La economía mexicana va muy bien, pese a factores externos: AMLO

Destaca el Presidente que hay menos carestía

Luego del anuncio del Inegi sobre la desaceleración de la inflación general, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este jueves que la inflación en México esté regresando a niveles óptimos y aseguró que pese a que hay factores externos que presionan el desempeño de la economía mexicana, ésta transita de manera positiva.

“Les doy un dato de hoy de la mañana del Inegi, es de hoy, la inflación. Y pueden decir algunos ¿y eso qué, en qué me ayuda? Pues bastante, porque tu ingreso te rinde más, es decir, hay menos carestía, porque puedes estar ganando más hoy que aumentado el salario.

“Pero si la inflación está arriba, compras menos, no te alcance el ingreso, entonces esto es un logro y aún con los factores externos, porque sí hay movimiento en el mundo financiero, el peso sigue muy fuerte. Está muy bien la economía, hay empleos, y la gente está contenta en el campo y en la ciudades”, sostuvo el mandatario federal.

“Entonces vamos a celebrarlo, porque no siempre se daban estas circunstancias. Ahora hay motivo para celebrar. También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz. Estamos pendientes, sabemos que aún con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva”, afirmó.

Se avanza en separar el poder político del económico: AMLO

En una larga intervención que comenzó con los conflictos en las mineras de Germán Larrea, el mandatario federal dijo que paulatinamente se ha logrado replantear la relación entre gobierno y los grandes empresarios.

Aún cuando ha costado trabajo y se ha avanzado poco a poco, se ha logrado paulatinamente separar el poder político del poder económico en esta transformación para revertir las estrechas conexiones que se alcanzaron durante el periodo neoliberal, sostuvo el presidente López Obrador. “Vamos avanzando porque la gente quiere eso, una auténtica democracia, no oligarquía con fachada de democracia. Que el presidente no sea un títere de los potentados, ese es el proceso que está en marcha”.

“El finado Alberto Baillères, antes de fallecer me buscó para decirme: yo quiero ayudar en esta nueva etapa porque creo en lo que está haciendo y no era esa su postura antes pero ya con el paso del tiempo mantuvo con nosotros una actitud de mucho respeto. Incluso cuando estaba más enfermo me vino a ver para decirme que iba a entregar sus empresas , y en los consejos de administración iba a quedar su hijo, Alejandro.”

“Me lo encargaba porque quería que se mantuviesen sus empresas, que no fracasaran. Tengo información de que ha hecho bien las cosas”.

Mencionó además el caso de José Antonio Fernández, presidente del consejo de administración de FEMSA, que controla entre otras empresas los Oxxo. Se había dicho que en este sexenio ya no iba a haber condonaciones de impuestos “Se le dijo al señor Fernandez de Oxxo y Coca-Cola, debes doce mil millones de pesos y los tienes que pagar.”

López Obrador dijo que aún falta porque es un proceso de replanteamiento de las relaciones con el poder económico.

“Nadie se va a quedar sin luz ante ola de calor”

Ante la demanda de energía eléctrica por la ola de calor que azota el país y a pesar de la alerta en el sistema eléctrico que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el presidente López Obrador aseguró a la población mexicana que “no se va a quedar sin luz, tenemos reserva”.

“Sabemos que aun con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva”, subrayó.

Este jueves, el mandatario volvió a sostener que “la población no tiene que preocuparse”, ya que aseguró que se cuenta con una “amplia capacidad de energía”.

“Hubo un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación. No nos va a faltar”, agregó.

El sistema eléctrico de México estuvo en “estado operativo de emergencia” por más de una hora la noche del martes, cerca de su límite para trabajar de manera confiable, según datos oficiales, en medio de una mayor demanda de electricidad por una ola de calor que golpea al país con temperaturas en máximos históricos.