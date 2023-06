Elementos de Guardia Nacional refuerzan la vigilancia en Cancún

Garantizan vacaciones de verano en paz

Durante julio y agosto se espera el mayor flujo de turistas a este destino

Cancún.— Con las vacaciones de verano casi en puerta, los prestadores de servicios turísticos en el Caribe mexicano, se alistan para recibir a miles de paseantes de la mano de las autoridades locales, a fin de que tengan lista la atención a su demanda de alojamiento y esparcimiento, pero al mismo tiempo en un marco de seguridad, por lo que se van a reforzar las acciones en esta materia.

En este escenario y con el apoyo de la Guardia Nacional, las zonas más concurridas por los turistas en Cancún serán aquellas que tendrán más apoyo por parte de las autoridades, a fin de resguardar tanto a locales, como a viajeros nacionales y extranjeros.

En este sentido, anticipan que durante los meses de julio y agosto se va a experimentar la mayor llegada de visitantes para el Caribe, se tal manera, que una de las prioridades es mantener el orden, ya que en un destino turístico tan importante se debe garantizar la seguridad de las personas en todo momento de sus estancias.

Así, el reforzamiento de seguridad en la zona hotelera, incluye apoyo humano, canino y de policías, quienes también están listos para prevenir e inhibir todo tipo de delito y en el caso de los canes, servirán para detectar sustancias ilícitas que pudieran ser introducidas al estado a circular y con esto frenar el narco menudeo.

El subagente de la Guardia Nacional, Uriel Bamaca Ordóñez, declaró: “Es un impacto, creo, para las personas que se dedican a las cosas ilícitas porque de antemano creo que todos sabemos que los perros tienen un olfato muy bueno”. Del mismo modo, las autoridades van a seguir de cerca el consumo de alcohol, ya que ha sido causante de varias muertes en el destino turístico, y es que, durante las vacaciones, las personas creen que pueden hacer lo que quieran, incluso romper reglas, como el tema de ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública.

En este marco, las autoridades cancunenses van a cuidar que los turistas no ignoren las advertencias de no nadar en el mar si están en estado de ebriedad, asimismo, que no se presenten riñas o algún otro inconveniente por los efectos del alcohol.