Democracia balín

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

¿Usted cree en esa chinche palabreja que llaman democracia? ¿Se la creerán esos demagogos politicastros que dicen que hacen la democracia azteca? ¿Qué democracia impera en México, la del atolito con el dedo o la de engaña 20? ¿Usted cree que el dedazo presidencial es democracia?

Estas y muchas preguntas más me formulan mis tres lectores y radioescuchas y con gusto pongo manos a la obra.

Ya he dicho que los griegos de la antigüedad practicaban 24 clases de democracia y se entendía esa chinche palabreja como la participación de la gente en cuestiones políticas, pero todas las democracias antiguas y actuales son auténtico veneno puro y su función primordial es el engaño.

Se dice recio y quedito que en México impera la democracia representativa, es decir que los engañados ciudadanos votamos por unos politicastros que nos impone la partidocracia para que nos representen en los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero esos politicastros ya en el poder se vuelven ojo de hormiga y no vuelve uno a saber de ellos, hasta que nos enteramos de que resultaron unos ladrones aquí, allá y acullá, pero se defienden diciendo que sus opositores les enderezan juicios sumarios de carácter político y los ciudadanos les creemos y volvemos a votar por ellos aunque nos vuelvan a engañar representando a otra chaqueta partidista.

Don Andrés Manuel López Obrador nos habla a cada rato de que él es la pureza democrática andando y de pilón que no es corrupto, que no es igual que aquellos otros sinvergüenzas y que su democracia es una democracia participativa. ¿Será porque los acarreados solamente participan en mítines pagados por el partido Morena para que le griten vivas al falso mesías?

No, mire usted. La democracia participativa la practicaban algunas civilizaciones, entre ellos los mayas y esa democracia tiene una característica fundamental: El gobernante o los gobernantes deben poseer la virtud de saber escuchar a la gente, sin distinción alguna y ocurría que cuando los antiguos mayas no eran escuchados, simplemente se hacia una asamblea y en ella les decían a sus gobernantes ¿sabes qué? Que te vas a la rechintola porque no sabes escuchar.

Si AMLO rindiese culto a la democracia participativa, ya desde cuando se habría ido a la rechintola o a su rancho ese que tiene un nombre de la guayaba y la tostada.

En este momento nos acatarran los títeres morenistas que son movidos por el ventrílocuo de Palacio que ha puesto a 5 “corcholatas” para que le den la vuelta al país gastándose nuestros dineros públicos, pero todo mundo ya sabe quién es la reina de sus quereres; los otros sólo le hacen al tío Lolo y lo peor es que, nosotros les creemos en esa maldita democracia.

Por ejemplo, un Marcelo Ebrard que tiene sus asegunes y algunas cuentas pendientes con la justicia propone meter a su gabinete a toda la familia de AMLO, incluyendo a Andy al que le quiere hacer su secretaría de la 4T y al corruptazo pío López Obrador ese que se embolsaba los sobres amarillos del gobierno chiapaneco y de otros más, ese pobrecito que hoy anda descalzo viajando por todo el país en un Mercedes Benz con valor de 1 millón 515 mil pesos. Vaya arrastrón de Marcelo, para que el ventrílocuo de Palacio agarre la onda y tenga la seguridad de que su pupilo seguirá siendo un arrastrado en el poder.

Pero, también don Marcelo ya le empezó a pisar cayos al ventrílocuo de Palacio cuando nos promete arreglar el desastre de salud pública con un sistema único en América Latina. ¿Mejor que el de Dinamarca, que nos ha prometido durante 4 años y medio AMLO? ¿No le suena esa vocecita discordante a la ruptura política? ¿Cuál de sus 5 muñequitos que protagonizan la pureza democrática de AMLO sería capaz de romper con él para sacudirse la tutela de su ventrílocuo de Palacio? ¿Verdad que los mexicanos tenemos una democracia balín?

