contra de determinados grupos políticos, otras a favor “pero siempre en congruencia y por el bien de Hidalgo”.

*** Ahora, Marcelo Ebrard estuvo de más bajo perfil de visita en Ecatepec, desde donde dijo que de llegar a Palacio Nacional, construirá un nuevo acuífero al oriente de la zona connurbada entre el Estado de México y la CDMX, pero también la volvió a regar porque vuelve a violar la ley electoral, que no le permite hacer promesas de campaña, como si ya fuera el candidato presidencial de Morena. Y quién diría, el ex canciller ya se volvió respondón porque contestó que si no se hacen propuestas, la gira de las “corcholatas” se reducirían a ser meras visitas turísticas. ¿Será? No hay que soslayar que el ex titular de la SRE, estuvo acompañado de su porrista número uno, Pío López Obrador, quien reiteró que Ebrard Casaubon es la mejor opción para continuar con esta errada y llamada Cuarta Transformación. Total, el otro hermano del presidente, José Ramiro “Pepín” López Obrador, continúa en su apoyo a Claudia Sheinbaum, pero desde muy lejos.

*** Otro de los aspirantes, Ricardo Monreal, estuvo en Lerma, Estado de México, desde donde recomendó algo muy oportuno, esto es, cuidar la equidad “y no permitir la inequidad. Pero vi una cantidad enorme de espectaculares de los otros compañeros, que ojalá y se moderen”. La pregunta entonces era obligada, ¿cuánto cuesta un espectacular de estos cuando, -hay que recordar, se les dieron a cada “corcholata” cinco millones de pesos, a lo que el doctor Monreal respondió: “No alcanza. No, no alcanza. Yo no sé cuánto cuesten, pero son muchos, muchos, muchos. Y ahora que voy a salir a Puebla, pues seguramente va a estar igual y en todas partes”. Por ello, el senador con licencia conminó a sus tres compañeros que “sobre todo a los que tienen muchos espectaculares y a los que están gastando demasiado, moderen” y les recomendó lo que él ha venido haciendo: “Es mejor asambleas así, pequeñas, en donde la gente escucha, se queda hasta el final, a pesar del sol y a pesar del clima de la una y media; la gente que viene, te viene a escuchar con su propio pie, sin darles nada, sin pedirles nada a cambio de asistir y de escuchar”.

*** Balaceras en la colonia Juárez y en la Central de Autobuses del Sur, en la Ciudad de México, pero lo bueno es que la famosa “estrategia” de “abrazos, no balazos”, sigue funcionando y en el caso de la capital de la República, todo indica que Martí Batres, está nada más de adorno y ni eso.

