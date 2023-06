Sólo circo y ocurrencias

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Iniciaron las “corcholatas” formalmente su ilegal promoción en la búsqueda de la “nominación” a la candidatura de la 4T en la elección presidencial de 2024. Como lo advertimos en este espacio, comenzó un divertido espectáculo circense con toques geniales de concurso de ocurrencias.

Claudia Sheinbaum, quien todavía no se repone del descontón que le propició el ex canciller con sus huestes, que exigieron piso parejo, le armó un sainete al asustadizo gobernador Alfonso Durazo, quien no pudo enfrentar la actitud prepotente de quien se sabe la heredera del trono. El congreso morenista sólo fue una pantomima para darle un toque democratizador al dedazo que se dará desde Palacio Nacional al más puro estilo priista. Y tal vez tenga sentido el berrinche que hizo la ex jefa de Gobierno, quien por cierto dejó a un porro encargado del despacho que no sabe ni contar a los manifestantes, ante los pataleos que hace Marcelo Ebrard para lograr la tan ansiada unción. Le rompió el esquema al Presidente al obligar la renuncia anticipada de los precandidatos, quienes violaron la ley y utilizaron fondos públicos para promoverse desde sus cargos. La jugada del internacionalista afectó básicamente a la doctora en Ciencias, ya que no podrá utilizar más la infraestructura del gobierno capitalino. Pero Marcelo sabe que incomodó al tabasqueño y rápidamente recurrió a las ocurrencias: anunció la creación de una Secretaría de Estado que pomposamente se llamará de la Cuarta Transformación y al frente pondría al ¡hijo de su ex patrón!, Andresito, quien resultó bueno para los negocios y podrá administrar el presupuesto de los programas sociales.

Fue una jugada atrevida, donde el egresado de El Colegio de México se juega su futuro político. Es tentadora la oferta que le hace al Presidente, garantiza un lugar en el gabinete a su vástago y la posibilidad de perpetuar el poder con la posible nominación de Andresito en 2030. Pero difícilmente el inquilino de Palacio Nacional cambiará su decisión. Por lo que, si Marcelo quiere acariciar la Presidencia, deberá migrar a otro partido, como Movimiento Ciudadano, institución que se parece a la extinta Cruz Verde, que recogía hasta a los muertos. Entre la oposición, la ocurrencia del ex canciller se tomó como una lambisconería y no querrán jalar a sus filas a quien practica la genuflexión ante el Ejecutivo. Las cartas están echadas.

Por su parte, el ex senador con licencia, Ricardo Monreal, dijo en su primer evento que será un candidato y Presidente que respetará la ley, nada original, ya que el actual tuvo esa ocurrencia en el 2018 y es el político que más desapego tiene por las normas, incluso acuñó la frase “a mi no me vengan con que la ley es la ley”. Mientras tanto, el ex encargado de la política interior del país, Adán Augusto López, siguió el guion que le aprendió a su ex jefe, paisano y casi hermano, combatir a los conservadores, a las televisoras y a los corruptos, aunque no tengan a uno sólo en la cárcel, y por el contrario, este régimen se ha caracterizado por las prácticas ilegales como el peculado. Dime de qué presumes y te diré de qué careces; bueno, hasta a delincuentes electorales los hacen gobernadores.

Las “corcholatas” recorrerán el país y presentarán sus ocurrencias, no con los cinco millones que les ofreció su partido, sino con el cochinito que hicieron desde sus dependencias e incluso con dinero no bien habido. Todos tendrán premios de consolación. Pero la decisión ya está tomada. ¿Marcelo hará la chica?