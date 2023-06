La diferencia entre continuidad y continuismo

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

La derecha no existe, al menos no como pensamiento político, y ahora que las cosas son más claras y muchos podemos ver que lo que tiene la llamada derecha son intereses, y esa fuerza lo único que desea es que lleguen al poder funcionarios públicos corruptos que le permitan infiltrarse en la toma de decisiones y vuelvan a privilegiar a sus representantes en una camarilla de unos cuantos.

El hecho de que hasta ahora el PAN no tiene una “taparrosca” —un candidato o candidata a la Presidencia de la República de peso— es muestra no sólo de una crisis interna de dicho partido, sino también de su impotencia ideológica.

Desde el sexenio de Miguel De la Madrid Hurtado se registró una transición hacia las políticas neoliberales, que se implantaron de lleno en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. A manera de síntesis se puede decir que el neoliberalismo se significó por el desmantelamiento sostenido de la presencia del sector público y la dramática reducción del sector social; la apertura comercial indiscriminada; la desregulación en todos los frentes; la supresión o reducción de los derechos y conquistas laborales; la eliminación de los subsidios generales y su reemplazo por sistemas clientelares focalizados en los sectores más depauperados y la abdicación de potestades del gobierno en diversas instancias internacionales, entre otras cosas.

Durante los últimos 36 años se dio la destrucción del contrato social construido por gobiernos posrevolucionarios, que se vieron incapaces de reemplazarlo por un nuevo pacto social. Las administraciones anteriores a la 4T no pudieron convocar al Constituyente para una nueva constitución política, que es el documento en el que se plasma el pacto social; pero recurrieron en cambio a reformas que alteraron —en mucho y para mal— el espíritu de la Carta Magna de 1917.

Ahora que la izquierda mexicana busca (con Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrad Casaubon, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña) quién será el que tome la estafeta que le dé el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que se siga con la transformación con continuidad, conviene aclarar la diferencia entre continuidad y continuismo.

Dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que continuidad es: La unión natural que tienen entre sí las partes del continuo; la cualidad o condición de las funciones o transformaciones continuas.

El PAN y los otros partidos conservadores buscan que se agudice la marginación, la pobreza y la desigualdad y, por ende, tener tasas mediocres de crecimiento económico. Buscan que el norte y centro del país crezcan a tasas de 4 por ciento, mientras que en el sureste se registran índices negativos de crecimiento.

Conforme al citado diccionario de la Lengua Española, eso es continuismo, es decir: la forma en que el poder de un político, de un régimen, de un sistema, etc., se prolonga en el tiempo sin señales de cambio o renovación.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya ha anunciado el interés de enviar una iniciativa de reforma para llamar al Constituyente, a fin de que se pueda redactar una nueva Constitución mexicana a partir de 2024.

Es urgente construir un nuevo pacto social capaz de contener y renovar el desbarajuste al que fue conducido el país, porque los distintos sectores de la sociedad mexicana necesitan de objetivos nacionales distintos a los que instauraron las administraciones neoliberales; una Constitución Política que marque una nueva ruta, con un nuevo conjunto de reglas explícitas e implícitas de convivencia, pero siempre en favor de todos los mexicanos.

En la elección del 1 de julio del año 2018, el pueblo de México determinó un cambio de rumbo en la vida pública y en las instituciones. De nosotros dependerá el que elijamos en 2024, entre continuidad y continuismo.

Sólo me permito recordarles que la lealtad es un valor que no se cuestiona, porque la traición no es un tema que sólo le competa a la patria… Amigos, hasta aquí con Los Pozos de Carlos Pozos. Si desean que le haga su pregunta al Presidente de México en la conferencia de prensa “mañanera”, por favor háganmela llegar al correo: lordmolecularedacción@gmail.com; vía Twitter a: @lordmoleculaoficial, o bien, visiten nuestro portal https://www.lordmoleculaoficial.com/ así como también pueden ver mi Canal Lord Molécula Oficial.